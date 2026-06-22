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Grindeanu, după votul pentru Guvernul Veștea: „Cred că le va veni mintea din urmă celor care au lipsit”

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Sorin Grindeanu. Foto Digi24
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Sorin Grindeanu a declarat luni seară, după votul pentru învestirea Guvernului Veștea, că PSD „a înțeles responsabilitatea” acestui moment și că toți colegii săi au fost prezenți. Liderul social-democrat i-a criticat pe cei care au lipsit din sală, spunând că „le va veni mintea din urmă”, și a condamnat gestul lui George Simion de a părăsi plenul, pe care l-a catalogat drept „deplasat”.

Eu pot să vorbesc doar în numele PSD, care a înțeles responsabilitatea acestui vot și anume aceea de a oferi României un guvern stabil. PSD a votat, toți colegii mei au votat.

Eu vreau să-l felicit pe Adrian Veștea că a acceptat să intre în această bătălie. E un om responsabil, care a dorit și dorește binele, care își dorește ca România să aibă un guvern stabil, care să facă politici bune pentru români, astfel încât să nu intrăm într-o zonă de derapaj economic.

E treaba românilor să-i judece pe fiecare, pe cei care pun mai presus funcțiile lor personale decât binele României.

PSD a spus de la început că nu fuge de o asemenea responsabilitate.

În PSD e democrație. Fiecare dintre membri și-a exprimat părerea, dar PSD acționează ca o echipă și deciziile le luăm împreună. Dacă președintele ne va chema mâine, și eu cred că va face acest lucru în curând, PSD nu fuge de această responsabilitate.

Întrebat dacă PSD face guvern cu AUR, Grindeanu a răspuns: „Nu.”

Haideți să vedem, după consultările care vor fi la Cotroceni, ce se va întâmpla.

Eu vă spun un lucru. La cum știu eu PSD, fiindcă îl știu bine, PSD nu va vota un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, să fie clar. Dacă, în urma consultărilor de la Cotroceni, președintele va acorda PSD acest mandat, o să vedem în ce formulă venim în fața Parlamentului.

E dificil să vii altfel în Parlament, în acest moment, decât în această formă. Prin absurd, dacă va fi un guvern de acest tip, nu e majoritar.

Bogdan Ivan a fost solicitat și i-am dat voie să meargă către George Simion pentru proiecte care țin de energie, nimic mai mult.

Întrebat despre o eventuală revenire a lui Ilie Bolojan în funcția de premier, Grindeanu a exclus această variantă.

Nu pot să fac considerații cu privire la ceea ce zice președintele. Am văzut și ultimatumul lui George Simion. Mie mi se par deplasate asemenea gesturi.

Fiecare dintre noi e responsabil de ceea ce face. Hai să vedem cum se finalizează. Eu cred că le va veni mintea din urmă celor care astăzi au lipsit, fiindcă România are nevoie de un guvern stabil.

Nu are nevoie PSD sau Nicușor Dan, ci România are nevoie de un guvern stabil. În scurt timp, acest lucru ar trebui să se întâmple, într-o formulă care va fi discutată în zilele următoare, astfel încât să se vină în Parlament cu o altă formulă.

Editor : Ș.A.

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