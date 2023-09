Vîlceanu spune că mai sunt și alți liberali nemulțumiți de măsurile fiscale, dar că s-au temut de Ciucă

Fostul ministru PNL al Finanțelor, Dan Vîlceanu, unul dintre cei doi liberali care au semnat alături de USR și Forța Dreptei sesizarea depusă la CCR cu privire la pachetul fiscal, spune că măsurile Guvernului sunt greșite. În plus, susține acesta, mai mulți colegi de-ai săi ar fi nemulțumiți, doar că nu au curajul să o spună, de teama șefilor de partid.

Dan Vîlceanu: "Niciun parlamentar nu a putut da un vot pentru a demonstra că părerea pe care noi o avem pe măsuri fiscale e una... părerea e că măsurile sunt greșite.

Nu am putut vota împotrivă în Parlament, pentru că procedura nu presupune un vot în Parlament. Și atunci, singura modalitate pe care o avem la dispoziție să arătăm că nu suntem de acord cu aceste măsuri fiscale și că ele sunt neconstituționale rămâne atacul la CCR.

Cea mai mare parte a colegilor din grupul parlamentar PNL nu sunt de acord cu măsurile fiscale și le consideră greșite. Însă, mă rog..., nu au dorit să semneze sesizarea pentru că au avut o teamă să nu fie interpretat acest atac de conducerea partidului și să fie repercusiuni la adresa lor."

Și premierul Marcel Ciolacu a avut o primă reacție la adresa liberalilor care și-au dat mâna cu USR pentru atacul la Curte.

Întrebat cum comentează faptul că doi liberali au semnat sesizarea la CCR, Cioalcu a răspuns: "Doi parlamentari presupun. Sunt parlamentari, au acest drept. "

Marcel Ciolacu a declarat că e dreptul partidelor de opoziţie să sesizeze Curtea Constituţională, subliniind, totodată, că nu a comentat niciodată o decizie a CCR.

"E dreptul lor", a declarat Marcel Ciolacu.

"Ce a declarat Curtea ? Cred că nici nu au primit-o. Eu o am, şi eu am primit-o, sunt prim-ministru al României. Haideţi să-i lăsăm să...Niciodată nu am comentat o decizie a Curţii", a declarat Marcel Ciolacu.

Purtătorul de cuvânt al USR, Ionuţ Moşteanu, a spus vineri că a fost depusă sesizarea la Curtea Constituţională cu privire la pachetul de legi pe care Guvernul condus de Marcel Ciolacu şi-a angajat răspunderea în Parlament.

"Am depus la secretariatul general sesizarea USR, Forţa Dreptei şi PNL împotriva legii prin care Ciucă şi Ciolacu bagă mâna adânc în buzunarul românilor care muncesc. Cum spuneam, am găsit şi doi liberali, Vîlceanu şi Pecingină. Sunt 46 de pagini de articole de neconstituţionalitate, sunt 13 articole din Constituţie călcate în picioare de Ciolacu în acest proiect", a declarat Moşteanu.

