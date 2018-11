EXCLUSIV. Gabriela Firea, prima reacție la informația că rămâne fără sprijin politic în PSD

Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a avut prima reacție, la Digi24, după informația serii: șefii partidului au decis să nu o dea afară din partid, dar o lasă fără sprijinul politic. Soluția ar urma să fie validată în CEX-ul de luni.

Principalele declarații ale Gabrielei Firea, la Digi24:

Deocamdată nu am cum să știu, că abia mâine la 11:00 va fi CEX. Tot ce apare ca zvon le iau ca atare. Nu întotdeauna s-a confirmat.

Nu rămâne decât să sper că vom avea parte de o discuție rațională, bazată pe argumente, aș spune chiar lucidă. Dacă nu s-a putut până acum, măcar de acum înainte, având în vedere contextul politic, având în vedere semnalele primite de la partenerii externi.

Nu am reușit să găsesc o coerență foarte clară, ba dimpotrivă, între afirmațiile făcute la începutul emisiunii și cele ulterioare, referitoare la relația dintre domnul Dragnea și mine.

Observ că unele persoane se bucură că eu am probleme pe plan politic.

Nu mă aștept de la o judecată corectă, nici din partea analiștilor, nici din partea colegilor.

Eu am o rugăminte, dacă stimații domni din studio sunt de acord să vină să le prezint pe îndelete tot ce am făcut în acești doi ani de zile, toate proiectele, toate investițiile din spitale, aș vrea să le arăt ce am făcut. Este ușor să arunci cu norooi.

Cu primăria Capitalei nu construieși un spital regional, guvernul face spitale regionale. Primăria Capitalei a anunțat că va construit un spital metropolitan.

Domnul Dragnea constat că vrea să distrugă majoritatea PSD-ALDE de la nivelul capitalei și să rămân fără consiliu general.

(Întrebată de ce îi este retras sprijinul politic și nu este dată afară din partid) Speculație la speculație, eu nu știu ce se va întâmpla mâine în ședință. Anul treut pe vremea asta, domnul Dragnea voia să taie bugetul capitalei spunând unor apropiați că nu dorește ca eu să fac proiecte mari pentru că vreau să candidez.

