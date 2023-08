Noi detalii șocante din rechizitoriul împotriva fraților Tate: Am de gând să le fac sclave. O să le fac să lucreze și mai multe ore

Sute de pagini de mărturii și interceptări cu detalii explicite și înfiorătoare conține rechizitoriul întocmit de procurorii români împotriva fraților Andrew și Tristan Tate și a celor două complice ale acestora. Anchetatorii arată felul în care mai multe femei au fost exploatate și constrânse să întrețină acte sexuale de rețeaua condusă de aceștia, transmite BBC, care a intrat în posesia unei copii a documentului.

Potrivit rechizitoriului consultat de BBC, victimele, care locuiau în reședința fraților Tate de la periferia Bucureștiului, susțin că banii pe care îi făceau din pornografie erau controlați de rețea, implicit de Georgiana Naghel, iar ele nu aveau acces la conturile și parolele de pe Only Fans și celelalte platforme pe care își desfășurau activitatea.

Victimele nu știau câți bani fac

Naghel le plătea pe femei lunar, fără a le spune veniturile reale obținute din munca lor, arată procurorii.

În ceea ce privește conținutul creat pentru TikTok, magistrații susțin că rețeaua încasa 50% din banii câștigați de femei, iar în unele situații chiar și mai mult.

Martorii din dosar susțin că femeile au fost forțate să producă conținut pornografic specific, să aibă un program strict, fiind amenințate cu abuzuri verbale sau fizice, dacă nu se conformează.

Rechizitoriul mai arată că Georgiana Naghel le-ar fi amenințat pe femei că "le sparge dinții" sau că "ajung la morgă". Totodată, aceasta este acuzată de procurori că ar fi agresat fizic una dintre victime, lucru pe care l-a negat.

Avocatul celor două inculpate a declarat că acestea neagă cu vehemență acuzațiile, pentru care nu există probe, și că așteaptă ca instanța să decidă asupra nevinovăției lor.

Victimele erau sancționate dacă plângeau

Rețeaua pusă la cale de frații Tate le amenda pe victimele care comiteau mici abateri cu 10% din banii pe care trebuiau să-i primească. Dacă femeile își prelungeau pauzele sau plângeau în timp ce se aflau în direct, ba chiar dacă îndrăzneau să se șteargă la nas, erau sancționate.

Se pare că, din această cauză, una dintre femeile exploatate are datorii la rețeaua fraților Tate de aproximativ 4.000 de euro (3.412 lire sterline).

În cele aproximativ 300 de pagini se regăsește inclusiv o acuzație de violență sexuală, în urma căreia una dintre femeile exploatate a suferit leziuni la ochi și la un sân.

BBC mai arată că Tristan Tate era violent verbal în discuțiile cu presupusele victime și le-a amenințat că le va "transforma în sclave pe aceste cățele".

Tristan Tate nu voia să le ofere acces victimelor la platformele pe care munceau

Rechizitoriul conține deopotrivă stenograme ale unor mesaje audio care datează din 2020, în care Tristan Tate pare să spună că nu dorește ca victimele să aibă acces la conturile lor de PornHub și OnlyFans.

"Nu vreau ca ele să aibă parolele, nu vreau ca ele să aibă nimic (...) Nu vreau să le spunem că au OnlyFans, vreau ca banii să fie folosiți de noi, să le ia dracu pe ele", ar fi precizat Tristan Tate.

Într-un alt mesaj acesta spunea că "în principal, am de gând să le fac sclave pe c***** astea (...) O să le fac să lucreze și mai multe ore, și mai multe ore, și mai multe ore. Le muncesc pe c***** astea ca pe niște sclavi. Minimum 10 sau 12 ore pe zi".

BBC arată că procurorii din România vor încerca să demonstreze că frații Tate și complicii lor din țară au pus la cale un sistem prin care femeile exploatate erau sechestrate și li se impuneau restricții severe.

Victimele nu aveau voie să părăsească reședința fraților Tate fără permisiunea lor, iar când erau lăsate să plece, ele trebuiau să fie însoțite de unul dintre oamenii de încredere ai celor doi.

