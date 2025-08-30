Live TV

Ministrul Justiției, despre pensiile speciale ale judecătorilor: Nu le-aș numi privilegii, ci niște condiții decente

Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - SEDINTA DE GUVERN - 30 DEC 2024
Ministrul Justiției, Radu Marinescu. Inquam Photos / George Călin
Din articol
Radu Marinescu, câștiguri mai bune ca avocat decât ca ministru  Ce arată declarația de avere a ministrului Justiției

Radu Marinescu a susținut, sâmbătă, că pensiile speciale primite de judecători nu sunt „privilegii”, ci „condiţii decente” pentru responsabilitatea socială pe care o are un magistrat. Ministrul Justiției a mai precizat că a avut câștiguri mai bune ca avocat decât ca membru al Guvernului.

„Nu le-aş numi privilegii, le-aş numi nişte condiţii decente care să fie în relaţie cu responsabilitatea ta socială. Ele devin privilegii atunci când tu te bucuri de ele fără să oferi ceea ce este corespunzător pentru ceea ce ţi s-a oferit. Către magistraţii care realizează Justiţia, mesajul meu este: fiţi responsabili, fiţi prompţi în a realiza un act de Justiţie de calitate”, a declarat Radu Marinescu, sâmbătă la Prima TV, scrie News.ro.

Citește și: Ministrul Justiției: Nemulțumirea președintelui nu poate fi motiv de revocare a procurorilor-șefi

Radu Marinescu, câștiguri mai bune ca avocat decât ca ministru 

Radu Marinescu a adăugat că, înainte de intra în Guvern, a fost un avocat bine remunerat. „N-ar trebui să fiu în mod inutil modest şi să nu spun că am fost un avocat cu o activitate recunoscută, apreciată şi bine remunerată, este foarte adevărat acest lucru”, a spus el.

Acesta a susţinut că funcţia de ministru al Justiţiei este „o încununare profesională”, după 30 de ani de vechime în carieră, în care a cunoscut Justiţia de la „firul ierbii”.

Citește și: Care este mesajul ministrului Justiției, Radu Marinescu, către sutele de păgubiți din dosarul Nordis

„Nu cred că putem să discutăm în termeni de sume şi de venituri. Activităţile sunt diferite. În sfera avocaturii ai o activitate liberală. Până la urmă, munceşti cât doreşti ca să atingi un anumit standard în funcţie de calitate, în funcţie de succes. N-ar trebui să fiu în mod inutil modest şi să nu spun că am fost un avocat cu o activitate recunoscută, apreciată şi bine remunerată, este foarte adevărat acest lucru. Dar a fi ministru este o înaltă responsabilitate socială. Este, pentru mine, ca profesionist al dreptului cu 30 de ani vechime în carieră, o încununare profesională. Este o mândrie să fiu un reprezentant al statului român.

Îmi fac datoria folosind toată competenţa profesională acumulată în anii mei de muncă, zi de zi, în instanţele de judecată, în parchete, la autorităţile administrative. Şi pot să vă spun că această experienţă este foarte, foarte importantă în acest moment, pentru că sunt un om care cunoaşte justiţia de la firul ierbii”, a spus Radu Marinescu, la Prima TV, întrebat dacă sunt câștiguri mai bune ca avocat sau ca ministru.

Ce arată declarația de avere a ministrului Justiției

Radu Marinescu este de profesie avocat, fiind membru în consiliul de conducere a Baroului Dolj. În plan politic, a fost consilier local ales pe listele PSD Craiova, fiind unul dintre apropiaţii liderului PSD Dolj Lia Olguţa Vasilescu. La alegerile parlamentare din decembrie a fost ales deputat de Dolj. Ulterior, a fost numit ministru al Justiţiei în Guvernul Ciolacu. Şi-a păstrat funcţia şi în Cabinetul condus de Ilie Bolojan.

