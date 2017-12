Revelion 2018. Cum este întâmpinat Anul Nou în România și în lume

Am ajuns în ultima zi a anului 2017 și ca de obicei, oamenii din întreaga lume așteaptă trecerea în 2018, în speranța că va fi un an mai bun. A fost un an agitat 2017, mai ales pe scena politică - și asta nu numai la noi -, iar nerăbdarea de a trece de pragul unui an plin de evenimente este suportată parcă mai ușor alături de familie, prieteni, muzică și distracție. Nu e de mirare că românii au luat cu asalt destinațiile turistice, piețele, restaurantele, mallurile. Unii caută cu siguranță zăpada și iarna, pentru că vremea este mai degrabă de primăvară.

Foto: Shutterstock

Pregătirile pentru petrecerile în aer liber de Anul Nou sunt pe ultima sută de metri. Toate marile oraşe își cheamă locuitorii în stradă: promit şampanie, artificii şi concerte cu vedete. Capitala trebuia să dea exemplu, de aceea la Bucureşti sunt organizate două revelioane. Primăria Generală aşteaptă peste 30.000 de oameni în Piaţa George Enescu, iar administraţia Sectorului 3 estimează în jur de 15.000 de spectatori la concertul din parcul IOR. Ambele evenimente încep la ora 19.00 şi se vor încheia după primele ore ale noului an.

În Piaţa George Enescu, Primăria invită într-o călătorie muzicală, la Hit Revelion. Se numeşte aşa, pentru că vor fi cântate peste 100 de hituri de către cei mai în vogă artişti. Organizatorul petrecerii a promis șase ore de distracţie fără întrerupere. Detalii, aici.

Dacă în Piaţa Enescu mii de bucureşteni sunt într-o călătorie muzicală, în Parcul Titan, mii de bucureşteni sunt într-o călătorie prin istoria României din ultimii 100 de ani. Spectacolul se numeşte „100 şi La mulţi ani!” pentru că intrăm în anul Centenarului.

În Piaţa Sfatului din Braşov, noaptea va începe cu muzică populară, dar apoi pe scenă va urca trupa Compact. Trecerea în 2018 va fi marcată de un spectaculos foc de artificii, iar petrecerea va continua şi după miezul nopţii, cu un concert Ellie White. Miile de braşoveni au parte de o vreme mai bună decât în anii trecuţi. Nu este foarte frig la munte şi nici nu ninge. Temperaturile sunt chiar suportabile pentru o petrecere în aer liber: -1, -2 grade Celsius.

La cumpăna dintre ani, clujenii care se strâng, ca de fiecare dată, în Piața Unirii, vor închina un pahar de șampanie din cele peste 700 de sticle puse la dispoziţie de Primărie. Până la miezul nopţii, în centrul Clujului, răsună concertele. Vor cânta DJ Project, Hara si Ro-Mania. La miezul nopții va fi un spectacol de lasere, lumini și artificii.

Trecerea în noul an se face pe muzică bună şi la Sibiu. Cei care petrec în aer liber se vor aduna în Piaţa Mare.

Piaţa Ovidiu din Constanţa va fi scena Revelionului 2018, unde vor cânta trupe ca Viţa de Vie şi Spitalul de Urgenţă şi solişti ca Mihail şi Tranda. Scena este gata să-şi primească artiştii, iar show-ul este programat să înceapă în la ora 22:00. Numărătoarea inversă începe la ora 23:55 odată cu un show de lasere şi proiecţie pe clădirea Muzeului de Istorie şi Arheologie Constanţa. Timp de 10 minute, spectatorii se vor delecta cu un show de lumină şi culoare. După miezul nopţii, pe scena Revelionului 2018 urcă trupa Spitalul de Urgenţă alături de Dan Helciug. Sunt asteptați peste 10.000 de oameni.

La Galați, revelionul în aer liber este organizat pe esplanada din faţa Sălii Sporturilor. Cei care vor să-și petreacă aici Anul Nou pot asculta concerte susținute de Grasu XXL și Alex Velea. Între cele două concerte, la miezul nopții, organizatorii au anunțat un spectaculos foc de artificii.

Mii de oameni sunt aşteptaţi să petreacă Revelionul în stradă și la Iaşi. Concertul în aer liber va începe la ora 20:00 şi va fi susţinut de Dya, Faydee, care e şi cap de afiş, Mihai Mărgineanu & Band şi Ovidiu Lipan Ţăndărică, Rona Hartner şi Fanfara Shukar din 10 Prăjini. Spectacolul se va termina cu tradiţionalul foc de artificii. Timp de aproape zece minute, la miezul nopţii vor fi lansate 1.500 de artificii. Pentru petrecerea organizată în stradă, Primăria plăteşte 650 de mii de lei.

Va fi cel mai spectaculos foc de artificii în Piata Unirii din Oradea, promit autoritățile. Acesta va porni din trei locuri diferite, pentru o experiență vizuală cum orădenii nu au mai trăit până acum.

Primii care vor intra în 2018 sunt însă locuitorii arhipelagului Kiribati şi ai insulelor Samoa din Pacific (duminică, ora 12:00, ora României), iar ultimii vor întâmpina Noul An cei din Hawaii, Tahiti şi Samoa Americană (luni, ora 13:00, ora României).

Kiribati. Pe 21 din cele 33 de insule care alcătuiesc arhipelagul trăiesc 100.000 de oameni. Ei sunt primii care văd răsăritul soarelui în fiecare zi şi, deci, cei care sărbătoresc primii revelionul an de an. Potrivit tradiţiei din Kiribati, oamenii cred că venirea Anului Nou este un bun prilej pentru purificarea sufletului. De aceea, la miezul nopţii, locuitorii arhipelagului se opresc pentru câteva clipe din petrecere, ca să se roage pentru un an mai bun decât cel care tocmai se încheie.

