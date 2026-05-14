Schimb de replici între Adrian Câciu (PSD) și Oana Gheorghiu, după concertul Metallica: „A stat la lojă. Adoră privilegiile”

Concertul trupei Metallica s-a transformat într-o nouă dispută politică între deputatul PSD Adrian Câciu și vicepremierul Oana Gheorghiu. După ce aceasta a publicat o fotografie de pe Arena Națională și a scris că „atunci când aprinzi lumina, sistemul vine să te atace”, social-democratul a acuzat-o că „adoră privilegiile”, pentru că ar fi stat la lojă și nu printre oameni.

„Oana Gheorghiu a stat în lojă la concertul Metallica, protejată de SPP. Și-a pus și poză, lăudându-se si atacând, plină de aroganță!

O fi fost în loja vreunui om de afaceri nedeclarat în RUTI? Fac pariu că nu a plătit biletul! Noi, restul, parlamentari, consilieri, fosti ministri, analisți, jurnaliști, reprezentați ai societătii civile, am stat între oameni, acolo unde era firesc să stam! (...) Parvenitism sau nu, pare ca e patologie la doamna Gheorghiu să adore privilegiile dând lectii societatii”, a scris deputatul PSD pe Facebook.

Reacția social-democratului vine după ce Oana Gheorghiu a publicat miercuri seară o fotografie din timpul concertului, cu următorul mesaj: „Când aprinzi lumina, sistemul vine să te atace”.

Gheorghiu a vorbit în postarea respectivă despre fostul șef al Autorității pentru Digitalizarea României, susținut de PSD, care după plecarea din funcție a acuzat-o de trafic de influență.

„Să ne înțelegem: persoana în cauză n-a mers să depună vreo plângere penală, așa cum legea ar fi impus-o dacă era vorba cu adevărat de vreo faptă ilegală. În schimb, a dat presei „pe surse” un e-mail.

Și de aici, un mare, mare scandal, bazat, în fapt, pe absolut nimic. Ce nu înțeleg toți acești băieți deștepți este că oamenii nu pot fi prostiți cu fake news-uri. Gata cu sinecurile, gata cu privilegiile, gata cu risipa. Nothing Else Matters”, a continuat vicepremierul.

Editor : A.G.