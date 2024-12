Cătălin Predoiu a spus la Digi24, referindu-se la extremism, că „România este o țară sigură și va rămâne o țară sigură”, dar este de acord că „acest fenomen a fost perceput greșit ca fiind nesemnificativ în societatea românească”. În această privință, ministrul de Interne îi asigură pe toți cetățenii că polițiștii își fac treaba bine, „cu legea în mână”. „Legea se aplică ferm, dar la fel de ferm trebuie să respectăm garanțiile procesuale, drepturile cetățenilor. Poate că o abordare mai atentă și mai responsabilă, mai fermă e clar necesară”, a subliniat Predoiu.

Întrebat de jurnalistul Digi24, Claudiu Pândaru, cu privire la declarațiile făcute de unii susținători ai lui Călin Georgescu la adresa lui, Cătălin Predoiu a spus că „respectă drepturile fiecărui cetățean român și ca persoană fizică, și în calitatea oficială pe care o are temporar, cea de ministru”.

„Cred că aceste drepturi trebuie protejate și respectate de instituții, indiferent de opinii politice. Nu fac diferențiere între opinii politice. Dezavuez în același timp orice formă de violență verbală, din orice parte ar veni, de la orice tip de susținător politic, al oricărui partid, candidat. Toți suntem egali în fața legii. Niciodată n-am făcut și nu voi face diferențiere între cetățeni în funcție de opiniile lor politice.

O spun cu fermitate, România este o țară sigură și va rămâne o țară sigură

„Poliția Română aplică legea cu cartea în mână, cu codul în mână. Noi am făcut proceduri prin Poliția Română acolo unde s-au încălcat legi în materie de campanie electorală, fie că a fost depășit termenul de campanie electorală, indiferent din partea cui a venit această încălcare, indiferent de ce susținere politică exprima respectivul cetățean, sau acolo unde se proferau violențe. Și, repet, dezavuez violențele din partea oricărui susținător politic, îndreptate împotriva oricărui partid sau sau candidat”, a spus Predoiu la Digi24.

Ministrul de Interne a spus că „este de acord că în ultima perioadă „extremismul a fost perceput greșit ca fiind nesemnificativ în societatea românească”.

„Ar trebui poate mai multă fermitate. Nu pot să spun că nu s-a lucrat deloc în privința asta”

„Și caut în memorie și evoc un raport al Consiliului Superior al Magistraturii întocmit la sesizarea, solicitarea, invitația ministrului Justiției, acum câțiva ani de zile. Îmi și aduc aminte, pentru că am fost implicat în procesul respectiv, care a evaluat modul în care justiția în ansamblu, Ministerul Public, dar și instanțele la acel moment, acum câțiva ani de zile, repet, aborda acest fenomen.

Nu vă ascund că și această sesizare a Consiliului Superior al Magistraturii am făcut-o pentru că, la rândul meu, ca ministru, atunci am primit sesizări din partea unor asociații, unor ONG-uri, din partea unor organizații ale minorităților naționale și religioase, care semnalau că s-ar putea să fie o problemă în anumite situații, pentru că anumite tipuri de propagandă nu erau sancționate, nu numai de tip legionar, cum ați spus dumneavoastră, dar în general, xenofobie, antisemitism, mă rog, mișcări anti-democratice cu tentă, eu știu, de violență. Raportul acela confirmat că ar trebui poate mai multă fermitate. Nu pot să spun că nu s-a lucrat deloc în privința asta”, a subliniat ministrul de Inerne.

Poate că o abordare mai atentă și mai responsabilă, mai fermă e clar necesară. E o prioritate și pentru Ministerul de Interne.

„Știți că am constatat, când am venit la Ministerul de Interne că, și nu spun doar pentru că acum sunt ministru , nu prea am găsit ce să reproșez aici. Adică nu ține doar de poliție, aici, ci de întreg lanțul de instituții de aplicare a legii, până la instanță.

Proceduri s-au făcut de către Poliție și vă spun că s-au făcut și se fac cu legea în mână. Insist pe acest lucru. Eu sunt avocat de profesie. În toate adresările mele colegilor din Ministerul de Interne menționez drepturile și libertățile cetățenilor. Da, România e țară sigură, vrem să rămână o țară sigură și să aplicăm ferm legea, dar la fel de ferm trebuie să respectăm garanțiile procesuale, drepturile cetățenilor.

Și vă spun, fără nicio rezervă, Ministerul de Interne este gata să explice și să răspundă în fața Parlamentului pentru orice tip de procedură care a dezvoltat-o pe această zonă, nu numai în perioada recentă, ci și în perioada mai veche”, a mai spus Cătălin Predoiu.

