Directorul unui azil pentru bătrâni din Sibiu, reținut. Bărbatul cerea bani pentru internări, sub forma unor „donații”

Directorul unei instituții publice de îngrijire a vârstnicilor din Sibiu a fost reținut pentru luare de mită, după ce ar fi cerut în mod repetat bani de la aparținătorii persoanelor care solicitau internarea. Sumele, prezentate drept „donații”, depășesc în total 56.000 de lei. Suspectul va fi prezentat instanței cu propunerea de arestare preventivă, potrivit News.ro.

Poliția Română informează că, pe 29 iulie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sibiu, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, au pus în aplicare șase mandate de percheziție domiciliară în județele Sibiu și Cluj. Acțiunea a avut loc într-un dosar penal în care se fac cercetări pentru luare și dare de mită în domeniul medical și al îngrijirii persoanelor vârstnice.

„Din cercetările efectuate a reieșit că, în perioada decembrie 2025 – iulie 2026, un bărbat, de 41 de ani, din Sibiu, în calitate de director al unei instituții publice de îngrijire a persoanelor vârstnice din municipiul Sibiu, ar fi pretins, în mod repetat, de la aparținătorii unor persoane care solicitau internarea în cadrul instituției, sume de bani disimulate sub forma unor donații, în schimbul facilitării internării beneficiarilor”, precizează sursa citată.

Probele administrate până în prezent au indicat că astfel de sume ar fi fost oferite în mod repetat în perioada menționată, valoarea totală depășind 56.000 de lei.

Pentru documentarea presupusei activități infracționale, polițiștii au pus în executare 14 mandate de aducere, șase mandate de percheziție domiciliară și două ordonanțe de percheziție auto. În urma acțiunilor, anchetatorii au ridicat 35.276 de lei, 800 de dolari, 175 de euro și mai multe dispozitive electronice.

Pe baza probelor administrate, bărbatul a fost reținut pe 29 iulie pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat instanței competente cu propunerea de arestare preventivă.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sibiu, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, pentru documentarea întregii activități infracționale și dispunerea măsurilor legale.

Editor : Ș.A.