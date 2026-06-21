Președintele Forța Dreptei, Ludovic Orban, a anunțat, înaintea Congresului Extraordinar al PNL, că și-ar dori să revină în partid. Acesta a explicat că, imediat după eveniment, noua conducere a PNL se va întâlni cu liderii Forța Dreptei pentru a discuta despre un protocol de fuziune.

Ludovic Orban participă la Congresul Extrorodinar al PNL la invitația președintelui partidului, Ilie Bolojan. Acesta a declarat că își face revenirea „deocamdată, în calitate de invitat”, după 5 ani de absență.

„Mă bucur că președintele Partidului Național Liberal m-a invitat la Congres. Astăzi sunt prezent, după 5 ani, în sfârșit, la un Congres al Partidului Național Liberal, deocamdată în calitate de invitat, dar un liberal a cărui inimă bate pentru liberalism și pentru destinul Partidului Național Liberal”, a declarat Ludovic Orban.

Întrebat dacă va reveni în Partidul Național liberal, fostul consilier prezidențial a precizat că, după Congres, va purta negocieri cu noua conducere a PNL pentru fuziunea cu Forța Dreptei.

„Am discutat de principiu cu președintele Ilie Bologan și există deschidere atât din partea noastră, liberalii din Forța Dreptei și, evident, după alegerea organismelor de conducere trebuie să fie emis un mandat de negociere pentru un protocol de fuziune, care ulterior să fie validat în forurile statutare ale celor două partide”, a afirmat președintele Forța Dreptei

„Din partea mea, da categoric. Noua linie a Partidului Național Liberal, noua gândire și strategie politică mă reprezintă și sunt convins că pot să pun și eu umărul, cu modestele mele forțe, la viitorul PNL”, a mai adăugat acesta.

Despre ruptura din PNL, Ludovic Orban a afirmat că nu este o scindare, ci o „clarificare în partid”.

„Cei care iubesc PSD-ul, cei care vor ca partidul să nu fie condus de membrii partidului prin forurile statutare, cei care au pus la cale, împreună cu forțe exterioare Partidului Național Liberal, care s-au dovedit ostile, respectiv PSD, instituția prezidențială, planuri de capturare, de preluare ostilă a partidului sau de scindare a partidului, mai devreme sau mai târziu nu vor putea să facă parte din Partidul Național Liberal”, a mai spus liderul Forța Dreptei.

Editor : A.P.