Pe de altă parte, alte femei care lucrează pentru Frații Tate, au mărturisit anchetatorilor că acuzațiile ce le sunt aduse acestora sunt formulate din gelozie. Ele susțin că nu și-au împărțit banii cu nimeni și au declarat public că îi sprijină și că au o relație apropiată cu Andrew și Tristan Tate.

Andrew Tate s-a declarat liderul afacerii cu femei pe Only Fans și TikTok

Anchetatorii români mai arată că după ce ajungeau să fie recrutate de către rețea, victimele erau plasate sub supravegherea celor două complice ale fraților Tate, Georgiana Naghel și Luana Radu.

Într-unul dintre mesajele regăsite în rechizitoriu, o victimă îl întreabă de Andrew Tate dacă el este cel care "gestionează afacerea cu fetele/OnlyFans și TikTok", iar acesta îi răspunde că "Tristan și G (...). Dar eu îi conduc".

În alte mesaje regăsite în rechizitoriu, despre care procurorii spun că au fost purtate între această presupusă victimă și Andrew Tate pe parcursul mai multor săptămâni, Andrew Tate discută cu ea despre dragoste și căsătorie, printre amenințări, insinuări cu privire la un viol și insulte de tipul "cățea" sau "c****".

Andrew Tate voia ca victimele să i se supună

Documentele mai arată că victima i-a cerut să nu îi mai vorbească astfel. Totodată, aceasta i-a răspuns negativ la o solicitare de sex în grup.

"Nu voi face sex cu fete. Nu am de gând să fac asta". Și apoi: "Iubitule, trebuie să beau pentru a face asta. Nu pot s-o fac fără să beau".

În contrapartidă, Andrew Tate i-ar fi spus: "Nu fi plictisitoare (...) Vreau să văd că mi te supui (...) Taci din gură, c****, vei face cum îți spun eu".

Aceasta nu este singura acuzație de abuz. Rechizitoriul conține, de asemenea, relatări detaliate ale martorilor cu privire la presupusele violențe ale lui Andrew Tate față de alte femei.

O presupusă victimă a unui viol spune că, în timpul actului, acesta i-a spus să se dezbrace, dar să păstreze pantofii în picioare, iar apoi "a pălmuit-o peste față".

Ea spune că nu a putut să-l respingă pe Tate, pentru că acesta o ținea de cap în timpul sexului, spunându-i că nu mai vrea ca ea să îi transmită lucruri mesaje negative și amenințând-o că o va lăsa însărcinată și o va închide într-o casă.

Potrivit rechizitoriului, presupusa victimă "plângea și era speriată pentru că ea credea că (Andrew Tate - n.red.) era capabil de orice".

Prin violență, Andrew Tate "își descărca frustrarea"

O altă femeie le-a spus anchetatorilor că violența lui Andrew Tate din timpul sexului a fost modul lui de a-și "descărca frustrarea" atunci când ea nu făcea ceea ce îi spunea el să facă.

Într-un interviu acordat BBC la începutul acestui an, Andrew Tate a negat cu tărie că ar fi exploatat sau manipulat vreo femeie, spunând că "nu a făcut rău nimănui" și că dosarul împotriva sa este "complet fabricat".

De asemenea, el a declarat în repetate rânduri că mass-media și alte persoane scot din context anumite declarații de-ale sale și le pun cap la cap într-un mod care nu reflectă realitatea.

Curtea de Apel București i-a eliberat pe frații Tate din arestul la domiciliu pe 4 august și a înlocuit măsura cu cea a controlului judiciar. Cei doi nu au dorit să ofere jurnaliștilor BBC un punct de vedere cu privire la aceste informații, iar o purtătoare de cuvânt a negat vehement acuzațiile aduse de procurori.

Măsura controlului judiciar a fost dispusă și în cazul inculpatelor Radu Luana Alexandra şi Naghel Georgiana-Manuel. Decizia fiind definitivă.

Magistrații români i-au trimis pe cei 4 în judecată pe 20 iunie pentru constituire de grup infracțional organizat în vederea comiterii pe teritoriul României, dar și al altor state, precum SUA și Marea Britanie, a infracțiunii de trafic de persoane. Aceștia au stat în arest preventiv până pe 31 martie, după ce procurorii DIICOT au dispus reținerea lor la finele anului trecut.

