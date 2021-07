Cum arată lupta din USR PLUS la finalul alegerilor din teritoriu și ce șanse au Barna și Cioloș la congresul din toamnă

În ultimele săptămâni au avut loc alegeri interne în toată țara în USR PLUS. La finalul alegerilor, USR a câștigat cele mai multe județe, în timp ce PLUS a câștigat cea mai importantă filială, cea din București. Rezultatele din teritoriu pot decide soarta congresului din toamnă, unde filialele trimit delegații să aleagă noua conducere a USR PLUS. Miza - controlul partidului.

Surse politice susțin că USR va avea majoritate în 34 de organizații județene, în urma alegerilor interne. Astfel, USR a obținut majoritate în: Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița, Botoșani, Brăila, Brașov, Călărași, Caraș-Severin, Constanța, Covasna, Dolj, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Ilfov, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Satu-Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vâlcea, Vaslui și Vrancea.

La Sibiu și Mureș, chiar dacă șefia filialelor a fost câstigată de membri PLUS, tot USR are majoritate în Biroul Județean.

PLUS a câștigat în București, unde Vlad Voiculescu este noul președinte al organizației, în Diaspora, dar și în județele Cluj și Prahova. Andrei Lupu, membru al formațiunii înființate de Dacian Cioloș, a câștigat alegerile interne USR PLUS din Prahova, iar Camelia Sălcudeanu la Cluj, potrivit unor comunicate de presă. Candidatul PLUS Dan Blaga a câștigat șefia organziației Dâmbovița, la Sălaj, Liviu Farcaș a câștigat în fața candidatului USR Mihai Tămaș, iar la Galați, senatorul Andrei Postică este noul președinte al organizației județene. PLUS a câștigat și filiala Buzău, care va fi condusă de Mihai Moraru. La Maramureș, deși șefia filialei a fost câștigată de candidatul USR Radu Trufan, Biroul Județean va fi controlat de PLUS care are majoritate. În total, PLUS controlează filialele din 7 județe, organizația Diaspora și Municipiul București. În Capitală, PLUS a câștigat sectoarele 2, 3, 5 și 6.

Competiția din teritoriu este primul pas înaintea Congresului din octombrie unde aproximativ 1.200 de delegați vor vota noua conducere a partidului rezultat în urma fuziunii, adică componența Biroului Național al USR PLUS.

Surse din USR spun că după alegerile din filiale calculele arată un avans clar: „La cum stau lucrurile acum, la Congres vor fi 700 și ceva de delegați de la noi și 400 de la PLUS”.

Barna și Cioloș candidează pentru șefia partidului. Liderul PLUS ar vrea mai mulți candidați

Președintele partidului va fi, însă, ales prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, de toți membrii partidului. Pentru funcția de președinte vor candida Dan Barna și Dacian Cioloș, care și-a anunțat luni candidatura.

„O să candidez, o să candidăm amândoi și o să facem tot ce e mai bine ca USR PLUS în următorii ani să conteze, să fie un partid cu o identitate politică bine definită și să fie un partid care să demonstreze că, dintr-o mișcare politică antisistem, (...) acum, odată ajunși la guvernare, să demonstrăm că suntem în stare să facem acele schimbări”, a anunțat Dacian Cioloș, într-o conferință de presă la care era prezent și Dan Barna, după consultările de la Cotroceni pentru proiectul România Educată.

Dacian Cioloș a mai spus că speră să fie mai mulți candidați, pentru o competiție de idei și că partidul va rămâne unit, „indiferent de rezultat”.

Apelul lui Dacian Cioloș pentru mai multe candidaturi are legătură cu o strategie a liderului PLUS de a rupe voturi de la Dan Barna, spun surse din partid. În acest sens, un posibil al treilea candidat ar putea fi primarul municipiului Brașov, Allen Coliban. Acesta s-a poziționat în mai multe rânduri în tabăra anti-Barna și ar putea aduna voturi de la cei din USR nemulțumiți de conducerea centrală a partidului.

De partea cealaltă, Barna a încercat să își asigure și voturile din filiala București, cea mai mare din țară, câștigată de PLUS. Surse spun ca i-ar fi facut o ofertă „de nerefuzat” lui Vlad Voiculescu, ales președinte al filialei.

În urmă cu o lună, Dacian Cioloș i-a propus lui Dan Barna să se retragă amândoi din competiția internă și să susțină un singur candidat, ofertă refuzată de Barna. Ulterior, Cioloș a spus că nu îi este teamă de o candidatură.

De asemenea, Cioloș și-a exprimat intenția de a candida la prezidențiale, indiferent de rezultatul competiției interne.

„Chiar dacă nu voi fi președinte de partid nimic nu m-ar împiedica să candidez și la președenție, pentru că USR PLUS are o procedură de alegere și validare la președintele României care nu e legată de președintele partidului”, declara Cioloș.

Congresul USR PLUS va avea loc pe 2 octombrie.