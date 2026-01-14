Live TV

Cazul Sorina Pintea: Înalta Curte, așteptată să decidă în cazul fostei ministre a Sănătății, condamnate pentru luare de mită

Data publicării:
sorina pintea - inquam george calin
FOTO: INQUAM PHOTOS - George Călin

Instanţa supremă este aşteptată să ia o decizie, miercuri, după trei amânări, în cazul fostului ministru al Sănătăţii Sorina Pintea, condamnată în 6 iunie 2025 de Curtea de Apel Cluj la trei ani şi jumătate de închisoare cu executare pentru luare de mită în formă continuată. Potrivit rechizitoriului, Pintea ar fi pretins şi primit,în calitate de manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă Baia Mare, 10.000 de euro şi 120.000 lei de la reprezentanţii unei societăţi comerciale reprezentând 7% din valoarea unui contract de achiziţie publică. Sorina Pintea a făcut cerere de recurs în casaţie, admisă, în principiu, de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la 1 octombrie 2025, dată la care instanţa a trimis cazul spre judecare unui complet de trei judecători. Până acum, judecătorii au amânat pronunţarea de trei ori, scrie News.ro.

La data de 1 octombrie 2025, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis, în principiu, cererea de recurs în casaţie, depusă de fostul ministru al Sănătăţii Sorina Pintea împotriva deciziei definitive din 6 iunie 2025 a Curţii de Apel Cluj. Potrivit hotărârii instanţei clujene, Pintea a fost condamnată la trei ani şi jumătate de închisoare cu executare pentru luare de mită.

Instanţa supremă a trimis cauza pentru judecarea recrusului în casaţie completului C8, format din trei judecători şi a fixat termen de judecată pentru data de 26 octombrie 2025, cu citarea inculpatei. De atunci, judecătorii au amânat în trei rânduri pronunţarea, miercuri, 14 ianuarie 2026 fiind aşteptată să ia o decizie în cazul fostului ministru al Sănătăţii.

Sorina Pintea a fost condamnată, în 6 iunie 2025, de Curtea de Apel Cluj la trei ani şi jumătate de închisoare într-un dosar de luare de mită în care a fost trimisă în judecată de către procurorii DNA în anul 2020 pentru că ar fi pretins şi primit, în două tranşe, în calitate de manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă Baia Mare, sumele de 10.000 de euro şi 120.000 lei de la reprezentanţii unei societăţi comerciale, reprezentând 7% din valoarea unui contract de achiziţie publică. În fapt, Curtea de Apel Cluj i-a respins, ca nefondat, apelul declarat la hotărârea Tribunalului CLuj de condamnare la închisoare. Decizia magistraţilor Curţii de Apel Cluj este definitivă.

Sorina Pintea, fost ministru al Sănătăţii, a fost condamnată, în aprilie 2024, de Tribunalul Cluj, la trei ani şi jumătate de închisoare cu executare pentru luare de mită. Instanţa a mai hotărât atunci să îi fie interzis Sorinei Pintea să fie aleasă în funcţii publice sau să ocupe funcţia de manager în cadrul unui spital public, pe o durată de trei ani. De asemenea, magistraţii au dispus confiscarea sumei de 10.000 de euro de la Sorina Pintea.

Sorina Pintea a fost trimisă în judecată la sfârşitul lunii aprilie 2020 de către procurorii DNA pentru luare de mită în formă continuată.

Conform rechizitoriului procurorilor anticorupţie, în perioada noiembrie 2019 – 28 februarie 2020, Sorina Pintea, în calitatea de manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă Baia Mare, ar fi pretins şi primit, printr-un intermediar, de la reprezentanţii unei societăţi comerciale, în două tranşe, sumele de 10.000 de euro (la 20 decembrie 2019) şi 120.000 lei (la 28 februarie 2020), care nu i s-ar fi cuvenit, reprezentând 7% din valoarea unui contract de achiziţie publică ce avea ca obiect "proiectarea şi execuţia lucrărilor de amenajare bloc operator-sala de chirurgie cardiovasculară şi toracică şi spaţii adiacente din Spitalul Judetean de Urgenţă «Dr. Constantin Opriş» Baia Mare”, încheiat în anul 2019 de unitatea spitalicească cu societatea comercială.

Poliţiştii din Tăuţii Măgherăuş, judeţul Maramureş, au pus în aplicare, în 6 iunie 2025, un mandat de executare a pedepsei închisorii, emis de Tribunalul Cluj în cazul Sorinei Pintea.

La începutul anului 2020, Sorina Pintea declara că a fost diagnosticată cu dermatomiozită, o boală inflamatorie rară, autoimună, care afectează pielea şi muşchii, provocând slăbiciune musculară şi erupţii cutanate pe pleoape, mâini şi alte zone expuse la soare. Cauza exactă este necunoscută, dar implică atacul sistemului imunitar asupra propriilor ţesuturi, putând fi asociată cu alte afecţiuni (inclusiv cancer) şi necesitând tratament complex (corticosteroizi, imunosupresoare, protecţie solară).

