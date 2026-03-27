Departamentul american al Justiției și Google, chemate în instanță de victime ale infractorului Jeffrey Epstein

Barcelona, Spain - 11 february 2026: A document from the U.S. Department of Justice release of the Jeffrey Epstein files, showing Jeffrey Epstein, is
Documente din dosarele Epstein. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Victime ale infractorului sexual condamnat Jeffrey Epstein au intentat joi un proces împotriva administraţiei SUA şi Google, după ce identităţile lor au fost dezvăluite în mod eronat în documente publicate online de Departamentul american de Justiţie, relatează AFP, preluată de Agerpres.

În ianuarie, Departamentul de Justiţie a publicat peste trei milioane de documente legate de ancheta care l-a privit pe finanţatorul căzut în dizgraţie, inclusiv legăturile sale cu figuri proeminente.

Cu toate acestea, nume ale victimelor care trebuiau să rămână anonime au fost publicate în aceste documente.

Departamentul de Justiţie "a dezvăluit identităţile a aproximativ 100 de victime ale infractorului sexual condamnat prin publicarea informaţiilor lor private şi identificarea lor către întreaga lume", se arată în plângerea depusă la o instanţă din San Francisco şi consultată de AFP.

"Chiar şi după ce administraţia a recunoscut că această dezvăluire a încălcat drepturile victimelor şi a eliminat informaţiile, actori online precum Google le republică în mod continuu, refuzând cererile victimelor de a le elimina", se plâng reclamanţii.

Google continuă să afişeze informaţiile personale ale victimelor în rezultatele căutărilor şi în conţinutul generat de inteligenţa artificială, conform plângerii.

Jurnaliştii de la New York Times au găsit, de asemenea, zeci de fotografii nud cu persoane în aceste fişiere, în care feţele lor erau vizibile.

Jeffrey Epstein a fost arestat şi pus sub acuzare în iulie 2019 sub acuzaţia de trafic sexual cu minori şi extorcare. A fost găsit spânzurat în celula sa pe 10 august 2019, în timp ce aştepta procesul. Autopsia a concluzionat că a fost vorba de o sinucidere.

Deja acuzat cu peste un deceniu mai devreme în Florida că a solicitat prostituate minore, el fusese condamnat în 2008 la o pedeapsă de 13 luni cu suspendare, în baza unui acord secret cu un procuror care i-a permis să evite urmărirea penală federală.

"Victimele se confruntă acum cu o nouă traumă. Străinii le sună, le trimit e-mailuri, le pun în pericol siguranţa fizică şi le acuză că au fost complici ai lui Epstein, când, în realitate, au fost victime ale lui Epstein", subliniază plângerea.

Top Citite
Iranian rial money bills pile on table. Iran banknotes of IRR currency close up. Concept of business, economy and banking in Iran
1
Iranul, care se confruntă cu o inflație-record, a lansat bancnota de 10 milioane de...
robinet de apa
2
Alimentarea cu apă va fi sistată, timp de două zile, în opt localităţi din judeţul...
photo-collage.png - 2026-03-27T103137.762
3
Decizie fără precedent în SUA: semnătura lui Donald Trump va apărea pe bancnotele...
mirabela gradinaru
4
Mirabela Grădinaru, după summitul din SUA: Primele-doamne sunt reale, autentice. Am găsit...
pompa carburanti
5
După ordonanța carburanților, Bolojan anunță că „foarte probabil” guvernul va scădea și...
Te-ar putea interesa și:
fum dupa lovituri in liban
Război în Orientul Mijlociu, ziua 28. Iranul declară Strâmtoarea Ormuz închisă navelor care circulă între porturile legate de „inamic”
Capitoliul
Deputați ruși, sancționați de SUA, invitați în Congres. Li s-a organizat tur privat, au filmat, și-au făcut selfie
Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian. Foto Profimedia
„Rusia ne inspiră” în acest război, afirmă președintele Iranului
Abu Musa Island in the Persian Gulf, Hormozgan, Iran - 24 Oct 2024
Șeful armatei franceze a organizat o videoconferință cu 35 de țări pentru crearea unei coaliții pentru Strâmtoarea Ormuz
marco rubio profimedia
Americanii nu cred că rușii se implică în războiul din Iran. Marco Rubio estimează că Moscova se concentrează pe Ucraina
Recomandările redacţiei
nicusor dan
Nicușor Dan a promulgat legea bugetului și cea a bugetului...
BUCURESTI - ALEGERI 2024 - ICCJ - TRAGERE LA SORTI JUDECATORI B
Înalta Curte de Casație și Justiție amenință că dă Guvernul în...
ilie bolojan sorin grindeanu parlament buget
Sorin Grindeanu acuză Guvernul că a întârziat măsurile privind...
sorin grindeanu face declaratii
Cele trei scenarii ale PSD privind guvernarea. Grindeanu, după...
Ultimele știri
DOCUMENT De ce a respins CCR contestația AUR la legea bugetului: detaliile motivării
Hackeri cu legături cu Iranul au spart adresa de e-mail a șefului FBI și au publicat informații și fotografii personale ale acestuia
Furtuni puternice și inundații în Emiratele Arabe Unite
Citește mai multe
