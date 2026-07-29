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Oligarhul moldovean Veaceslav Platon contestă extrădarea din Marea Britanie. El susține că este urmărit politic

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Veaceslav Platon Foto captură video
Veaceslav Platon Foto: captură video Galben/Youtube
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Parte dintr-o rețea infracțională Platon susține că era o „amenințare” pentru președinta Maia Sandu

Omul de afaceri moldovean Veaceslav Platon contestă extrădarea sa din Marea Britanie, în dosarul în care este acuzat că a coordonat o rețea de spălare a banilor. Prejudiciul imputat de anchetatori este estimat la 22 de miliarde de dolari, notează Reuters.

Oligarhul a declarat marți, în fața unei instanțe din Londra, că urmărirea sa penală este motivată politic.

În vârstă de 53 de ani, Veaceslav Platon a fost arestat anul trecut la Londra, în urma unei cereri de extrădare formulate de Republica Moldova. Autoritățile moldovene îl acuză că ar fi contribuit la transferarea unor sume uriașe de bani din Rusia, în perioada 2010–2014, precum și de alte infracțiuni.

Parte dintr-o rețea infracțională

Procurorii moldoveni susțin că Veaceslav Platon ar fi făcut parte dintr-o rețea infracțională care transfera bani în conturi deschise la Moldindconbank, a doua bancă din Republica Moldova ca mărime, la care el deținea acțiuni.

Banii erau prezentați ca fiind destinați unor plăți sau împrumuturi legitime. Procurorii afirmă însă că Platon și presupuşii săi complici ar fi orchestrat neplata sumelor, după care ar fi inițiat procese în instanță și ar fi obținut de la judecători selectați hotărâri menite să confere legitimitate tranzacțiilor.

Avocații oligarhului susțin că acuzațiile urmăresc „neutralizarea sa ca amenințare politică” și că dosarul ar fi fost conceput pentru a permite autorităților moldovene să-i confiște participațiile deținute la Moldindconbank și la Agroindbank, cea mai mare bancă din țară.

Avocații care reprezintă autoritățile Republicii Moldova au afirmat însă, în documentele depuse la instanță, că acuzațiile formulate de Platon sunt folosite de acesta „ca un paravan pentru a evita răspunderea pentru presupusele infracțiuni și pentru a împiedica extrădarea”.

Platon susține că era o „amenințare” pentru președinta Maia Sandu

Veaceslav Platon, care a fost condamnat la închisoare în Republica Moldova în 2017 pentru spălare de bani, dar a fost eliberat în urma unei căi de atac, a declarat în fața Tribunalului Westminster că a dorit să o sprijine pe președinta proeuropeană Maia Sandu.

„Însă Maia Sandu a adoptat încă de la început poziția potrivit căreia criminalitatea este peste tot, iar numai Maia Sandu reprezintă binele pentru țară”, a spus el prin intermediul unui interpret.

Veaceslav Platon a adăugat: „Eram proprietarul acțiunilor la cele mai mari două bănci din țară și la trei dintre cele mai mari companii de asigurări. Nu exista în țară o persoană mai influentă decât mine în domeniul economic și financiar, astfel că ea a văzut în mine o amenințare”.

Catherine Brown, avocata care reprezintă autoritățile moldovene, a afirmat însă în argumentele scrise depuse la instanță că „urmăririle penale împotriva lui Platon nu sunt motivate politic”. „Ele se bazează pe dovezi privind activități infracționale, care au dus la formularea unor acuzații întemeiate corespunzător”, a precizat aceasta.

Audierea va continua în luna august și va fi reluată ulterior în noiembrie. O hotărâre este așteptată la o dată ulterioară.

Editor : M.C

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