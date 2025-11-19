Live TV

Ilie Bolojan: Veniturile bugetare cresc, cheltuielile scad. Măsurile de redresare funcţionează, România e pe calea cea bună

Data publicării:
illie bolojan in parlament
Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / Geoge Călin

Măsurile de redresare pe care le-a luat Guvernul până acum funcţionează, în condițiile în care veniturile bugetare cresc, iar cheltuielile scad, spune premierul Ilie Bolojan.

„România e pe calea cea bună”, a scris Bolojan pe Facebook.

El precizează că, în trimestrul al III-lea al acestui an, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, veniturile bugetului de stat au crescut cu 12,5%, astfel că, de la 79,2 miliarde lei am ajuns la 89,1 miliarde lei, o creştere de 9,9 miliarde lei.

„Impozitul pe venit – creştere cu 16,5%. Încasările din TVA – creştere cu 14,8%. Veniturile din accize – creştere cu 11%. Contribuţiile sociale încasate în trimestrul III au crescut cu 8,5%, adică 4 miliarde lei în plus. Cheltuielile de personal au scăzut în perioada iulie–septembrie cu 630 de milioane de lei”, a spus premierul, potrivit News.ro.

Bolojan mai spune că „în luna octombrie, cheltuielile de personal au scăzut cu 562 de milioane de lei faţă de aceeaşi lună din 2024, de la 14,231 miliarde de lei la 13,6 miliarde de lei iar comparativ, în primul semestru, cheltuielile de personal au crescut cu aproximativ 10% faţă de acelaşi semestru din 2024.”

„Cu toate greutăţile, am deblocat şi renegociat fondurile europene prin programul PNRR, accelerând plăţile în a doua jumătate a anului. Astfel, în perioada ianuarie–iunie s-au făcut plăţi de 2,62 miliarde euro, iar în perioada iulie–septembrie s-au plătit 1,45 miliarde euro. Faţă de momentul instalării guvernului, ROBOR la o lună a scăzut de la 6,82% (23 iunie) la 5,81% astăzi. Faţă de 1 iulie, România se împrumută mai ieftin pe toate maturităţile şi în toate monedele, ceea ce reflectă încrederea crescută a pieţelor în măsurile luate şi în stabilitatea economiei”, a scris Bolojan.

Premierul mai spune că titlurile în lei sunt în scădere cu aproximativ 53 de puncte de bază pentru maturitatea de 5 ani şi cu 51 de puncte de bază pentru cea de 10 ani iar ritlurile în euro – scădere cu 78 de puncte de bază la 5 ani şi 49 de puncte de bază la 10 ani.

„Reducerea dobânzilor se traduce în economii importante ce sunt folosite pentru investiţii, educaţie sau sănătate. Investiţiile au crescut şi devin principalul motor al economiei, conform ultimului raport al Comisiei Europene. Investiţiile vor accelera în 2026–2027, sprijinite de fondurile europene şi proiectele aflate în derulare”, arată şeful Executivului. Potrivit lui Bolojan, deficitul bugetar va scădea la 6,2% în 2026.

„Mulţumesc românilor care au înţeles că aceste eforturi sunt necesare pentru a depăşi un moment dificil! Am toată încrederea că, dacă vom menţine acest curs, România va reuşi să-şi atingă potenţialul, iar viaţa românilor va fi predictibilă şi prosperă”, a conchis premierul.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
piata rosie din moscova
1
„A fost doborât un record la Moscova”. Temperaturi cum nu au mai existat în ultimii de 85...
WhatsApp Image 2025-11-17 at 10.55.05
2
Cine a pus la punct infrastructura IT din spatele lui Călin Georgescu? Indiciile care duc...
Jandarmi bun
3
Reorganizare radicală a Jandarmeriei Române. Peste 3.000 de agenți vor fi scoși în stradă
ID295316_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
CSM respinge și noua variantă privind pensiile magistraților: „Noi am spus 65% din brut”
femeie cu umbrela care o fereste de ninsoare
5
Val de ploi și ninsori în toată țara. Temperaturile scad chiar și cu 13 grade Celsius...
Neașteptat! Cum a apărut în văzul tuturor singurul fiu rămas în viață al soților Elena și Nicolae Ceaușescu, la 77 de ani
Digi Sport
Neașteptat! Cum a apărut în văzul tuturor singurul fiu rămas în viață al soților Elena și Nicolae Ceaușescu, la 77 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
statuie a justitiei si un ciocanel de judecator
DOCUMENT | Proiectul de lege privind modificarea pensiilor...
Darryl Nirenberg
Primul mesaj al ambasadorului SUA, Darryl Nirenberg, numit de Trump...
Turkish President Recep Tayyip Erdogan and the President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy shake hands
Întâlnire Erdogan - Zelenski în Turcia. Președintele Ucrainei vrea...
sorin grindeanu cu sigla psd in spate
Sorin Grindeanu, despre tăierile din administrație: „Noi nu vom face...
Ultimele știri
Europa are nevoie de arme nucleare tactice pentru a-l descuraja pe Putin, avertizează șeful Airbus
Israelul loveşte clădiri în sudul Libanului, după creșterea tensiunilor cu Hezbollah
Agenda Consumatorului 2030: Comisia Europeană promite tarife mai corecte și acces mai ușor la servicii în piața unică
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ilie bolojan
Tăierile de venituri din ministere. Anunțul lui Bolojan: Trebuie să aibă în vedere, în 2026, o reducere de 10% din anvelopa salarială
Ilie Bolojan in parlament
Bolojan, despre reforma pensiilor speciale: „Săptămâna viitoare vrem să declanșăm procedura de angajare a răspunderii”. Reacția CSM
sigla csm de la intrare in institutie
Vicepreședintele CSM, despre avizul pe proiectul privind pensiile magistraților: Pierderea banilor este o chestiune care nu e adevărată
marcel ciolacu psd
Ciolacu amenință cu moțiunea de cenzură dacă guvernul nu ia măsuri de relansare a economiei: „Nu vorbesc de capul meu”
ID310044_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Tensiuni în Coaliție privind tăierea cu 10% a salariilor din administrația centrală. „Cu abordarea «unii sunt frumoși» nu-s de acord”
Partenerii noștri
Pe Roz
Blugi tăiați, fuste mini, decolteu. O femeie de 58 de ani ignoră criticile: "Dacă ar fi mama, i-aș spune să...
Cancan
S-a aflat substanța care a ucis familia de turiști cazați în hotelul din Istanbul, Turcia. Nu ar fi avut...
Fanatik.ro
Cum a apărut Simona Halep la o bază militară din România. ”Un moment deosebit”
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Cine este fiica doctoriței Flavia Groșan. Ce nume surprinzător poartă și în ce domeniu a dat lovitura
Adevărul
George Burcea, la Interviurile Adevărul. Propunerile candidatului POT: De la Parlament fără gard la un număr...
Playtech
Cât trebuie să fie umiditatea în casă la final de toamnă. Aşa te asiguri că nu te îmbolnăveşti
Digi FM
Ilona Brezoianu și-a arătat băiețelul nou-născut, direct din sala de nașteri: "Un pachețel blonduț de nota 10"
Digi Sport
Lovitură de proporții: 3.500.000€ pentru transferul lui Ianis Hagi! Clubul care vrea să-l ia în iarnă
Pro FM
Victoria Beckham și fiul ei cel mic, duet neașteptat. Fanii, uimiți și impresionați de momentul dulce: „Atât...
Film Now
Eric Dane și soția nu mai sunt un cuplu de 8 ani, n-au divorțat, iar ea îl sprijină în lupta cu boala: E...
Adevarul
Problema de matematică pentru clasa a IV-a care i-a pus in dificultate pe mulți: „Nu înțeleg enunțul”
Newsweek
Care pensionari iau un ajutor la pensie de 482 lei? Bolojan a semnat. Ce pot face cu banii DOCUMENT
Digi FM
O tânără de 25 de ani își încheie viața prin asistență medicală, după ani de boală debilitantă: "Tată, te...
Digi World
De ce ni se albește părul? Explicații științifice, mituri demontate și ce putem face pentru a încetini...
Digi Animal World
Nu trebuie să-ți îmbrățișezi niciodată câinele în aceste situații. Gestul tău îl poate stresa enorm
Film Now
O recunoști? Azi are 63 de ani, e una dintre cele mai cunoscute actrițe din lume și e căsătorită cu o femeie
UTV
Andreea Raicu, apariție emoționantă alături de „fiica” ei adoptivă