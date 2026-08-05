Noua Lege a Integrității ajunge la vot final în Parlament. Ceartă pe averile partenerilor: „Cu amantele nu sunt relații ca între soți”

Noua lege a integrității intră astăzi în dezbaterea finală din Senat, însă nu este lipsită de controverse. PSD insistă ca sancțiunile privind incompatibilitatea și conflictul de interese să se aplice retroactiv, ceea ce afectează și mandatul de primar al lui Dominic Fritz, în timp ce un amendament depus de AUR i-a determinat pe aleși să dezbată „averile amantelor” sau parteneriatul civil.

PSD și AUR și-au impus amendamentele

ACTUALIZARE 13:45 Proiectul de lege a trecut de Comisia Juridică a Senatului fără ca amendamentul PSD care îl vizează pe Dominic Fritz să fie modificat. USR a propus eliminarea prevederii, însă nu a adunat voturile necesare.

Și propunerea AUR privind obligația soților și a partenerilor care au „relații asemănătoare soților” de a declara averile a trecut fără modificări, fiind susținută și de voturile PSD.

Proiectul merge la votul final în plenul Senatului, de la ora 15:00.

PSD și-a impus amendamentul cu voturile AUR

Legea inițială a fost respinsă, în urmă cu o săptămână, după ce PNL și USR s-au opus amendamentului PSD privind aplicarea retroactivă a sancțiunilor privind starea de incompatibilitate și conflict de interese. Cele două formațiuni au redepus ulterior legea, fără amendamentul contestat, însă social-democrații au reușit să îl impună din nou, în timpul dezbaterilor de la Camera Deputaților, cu sprijinul voturilor AUR.

„Persoanelor față de care, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, s-a constatat în mod definitiv starea de incompatibilitate sau de conflict de interese și pentru care nu s-a împlinit termenul de 3 ani aferent interdicției prevăzute de lege, calculat de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv a hotărârii judecătorești, le încetează de drept funcția, demnitatea publică ori mandatul, la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi”, arată modificarea propusă de PSD și adoptată la Camera Deputaților.

Rămâne de văzut dacă propunerea social-democraților va rămâne nemodificată și la Senat.

Scandal pe averi, amante și parteneriatul civil

Tot la Camera Deputaților și AUR și-a impus un amendament, care a trecut cu voturile PSD, care obligă declararea averilor în cazul soților, dar și al partenerilor care au „relații asemănătoare acelora dintre soți”.

„Până acum, declarațiile de avere ale demnitarilor includeau, de regulă, doar bunurile proprii și pe cele ale copiilor minori, fără o obligație independentă pentru partenerul de viață. Această lacună permitea transferul de bunuri sau interese către soț, soție sau partener, diminuând eficiența controlului public și creând premise pentru eludarea prevederilor legale”, au transmis aleșii AUR, printr-un comunicat.

În timpul dezbaterilor, aleșii USR i-au intrebat ironic pe colegii de la AUR dacă, prin acest amendament, recunosc practic parteneriatul civil, în timp ce alții i-au acuzat că este un amendament care vizează amantele sau că verificarea averilor în astfel de cazuri este greu de realizat.

„Voi, cei de la AUR, ați ridicat o discuție foarte sănătoasă în ultimele zile în spațiul public. Aceea a parteneriatului civil”, a transmis senatorul USR Ștefan Pălărie, care a subliniat că legea, în această formă, nu poate fi aplicată.

AUR a transmis, în ultimele zile, că amendamentul o vizează inclusiv pe partenera de viață a președintelui Nicușor Dan.

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„Am și eu o întrebare filozofică, personală, îmi e greu să o cataloghez. Stăteam și mă gândeam așa... Chestia asta poate funcționa doar în cazul familiei tradiționale? Poate funcționa și în situația în care relații asemănătoare pot exista între o femeie demnitar și o altă femeie? Sau între un bărbat demnitar și un bărbat cu care are relații asemănătoare? ANI poate să verifice?”, a transmis liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu.

În replică, senatorul Vlahu Nicolae de la AUR i-a transmis: „Nu știam că domnul Fenechiu s-a înscris la USR în ceea ce privește persoanele de același sex”.

„Cu amantele nu sunt relații asemănătoare celor dintre soți”

„Cu amantele nu sunt stabilite relații asemănătoare celor dintre soți. Relațiile de conviețuire sunt cele considerate asemănătoare celor dintre soți. Nu m-am referit la amante”, i-a mai transmis senatorul AUR lui Daniel Fenechiu.

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Editor : A.G.