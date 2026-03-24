Modernizare cu scandal pe faleza Dunării din Galați. Multe dintre restaurantele și terasele ridicate pe spațiul public nu pot fi demolate din cauza proceselor aflate pe rol, așa că autoritățile au găsit o altă soluție. Primăria le-a retras autorizațiile de funcționare și așteaptă, practic, să dea faliment. „E un act abuziv”, spun patronii care stau, de o lună deja, cu lacătul pe ușă.

Modernizarea falezei Dunării din Galați a început cu stângul. Primăria nu a reușit să demoleze toate localurile pe care le avea pe listă, așa că a recurs la o altă strategie: le-a retras autorizațiile de funcționare.

„Avem o lună de zile de când nu am mai gătit nimic, pentru că totul este închis, personalul parte este acasă”, spune patronul unui local.

Construcțiile ridicate pe faleză sunt provizorii, iar administratorilor le-au expirat contractele de închiriere pe spațiul public. În lipsa avizelor, orice activitate este blocată.

„În acest restaurant, totul este în conservare: nu mai funcționează nimic, evenimentele au fost anulate, iar clienții nu mai vin”, transmite jurnalistul Digi24, Dana Costache.

„Considerăm că este un act abuziv. Toți angajații pe care îi avem noi, 20 la număr, cu carte de muncă, nu au dreptul la muncă. Noi nu mai avem voie să facem activitate de alimentație publică”, se plânge Pavel Ionel, proprietarul unui alt restaurant din zonă.

„N-am identificat o bază legală prin care primarul să dispună încetarea efectelor a celor două acte administrative”, transmite avocatul Didel Bujeniță.

„Să le demoleze, domnule, dacă nu sunt legale”, spune o localnică.

„Este imperios necesar ca terenul, proprietatea municipiului Galați, să fie eliberat de constructiile provizorii care încă se află acolo. Imediat ce contractul de finanțare va fi semnat, în perioada următoare, putem începe lucrările întrucât am demarat licitatia și avem un consorțiu de firme constructoare”, transmite purtătorul de cuvânt al Primăriei Galați, Petrica Pațilea.

Faleza din Galați se întinde pe patru kilometri și este cea mai lungă de pe tot cursul Dunării. Costurile modernizării se ridică la 40 de milioane de euro, bani europeni.

