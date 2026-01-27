Live TV

Sondaj. Este suveranitatea națională afectată de apartenența la Uniunea Europeană? Ce cred românii

Data publicării:
Romania and Europe flag
Foto: Profimedia Images
Din articol
„Oamenii rămân atașați de UE pentru că alternativa este percepută ca fiind mai rea”

Aproape 39% dintre români cred că apartenența la UE limitează suveranitatea națională, iar procentul este într-o ușoară creștere față de luna septembrie a anului trecut, arată un sondaj INSCOP. Totuși, în mod paradoxal, aproape 38% dintre aceștia cred că limitarea suveranității naționale din cauza apartenenței la Uniunea Europeană ajută la creșterea nivelului de trai.

Conform celui mai recent sondaj INSCOP, realizat în perioada 12-14 ianuarie, 38,9% dintre respondenți consideră că apartenența României la Uniunea Europeană limitează suveranitatea națională, iar numărul este într-o ușoară creștere față de luna septembrie 2025, când 38.1% dintre respondenți considerau acest lucru. 

De partea cealaltă, 45,9% dintre respondenți consideră contrariul - că apartenența la UE nu afectează suveranitatea țării, însă procentul acestora este în scădere cu aproape 7 procente față de luna septembrie a anului trecut. 

Screenshot 2026-01-27 at 11.34.34
sursa: sondaj INSCOP

Deși aproape 39% dintre români cred că apartenența la UE limitează suveranitatea națională, în mod paradoxal, aproape 38% dintre aceștia cred că limitarea suveranității naționale din cauza apartenenței la Uniunea Europeană ajută la creșterea nivelului de trai, iar 57% spun contrariul. 

Chestionați ce ar trebui să facă România pentru a-și proteja interesele economice, 69,1% susțin că ar trebui să negocieze condiții mai favorabile în interiorul UE, 11,8% spun că nu ar trebui să facă nimic, pentru că interesele economice și naționale sunt protejate, iar 11,2% susțin că țara noastră ar trebui să iasă din UE.

Screenshot 2026-01-27 at 11.35.14
sursa: sondaj INSCOP

Nu în ultimul rând, cei mai mulți români, 54,9%, consideră că viața lor ar fi mai grea dacă Uniunea Europeană s-ar desființa. 

„Oamenii rămân atașați de UE pentru că alternativa este percepută ca fiind mai rea”

„Datele reflectă un paradox structural: o parte semnificativă a populației acceptă ideea pierderii de suveranitate, dar sprijinul pentru apartenența europeană este mai degrabă instrumental și condiționat, nu profund internalizat ca proiect identitar.

Oamenii rămân atașați de UE pentru că alternativa este percepută ca fiind mai rea. Acest tip de pro-europenism este defensiv și pragmatic, bazat pe frică de pierdere (securitate, stabilitate, acces), nu pe aspirație sau loialitate simbolică profundă. Consecința este o vulnerabilitate structurală: în lipsa unor beneficii clar resimțite în viața de zi cu zi, acest sprijin poate fi rapid erodat de un discurs populist agresiv, dublat de un eventual mimetism al partidelor pe această linie demagogică”, susține sociologul Remus Ștefureac.

În același timp, preferința masivă pentru renegociere în interiorul UE, și nu pentru ieșire arată că de fapt cetățenii vor mai mult control, dar fără costurile izolării. „Această atitudine indică o maturizare pragmatică a euroscepticismului, care se exprimă ca presiune politică internă pentru recalibrarea posturii țării, nu ca opțiune radicală de tip Ro-exit. De asemenea, percepția că desființarea UE ar înrăutăți viața personală pentru majoritatea populației relevă faptul că UE este asociată cu securitate și predictibilitate”, mai spune sociologul.

Datele au fost culese în perioada 12-15 ianuarie 2026, prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ciprian ciucu
1
Ciprian Ciucu anunţă care sunt primele 4 instituţii care vor fi închise și avertizează că...
Iarnă, Murmansk
2
Stare de urgență în regiunea rusă Murmansk. Mai multe locuințe, fără căldură și...
Donald Trump dublu
3
Cum ar putea fi destituit Donald Trump, ocolind procedura de punere sub acuzare: al...
localnici
4
Revoltă în comuna bunicilor ucigașului lui Mario: Băiatul a fost scos din casă de...
Main Naval Parade in St.Petersburg.
5
Groenlanda și ipoteza unei posibile invazii a Rusiei și Chinei. Poziția Moscovei în...
Americanii și-au trimis agenții în Italia. Reacția nu s-a lăsat deloc așteptată. Ministrul italian de Interne, mesaj clar
Digi Sport
Americanii și-au trimis agenții în Italia. Reacția nu s-a lăsat deloc așteptată. Ministrul italian de Interne, mesaj clar
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
P-068826_00-41_01-ORIGINAL-584408
Acordul istoric UE-India arată că se poate și altfel
Donald Trump.
Groenlanda se opune presiunilor lui Trump: „Nu schimbăm minerale pentru suveranitate”
Nicușor Dan la Consiliul European
Nicușor Dan prezintă concluziile după Consiliul European: Relaţia transatlantică are o importanţă crucială pentru Uniunea Europeană
BELGIUM BRUSSELS EU EUROPEAN COUNCIL SUMMIT
„O nouă eră cu Trump în funcție”. Momentul în care Europa a decis că trebuie să acționeze fără SUA: Nu mai există cale de întoarcere
dolari sua ue uniunea europeana
Cum poate zgudui Europa economia SUA: „Este principala slăbiciune a Washingtonului în acest moment”
Recomandările redacţiei
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan a vorbit despre varianta unui guvern minoritar, în plin...
Noi dezvăluiri în cazul pădurii de la Băile Felix. Firma care face...
Donbas pe hartă
Trump continuă să facă jocul lui Putin. Liderul de la Casa Albă îl...
ilie bolojan
Ilie Bolojan: „Impozitarea progresivă nu poate fi introdusă acum. Ar...
Ultimele știri
Anchetă în cazul turcului evadat. Ieșirea din închisoare, aprobată de șeful ANP: „Detinuții sunt responsabili să respecte regulile”
Atac masiv cu drone asupra Ucrainei. Volodimir Zelenski: „Statele Unite, Europa și alți parteneri să nu rămână tăcuți”
O zi, toate perspectivele: figurile emblematice ale Digi24, DigiSport, Digi FM și PRO FM fac schimb de microfoane pe 29 ianuarie
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop săptămânal 26 ianuarie - 1 februarie 2026. Noi oportunități pentru Raci, echilibru și liniște pentru...
Cancan
Cum a fost găsită Viviana Niță în apartamentul ei din București. Ce avea pe cap medicul radiolog în vârstă de...
Fanatik.ro
Gigi Becali a pus tunurile pe Siyabonga Ngezana în vestiarul de la FCSB: „I-am spus în față ce știu despre...
editiadedimineata.ro
Cum arată „cea mai de succes campanie de dezinformare a Rusiei”
Fanatik.ro
Mesajul lui Dan Șucu după debutul lui Olimpiu Moruțan la Rapid: „E încântat!”. Ce a gândit când UTA a deschis...
Adevărul
Trei soldați ruși s-au predat în fața unui robot de luptă ucrainean. Videoclipul a devenit viral pe internet
Playtech
Cutremurător! Ce a apărut la mormântul lui Mario, după înmormântare: ţi se face pielea de găină. Cine ar fi...
Digi FM
Adevărul despre averea lui Felix Baumgartner, fostul iubit al Mihaelei Rădulescu. Cine a încasat asigurarea...
Digi Sport
"Sper să-și reconsidere decizia!" Aryna Sabalenka, revoltată de interdicția impusă la Australian Open
Pro FM
Antonia, impresionată complet de felul în care arată Mădălina Ghenea: „Aceste picioare lungi pur și simplu mă...
Film Now
Tippi Hedren, apariție rară la 96 de ani. Legendara actriță și-a sărbătorit aniversarea alături de familie
Adevarul
Rusia introduce pe câmpul de luptă „ucigașul de Himars”
Newsweek
EXCLUSIV Ce spune guvernul despre Ordonanța care ar modifica pensiile militare? Distribuită masiv online
Digi FM
Florin Piersic, trei ore pe scenă, la 90 de ani, într-o gală aniversară: "Împlinesc frageda vârstă de nici nu...
Digi World
Uleiuri din semințe sau unt? Ce este, de fapt, mai sănătos, potrivit specialiștilor
Digi Animal World
Momentul când un crocodil atacă violent un bivol. Imaginile cu lupta pentru supraviețuire au devenit virale
Film Now
Sean Penn, pozat de mână cu iubita moldoveancă. Actorul de 65 de ani și Valeria, cu 35 de ani mai tânără...
UTV
Loredana Groza și Iulia Vântur s-au reîntâlnit în India. Revederea vine după o perioadă dificilă pentru...