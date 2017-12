Vremea în noaptea de Revelion

Ultima zi din an va aduce vreme bună, cu temperaturi moderate, anunță meteorologii. Nici noaptea de Revelion nu va face excepție.

Deși este anunțată o răcire a vremii pentru sfârșitul săptămânii, ultima zi din an va aduce temperaturi pozitive, cu 8 grade în Capitală.

„Pentru ultima zi din an, o reorientare a circulației aerului din nou din sector sud-vestic dinspre latitudini sudice, bazinomediteranean, va conduce la inițierea unui nou proces de încălzire, se vor consemna 13 grade în sud-vestul teritoriului la amiază, cam 8 grade în București. Și noaptea de Revelion va avea temperaturi destul de agreabile, cel puțin pentru locuitorii din zona intracarpatică, din Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, acolo vor fi zone unde temperaturile nu vor coborî sub 3 ... 4 grade, cam zero grade și în Transilvania. În spațiul extracarpatic, poate un -1... -2 grade prin Moldova, 0...1 grad în București. Deci nu vor fi temperaturi severe, temperaturi sub pragul înghețului, pe arii extinse, nicidecum nu vorbim despre limita gerului, despre -10 grade, așa cum ar fi normal în noaptea dintre ani. Nici vântul nu va crea probleme, nici precipitații. Poate unele fulguieli trecătoare în nord, în zona Maramureşului sau Nordul Moldovei. În rest, o noapte destul de senină. Și în sud, foarte probabil, ceața să fie fenomenul meteo de interes,” explică meteorologul Viorica Dima.