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PSD nu susține demersul AUR de suspendare a președintelui Nicușor Dan. Ghigiu: „Criza guvernamentală e suficientă”

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Sursă foto: Inquam Photos
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Din articol
Parlamentarul din grupul PSD care susține suspendarea

Deputatul Mihai Ghigiu a declarat că PSD nu susține demersul AUR de suspendare a președintelui, după ce George Simion a anunțat că strânge semnături în acest sens. Social-democratul a mai transmis că, în acest moment, nu sunt motive care să justifice suspendarea lui Nicușor Dan. 

„Suntem într-o criză guvernamentală. Nu se pune problema să declanșăm un alt tip de criză, mai ales că, din punctul meu de vedere, în acest moment nu există niciun motiv care să justifice o astfel de inițiativă. Prin urmare, PSD nu susține această inițiativă”, a declarat Mihai Ghigiu, joi, la Parlament. 

Parlamentarul din grupul PSD care susține suspendarea

Întrebat despre deputatul Dorin Popa, ales pe listele POT și afiliat recent grupului parlamentar PSD, care a anunțat că susține suspendarea președintelui, Mihai Ghigiu a transmis:

„Domnul Popa este afiliat grupului PSD, însă decizia PSD este clară: nu susținem o astfel de inițiativă. Avem nevoie de stabilitate. Consider că actuala criză guvernamentală este suficientă în acest moment și că ar trebui să ne concentrăm pe ieșirea din această situație. În plus, nu văd motive pentru care președintele ar trebui suspendat”.

AUR a anunțat că inițiază demersurile pentru suspendarea lui Nicușor Dan. Joi, George Simion a lansat o platformă unde pot fi urmăriți inclusiv parlamentarii care se alătură demersului, iar singurul ales PSD care a declarat că susține suspendarea este Dorin Popa.

Editor : A.G.

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