Potrivit declaraţiei sale de avere, Radu Marinescu deţine apartamente în Craiova şi un autoturism Mercedes Benz. Are mai multe conturi bancare, precum şi un credit de aproape 56.000 de euro, contractat în 2022. În 2023, a raportat venituri anuale de 677.742 lei ale cabinetului său de avocatură.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
un politist coboara in rapel si intra pe geamul unei locuinte
1
Bărbatul baricadat în casă, în Otopeni, a fost capturat. Momentul în care trupele...
livratorul asiatic agresat in bucuresti
2
Cine e tânărul care l-a atacat pe livratorul asiatic, în București. Modul în care...
alexandru Rogobete face declaratii
3
Alexandru Rogobete anunţă principalele schimbări în Sănătate, după adoptarea Pachetului 2...
CURTEA DE APEL BUCURESTI
4
Procurorii cer CSM să dea aviz negativ și sesizarea CCR cu privire la proiectul de lege...
care a intervenit la incidentul în care un livrator asiatic
5
Cum a decis să intervină polițistul în atacul rasist din București asupra unui livrator...
Scene greu de digerat la US Open: gest revoltător al unui adult, în fața unui copil. Bouchard: "Închisoare!"
Digi Sport
Scene greu de digerat la US Open: gest revoltător al unui adult, în fața unui copil. Bouchard: "Închisoare!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
harta moldova romania ucraina marea neagra
Trump ia în calcul trimiterea unei „armate private” americane în...
profimedia-0960109527
Cum le-a fost furată mașina unor turiști români în Grecia. „Au intrat...
andrii parubii
Fostul președinte al Parlamentului ucrainean, Andrii Parubîi, a fost...
Yellow cartridges and shell casings on euro banknotes. Lot of bills of European union currency
O autoritate din UE avertizează: 1 din 5 europeni se va pensiona în...
Ultimele știri
Primul portret al unui viking, descoperit în Danemarca. Figurina din fildeș, veche de peste o mie de ani
Ministrul Educației, mesaj pentru sindicaliști: „Degeaba vrei, dacă nu sunt bani. Educația a făcut tot ce trebuia să facă”
Un mort și cinci răniți după ce o mașină a intrat intenționat într-un grup de pietoni în Franța
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
radu marinescu justitie
Care este mesajul ministrului Justiției, Radu Marinescu, către sutele de păgubiți din dosarul Nordis
radu marinescu
Ministrul Justiției: Nemulțumirea președintelui nu poate fi motiv de revocare a procurorilor-șefi
sedinta a guvernului bolojan
Guvernul Bolojan a aprobat parțial Pachetul 2 de măsuri fiscale. Reforma administrației locale, scoasă de pe ordinea de zi
Handcuffs and gavel
Parchetele din țară și-au suspendat activitatea și cer retragerea proiectului care modifică pensiile magistraților. Singurele excepții
BUCURESTI - GUVERN - CONFERINTA - MASURI FISCALE IN SANATATE - 2 ilie bolojan
Schimbare de plan. Pachetul 2 de măsuri, împărțit în 6 bucăți. Proiectele au fost trimise spre avizare la consiliile consultative
Partenerii noștri
Pe Roz
"Eram prea frumoasă ca să fiu gardian de închisoare". Soțiile și iubitele prizonierilor îi puseseră gând rău...
Cancan
Vine o toamnă cum n-a mai fost în România! Prognoza meteorologilor Accuweather pentru septembrie, octombrie...
Fanatik.ro
Giovanni Becali, adevărul despre celebra replică „Asta înseamnă să fii mafiot”. Ce a vrut să spună, de fapt
editiadedimineata.ro
Începe cel mai mare show aerian din România
Fanatik.ro
Drama prin care a trecut Teodora Stoica. Ce a pățit, de fapt, fiica lui Mihai Stoica
Adevărul
Lia Olguța Vasilescu, gafă jenantă după calificarea Craiovei în grupele Conference. Imaginea care a fost...
Playtech
Românii care merg în vacanță în Grecia, amendați cu până la 1.000 de euro pentru un gest banal pe plajă
Digi FM
Andi Moisescu, reacție neașteptată după ce s-a spus că ar fi divorțat de Olivia Steer. Ce a dezvăluit despre...
Digi Sport
Americanii n-au stat pe gânduri: cum au numit-o pe Jaqueline Cristian, după ce le-a eliminat două favorite la...
Pro FM
"Miss Perfecțiune". Ștefania, apariție răvășitoare în vacanța pe barcă, în costum de baie roșu. Senzualitatea...
Film Now
Denise Richards se plânge că fostul soț i-a distrus total casa. Aaron se apără: "Am scos podeaua pentru că...
Adevarul
De ce tragem cu tunul la petreceri și cu ochiul la „Insula Iubirii”. Sindromul „numărul 1” care ne urmărește...
Newsweek
Grindeanu: 2 categorii de pensionari nu vor mai plăti CASS la pensie. Vești bune și pentru mame
Digi FM
Un bărbat a murit într-o vacanță all-inclusive, după ce a mâncat pui insuficient gătit. Soția lui e distrusă...
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă bei sub 1,5 litri de apă zilnic. Ce au descoperit cercetătorii legat de...
Digi Animal World
Și-a pierdut viața după ce a cumpărat un păianjen de pe internet. Sfârșitul tragic al unui bărbat i-a șocat...
Film Now
Cum fac față fiicele de 11 și 13 ani ale lui Bruce Willis la boala lui debilitantă: "Nu am vrut să creadă că...
UTV
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie