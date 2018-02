Klaus Iohannis face declarații la 20:15

Președintele Klaus Iohannis face declarații de presă astăzi la ora 20:15, în contextul acuzațiilor aduse Direcției Naționale Anticorupție. Declarațiile președintelui vor fi transmise de Digi24 (urmăriți gratuit aici).

Astăzi, Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a anunţat că săptămâna viitoare va prezenta în Parlament raportul de evaluare privind activitatea DNA, a DIICOT şi a Ministerului Public. El a ţinut să precizeze că înainte de a accepta postul de ministru a primit garanţii de neimplicare a factorului politic în activitatea Ministerului Justiţiei, fapt care s-a respectat şi se respectă şi în prezent.

Procurorul şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, a declarat, miercuri seară, că nu are niciun motiv să demisioneze pentru că a respectat legea, iar întrebată despre o posibilă decizie de revocare a sa, ea a răspuns că „ministrul Justiţiei ştie ce criterii are în vedere, dacă are în calcul aceasta variantă”.