Flavia Boghiu, fostul viceprimar USR al Brașovului, a fost achitată în dosarul „Catacombelor”, în care era acuzată de abuz în serviciu

Data publicării:
Viceprimarul Brașovului, Flavia Goghiu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Fostul viceprimar al Brașovului, Flavia Boghiu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Fostul viceprimar USR al Braşovului, Flavia Boghiu, a fost achitată, joi, de Tribunalul Braşov, în dosarul „Catacombelor”, în care a fost acuzată de abuz în serviciu.

Totodată, instanţa braşoveană a respins acţiunea civilă formulată de primarul Braşovului pentru recuperarea prejudiciului de aproximativ 300.000 de lei şi, de asemenea, a dispus ridicarea sechestrului asigurator şi popririi asupra bunurilor fostului viceprimar şi a celuilalt inculpat din dosar, Cristine Manolache, fost şef al Serviciului Administrarea Patrimoniului şi Urbanism Comercial (SAPUC) din cadrul Primăriei municipiului Braşov, informează Agerpres. Hotărârea nu este definitivă, putând fi atacată în apel în termen de 30 de zile.

"Mă aştept ca DNA să atace sentinţa, astfel că va mai dura până să avem hotărârea finală", a declarat Flavia Boghiu, într-o postare pe Facebook.

Ea a reiterat faptul că dosarul a fost deschis, în urmă cu doi ani, în urma unei plângeri penale depusă la DNA de fostul primar PNL, actualmente deputat, Sebastian Rusu, şi un "mafiot imobiliar din Braşov" şi că, iniţial, acesta a fost clasat şi abia ulterior redeschis "în pragul campaniei electorale, fiind trimisă în judecată cu două zile înainte de a-şi depune candidatura".

"Sunt nevinovată, iar astăzi vreau să vă mulţumesc celor care aţi crezut această afirmaţie de când am făcut-o prima dată. Atunci când adversarii politici au folosit acest dosar politic împotriva mea, fiind campanie electorală, au investit sume enorme de bani pentru a împrăştia percepţia că sunt vinovată", a scris Boghiu pe Facebook.

Flavia Boghiu şi Cristine Manolache au fost acuzate că ar fi produs un prejudiciu de peste 300.000 de lei municipalităţii braşovene prin faptul că ar fi permis "în mod nelegal şi cu titlu gratuit, unei asociaţii, să folosească imobilul denumit 'Catacombe Braşov', aflat în proprietatea Primăriei municipiului Braşov, pentru organizarea unor evenimente".

"Prin demersurile menţionate mai sus ar fi fost produs Primăriei municipiului Braşov un prejudiciu total de 304.010 lei, concomitent cu obţinerea unui folos necuvenit, în acelaşi cuantum, pentru asociaţia respectivă", se arată în ordonanţa procurorilor anticorupţie din februarie 2024.

