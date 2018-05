Ilie Năstase a plecat de la Brigada Rutieră: „E prima oară când mi se pun cătușele”

Ilie Năstase a plecat vineri, în jurul orei 13:00, de la sediul Brigăzii Rutiere, după ce a fost adus și a doua oară pentru întocmirea lui de-al doilea dosar penal. Dimineață, el a fost prins băut în trafic și i s-a întocmit dosar penal, iar după doar șase ore a fost prins când conducea un scuter pe Şoseaua Ştefan cel Mare din Capitală având permisul suspendat.

Ilie Năstase a plecat de la Poliția Rutieră vorbind la telefon și a fost cu greun convins de jurnaliști să le răspundă la câteva întrebări.

Întrebat dacă s-a urcat pe scuter, el a răspuns: „Am fost pe bicicletă, nu știți voi”.

Fostul sportiv a spus că motivul celui de-al doilea dosar este că a traversat pe linie continuă.

În plus, el a fost testat și de această dată cu etilotestul. Deocamdată este neclar rezultatul celei de-a doua testări.

Ilie Năstase a vorbit și despre divorțul de Brigitte Sfăt, care ar fi spus că motivul despărțirii este că fostul sportiv consumă alcool. „Consum și apă. Mai și mănânc, să știți”, a răspuns el.

Fostul tenismen a adăugat că a mers să-și scoată un certificat medico-legal, pentru că a fost rănit în momentul încătușării. „Asta este la stânga, toată asta aici. Și la spate, m-au zgâriat și pe spate”, a indicat el.

Năstase a rememorat și episodul de dimineață și a spus „Mai vedem” în ceea ce privește plângerea la CEDO.

„Nici n-am ieșit din Parcul Herăstrău, stăteau la pândă trei mașini. M-au oprit și m-au întrebat: Ați băut? Da, am băut trei beri. Aa, ați stat prea mult, n-ați băut numai atât. Atunci m-am enervat și am zis că mai și mănânc. Zic: Nu facem testul aici, am 73 de ani, ți-am spus cinstit cât mai băut. Hai să mergem la poliție să facem acolo. M-au tras afară din mașină, m-au aruncat pe trotuar cu fața în jos și un băiețel mai solid mi-a pus piciorul pe spate. E prima oară când mi se pun cătușele”, a susținut Ilie Năstase.

Întrebat dacă are ceva să-și reproșeze, el a recunoscut că poate ar fi trebuit să facă testul la fața locului.