Noua Zeelandă sărbătorește apoi venirea noului an (când în România va fi duminică, ora 13:00). Momentul va fi marcat, ca în fiecare an, cu un uriaş foc de artificii lansat de pe Sky Tower din Auckland, cea mai înaltă clădire din emisfera sudică. Zeci de mii de oameni asistă la spectacolul pirotehnic.

Urmează Australia. Câteva tone de materiale pirotehice sunt folosite de obicei pentru unul dintre cele mai frumoase și renumite spectacole de artificii de Anul Nou, cel de la Sydney. Artificiile sunt lansate din peste 100 de puncte. Lansatoarele sunt instalate pe Sydney Harbour Bridge, pe Opera din Sydney, dar şi pe apă. În jur de un milion de oameni au asistat în anii trecuți la focul de artificii. Cei mai mulţi au venit cu ore bune înainte de începerea petrecerii pentru a prinde cel mai bun loc. An de an, Sydney adună mai mulți turiști decât Berlin, Londra sau New York datorită focului de artificii impresionant de acolo.

Spectacole impresionante de lumini sunt așteptate și în Hong Kong, China sau Taiwan.

Cu o oră înaintea Hong Kongului, în 2018 intră Coreea de Sud şi Coreea de Nord. De obicei, conducerea comunistă de la Phenian întâmpină Noul An cu un fastuos foc de artificii. Intrarea în Noul An este unul dintre puţinele momente de bucurie şi poate de speranță pentru locuitorii Coreei de Nord. După ce în acest an liderul de la Phenian a iritat mai mult ca oricând comunitatea internațională prin testele balistice efectuate, nu va rata probabil ocazia de a se făli și mai mult.

Tone de artificii sunt folosite şi în Taiwan. Jerbele strălucitoare sunt lansate din celebrul turn Taipei 101 şi luminează minute în şir capitala statului asiatic.

După artificiile din Sydney, cel mai așteptat spectacol este la Dubai, care a reușit deja de doi ani să intre în Cartea Recordurilor.

La Moscova, focul de artificii are loc în Piața Roșie. Cu o lungime de 330 de metri și 70 de metri lățime, este cea mai cunoscută din Moscova. Separă Kremlinul, sediul Președinției ruse, de zona comercială şi este locul din care pornesc marile străzi ale capitalei Rusiei. Este, de altfel, locul tradiţional în care se întâlnesc moscoviţii cu ocazia Revelionului. Şi fiindcă temperaturile sunt coborâte, oamenii se încălzesc cu ceai cald, cu tradiţionala votcă sau, după caz, dansând.

Foto: Shutterstock

După Moscova, anul 2018 va ajunge și la Chișinău, București, Sofia, Istanbul. Când Europa de Est va fi deja de o oră în noul an, uralele de întâmpinare se vor auzi în Europa de Vest.

Milioane de oameni vor întâmpina noul an pe străzile marilor oraşe din lume. Dincolo de şampanie şi confetti, autorităţile se gândesc la siguranţă. De la Paris, până la New York şi Sao Paulo zeci de mii de poliţişti şi agenţi de securitate au fost mobilizaţi pentru a preveni orice posibil atac. Peste 10.000 de poliţişti vor patrula pe străzile Parisului în ultima zi a anului. 2.000 dintre ei vor putea fi văzuţi numai pe Champs Elysees. Aceeaşi preocupare pentru securitate este şi în capitala Marii Britanii.

Germania întâmpină noul an cu măsuri drastice de securitate. Sute de mii de oameni sunt aşteptaţi la petrecerea de la Berlin. Focul de artificii are loc de obicei la Poarta Brandenburg. Şi nu doar artificiile îi ţin în stradă pe cei care se adună în centrul Berlinului pentru a sărbători trecerea în noul an. Artiști şi DJ faimoşi asigură distracţia cu concerte live, proiecţii de lumini şi efecte speciale. Nu lipsesc nici tarabele cu mâncare tradiţională şi vin fiert, întinse pe doi kilometri de bulevard. Gongul de la miezul nopții dă startul unei petreceri care ţine până în zori. Locul ales pentru petrecerea dintre ani nu este întâmplător. Poarta Brandenburg, construită între anii 1788-1791, este un simbol al capitalei germane, de care sunt legate multe evenimente importante din istoria ţării. Anul acesta, organizatorii petrecerii de Revelion de la Poarta Brandenburg au instituit o zonă specială de securitate pentru femei. Cele care se simt hărţuite sau ameninţate pot merge la un punct de urgenţă, unde vor fi ajutate de reprezentanţi ai Crucii Roşii. Detalii, aici.

Celebrarea lui 2018 va culmina spre dimineață cu New York -ul, unde în Time Square ritualul întâmpinării Anului Nou va fi ca de fiecare dată plin de culoare, muzică, veselie și fast. Milioane de hârtiuţe colorate au acoperit trotuarele din centrul metropolei New York la repetiţiile pentru noaptea de Revelion. Peste un milion de oameni se adună an de an în celebra Time Square pentru a asista la spectacolul de Revelion. Spre deosebire de noi, anul acesta ei vor trebui să se îmbrace cu haine groase: meteorologii anunţă că vor fi minus 12 grade Celsius.

Şi organizatorii petrecerii de Revelion din Sao Paulo, cel mai mare oraş din Brazilia, au intrat în febra pregătirilor. Aici au fost eliberate în aer mii de baloane colorate, iar oficialii brazilieni speră ca acest spectacol să se reflecte într-un an 2018 mai bun decât cel care este aproape de final.

La mulți ani!