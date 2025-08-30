Live TV

Care este mesajul ministrului Justiției, Radu Marinescu, către sutele de păgubiți din dosarul Nordis

Radu Marinescu.

Ministrul Justiției Radu Marinescu le-a transmis sutelor de păgubiţi din dosarul Nordis să aibă încredere în Justiţie. Ministrul Justiţiei le cere magistraţilor să fie „responsabili, prompţi în a realiza un act de Justiţie de calitate”. 

„Nu le-aş numi privilegii, le-aş numi nişte condiţii decente care să fie în relaţie cu responsabilitatea ta socială”, a declarat Radu Marinescu, sâmbătă la Prima TV, scrie News.ro.

În dosarul Nordis, judecătoarea Florina Rizescu de la Curtea de Apel Bucureşti a ridicat sechestre de aproape 90 de milioane de euro. Ulterior, procurorii DIICOT au reinstituit sechestrul.

Citește și: DIICOT a extins urmărirea penală în dosarul Nordis. Prejudiciul a crescut cu 28 de milioane de euro (Surse)

„După cum ştiţi, a fost o poziţie consecventă pe care am avut-o la preluarea mandatului de ministru de a nu comenta cauze individuale, de a nu comenta măsuri dispuse de către organul de urmărire penală, de instanţa de judecată. M-am referit la principii sau, eventual, la aspecte de interes social pentru funcţionarea justiţiei ca sistem public. Nu o să pot să comentez ceea ce a dispus un judecător în dosarul la care faceţi referire. Dar o să reiau ce v-am spus anterior. Mesajul meu către cetăţeni este să aibă încredere în sistemul de justiţie. Mesajul meu către sistemul de justiţie este să fie prompt, eficace, în condiţii de obiectivitate şi de imparţialitate pentru a livra justiţia către cetăţeni ca serviciu public.

Dar în această ecuaţie este responsabilitatea totală a procurorului şi a judecătorului de a utiliza toate mijloacele legale, atât pentru a realiza dreptatea pentru păgubit, cât şi pentru cel acuzat. Pentru că ambii participanţi, să zic aşa, la procesul penal au drepturi şi au libertăţi care trebuie să fie respectate. Acum, că tot aţi vorbit de faptul că o pensie mai mare sau mai mică ţine de independenţa magistratului, atunci această independenţă trebuie să fie egală şi cu o foarte mare responsabilitate. Dacă vrei independenţă, eşti independent, nu vine ministrul Justiţiei să-ţi spună: fă aşa sau fă aşa”, a explicat Radu Marinescu.

Citește și: Controversa stârnită de fostul ministru Stelian Ion: Ancheta Nordis stagnează de aproape jumătate de an. Replica DIICOT

Săptămâna trecută, judecătoarea Florina Rizescu de la Curtea de Apel Bucureşti a ridicat sechestre de aproape 90 de milioane de euro instituite de procurori asupra bunurilor deţinute de patronii Nordis, Vladimir Ciorbă, Florin Alexandru Poştoacă, directoarea juridică Camelia Bîndiu şi compania mamă a grupului, Nordis Management. Astfel, au ieşit de sub sechestru hotelul Nordis Mamaia, sute de apartamente, terenuri şi locuri de parcare.

După decizia Curţii de Apel, procurorii DIICOT au reinstituit sechestrul pe toate apartamentele şi terenurile deţinute de firmele Nordis Management şi Nordis Mamaia, după ce au mai fost depuse peste 200 de plângeri penale.

În toamna anului trecut, candidatul PSD la prezidenţiale Marcel Ciolacu şi alţi lideri social-democraţi, printre care Sorin Grindeanu şi Alfred Simonis, au zburat în Franţa cu un avion privat închiriat de firma Nordis, patronată de Vladimir Ciorbă, soţul Laurei Vicol, la acea dată parlamentar social-democrat, şefa Comisiei juridice din Camera Deputaţilor.

