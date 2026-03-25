Romsilva a numit un nou director general. Cine este Jean Vișan, care are mandat până în 2029

Jean Vişan. Foto: Romsilva
Consiliul de Administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva l-a desemnat, miercuri, pe Jean Vişan director general al instituţiei pentru un mandat de trei ani, până în august 2029.

Potrivit unui comunicat de presă al Regiei, procedura de selecţie a directorului general, desfăşurată în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, a fost declanşată de către Consiliul de Administraţie pe 12 ianuarie 2026, prin lansarea anunţului şi comunicarea procedurii.

Până la termenul-limită, s-au înscris 13 persoane, dintre care pe lista lungă au rămas opt persoane, întrunind toate condiţiile de participare. Comisia de selecţie a directorului general a alcătuit lista scurtă formată din cinci persoane, iar în urma evaluării scrisorilor de intenţie şi a interviurilor a stabilit un clasament final, înaintat Consiliului de Administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva.

Selecţia s-a desfăşurat în mai multe etape, în mod transparent, pe baza unor criterii bine definite, iar tot procesul a fost monitorizat de către specialişti independenţi.

Cine este Jean Vişan

Jean Vişan are 49 de ani, este inginer silvic, licenţiat în anul 2001 al Facultăţii de Silvicultură şi Exploatări Forestiere a Universităţii „Transilvania" din Braşov, unde a obţinut şi titlul de doctor în silvicultură în anul 2017. Din august 2025, acesta a deţinut funcţia de director general al RNP - Romsilva, cu un mandat provizoriu, în urma altui proces de selecţie.

De-a lungul carierei, a deţinut mai multe funcţii în cadrul Ocolului Silvic Vintilă Vodă şi Direcţiei Silvice Buzău. Din anul 2006, a deţinut mai multe funcţii de execuţie şi conducere în cadrul centralei Romsilva, precum cea de şef de serviciu în cadrul Serviciului Investiţii - Mecanizare şi director al Direcţiei Regenerare - Dezvoltare. De asemenea, a fost, pentru şase luni, în anul 2020, director al Direcţiei Silvice Buzău.

Vişan deţine mai multe certificări, printre care în domeniul proiectării şi executării lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, management de achiziţii publice şi în prevenirea şi combaterea corupţiei.

RNP - Romsilva administrează 3,13 milioane de hectare de păduri, proprietatea publică a statului, şi asigură servicii silvice pentru 1,1 milioane hectare aflate în alte forme de proprietate, pe baze contractuale. Toate pădurile proprietate publică a statului deţin certificarea managementului forestier în standard internaţional.

Top Citite
dacian ciolos la parlament
1
Nicuşor Dan îl propune pe Dacian Cioloş pentru o funcţie importantă la nivel...
botgros
2
Dirijorul Nicolae Botgros și-a dat demisia din funcția de deputat în Parlamentul...
Aur
3
Pentru prima dată, după aproape 25 de ani, Rusia își vinde aurul pentru a acoperi...
Vila din Dubai a influencerului Sam Gowland. Foto Instagram
4
Prețurile caselor de lux din Dubai scad vertiginos. Vile scoase la vânzare cu 25% mai...
Bursă
5
Tranzacţii suspecte, de 580 de milioane de dolari, înainte ca Trump să facă anunțul...
Te-ar putea interesa și:
taieri
Hectare întregi din pădurea Hoia-Baciu de lângă Cluj-Napoca, tăiate „la ras”, peste ce prevede legea
anar apele romane sediu bucuresti
Schimbări la Apele Române. Directorii vor fi evaluați după 14 criterii de performanță, anunță Diana Buzoianu
ecuson romsilva
Guvernul a aprobat reorganizarea Romsilva: Numărul direcțiilor silvice, redus semnificativ. Criterii de performanță pentru directori
ecuson romsilva
Reformă la Romsilva. Ministrul Mediului: Suntem la un pas de a adopta reorganizarea. Trecem de la 41, la 19 direcții în toată țara
padure ilustrativ
Peste 2.500 de hectare de pădure din Covasna au revenit în proprietatea statului. Decizia instanței este definitivă
Recomandările redacţiei
ID310051_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Guvern: OUG pentru reducerea prețului la combustibili va fi adoptată...
steag iran - dărâmături - 4 martie 2026
Cererile Iranului la eventuale negocieri: Închiderea bazelor SUA din...
ID325696_INQUAM_Photos_George_Calin
Predicția lui George Simion despre liderii PSD: „Sunt disperaţi. Dacă...
image_1774429645516
O dronă provenită din spațiul aerian al Rusiei a lovit coșul de fum...
Ultimele știri
Un număr record de ruși au fost expulzați din UE în ultimii ani. Cum stă situația în cazul României
Date personale pentru cinci euro. Măsura prin care MAI rus vrea să facă rost de bani
Accident pe A1 București - Pitești: un camion cu nisip s-a răsturnat la kilometrul 24, traficul este îngreunat pe ambele sensuri
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum arată fiica cea mică a Monicăi Bellucci. La doar 16 ani, Leonie Cassel a apărut pe coperta Vogue Italia
Cancan
Copiii, motivul despărțirii Codruței Filip de Valentin Sanfira? Ce s-a întâmplat după Desafio, de fapt
Fanatik.ro
Ce a pățit Florin Prunea înainte să fie eliminat de la Desafio: ”Am casă în București de 1,5 milioane de...
editiadedimineata.ro
Bulgaria activează sistemul UE de combatere a dezinformării, înaintea alegerilor parlamentare
Fanatik.ro
Ghinion teribil pentru Isenko! Ce echipă din Spania era cu ochii pe portarul Universității Craiova înainte de...
Adevărul
Războiul și inflația ar trebui să fie „prietenii” aurului. De ce a scăzut cotația metalului prețios
Playtech
Câtă apă trebuie să ai într-un rucsac de urgență pentru 72 de ore. Cantitatea recomandată pentru fiecare...
Digi FM
Alan Ritchson, starul din „Reacher”, acuzat că și-a bătut vecinul. Scenele teribile s-ar fi desfășurat sub...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Traian Băsescu a fost convins și a dat banii: ”El l-a păcălit pe șacalul ăsta de Băsescu! Genial”
Pro FM
Nu trece neobservată! Antonia și-a arătat bronzul într-un top scurt și foarte decupat, dar a plusat și cu...
Film Now
„The Office” l-a transformat în superstar. Steve Carell spune că un actor cunoscut l-a sfătuit să stea...
Adevarul
Culisele eliminării infanteriei ruse cu ajutorul dronelor. Prețul uciderii unui singur soldat rus
Newsweek
Cum poți pierde ajutorul la pensie de Paște chiar dacă ai pensia sub 3.000 lei? Detaliul ignorat de pensionari
Digi FM
Cine este și cu ce se ocupă logodnica lui Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor. Maria este mai tânără decât...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Bacteria din intestinul uman capabilă să îmbunătăţească forţa musculară. Descoperirea care poate schimba...
Digi Animal World
Reacția unui Golden Retriever când stăpâna sa schimbă scutecul bebelușului. Imaginile sunt virale
Film Now
El a cucerit-o cu un ceai, ea cu glume obraznice. Soția lui Tom Hardy face comentarii rare despre căsnicia lor
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”