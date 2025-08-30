Ministrul Justiției, despre pensiile speciale ale judecătorilor: Nu le-aș numi privilegii, ci niște condiții decente

Radu Marinescu a susținut, sâmbătă, că pensiile speciale primite de judecători nu sunt „privilegii”, ci „condiţii decente” pentru responsabilitatea socială pe care o are un magistrat. Ministrul Justiției a mai precizat că a avut câștiguri mai bune ca avocat decât ca membru al Guvernului.

„Nu le-aş numi privilegii, le-aş numi nişte condiţii decente care să fie în relaţie cu responsabilitatea ta socială. Ele devin privilegii atunci când tu te bucuri de ele fără să oferi ceea ce este corespunzător pentru ceea ce ţi s-a oferit. Către magistraţii care realizează Justiţia, mesajul meu este: fiţi responsabili, fiţi prompţi în a realiza un act de Justiţie de calitate”, a declarat Radu Marinescu, sâmbătă la Prima TV, scrie News.ro.

Radu Marinescu, câștiguri mai bune ca avocat decât ca ministru

Radu Marinescu a adăugat că, înainte de intra în Guvern, a fost un avocat bine remunerat. „N-ar trebui să fiu în mod inutil modest şi să nu spun că am fost un avocat cu o activitate recunoscută, apreciată şi bine remunerată, este foarte adevărat acest lucru”, a spus el.

Acesta a susţinut că funcţia de ministru al Justiţiei este „o încununare profesională”, după 30 de ani de vechime în carieră, în care a cunoscut Justiţia de la „firul ierbii”.

„Nu cred că putem să discutăm în termeni de sume şi de venituri. Activităţile sunt diferite. În sfera avocaturii ai o activitate liberală. Până la urmă, munceşti cât doreşti ca să atingi un anumit standard în funcţie de calitate, în funcţie de succes. N-ar trebui să fiu în mod inutil modest şi să nu spun că am fost un avocat cu o activitate recunoscută, apreciată şi bine remunerată, este foarte adevărat acest lucru. Dar a fi ministru este o înaltă responsabilitate socială. Este, pentru mine, ca profesionist al dreptului cu 30 de ani vechime în carieră, o încununare profesională. Este o mândrie să fiu un reprezentant al statului român.

Îmi fac datoria folosind toată competenţa profesională acumulată în anii mei de muncă, zi de zi, în instanţele de judecată, în parchete, la autorităţile administrative. Şi pot să vă spun că această experienţă este foarte, foarte importantă în acest moment, pentru că sunt un om care cunoaşte justiţia de la firul ierbii”, a spus Radu Marinescu, la Prima TV, întrebat dacă sunt câștiguri mai bune ca avocat sau ca ministru.

Ce arată declarația de avere a ministrului Justiției

Radu Marinescu este de profesie avocat, fiind membru în consiliul de conducere a Baroului Dolj. În plan politic, a fost consilier local ales pe listele PSD Craiova, fiind unul dintre apropiaţii liderului PSD Dolj Lia Olguţa Vasilescu. La alegerile parlamentare din decembrie a fost ales deputat de Dolj. Ulterior, a fost numit ministru al Justiţiei în Guvernul Ciolacu. Şi-a păstrat funcţia şi în Cabinetul condus de Ilie Bolojan.

Potrivit declaraţiei sale de avere, Radu Marinescu deţine apartamente în Craiova şi un autoturism Mercedes Benz. Are mai multe conturi bancare, precum şi un credit de aproape 56.000 de euro, contractat în 2022. În 2023, a raportat venituri anuale de 677.742 lei ale cabinetului său de avocatură.

