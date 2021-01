Ciprian Isacu, medic român din Belgia, acuză sistemul medical românesc de lipsă de bunăvoință și de lipsă de responsabilitate. El spune că deși s-au investit bani și s-au asigurat cursuri de pregătire, medicii din România ezită să trateze marii arși și autoritățile medicale preferă să-i trimită în străinătate, de teamă ca spitalele să nu fie acuzate din nou pentru infecțiile nosocomiale, în cazul decesului pacientului. În plus, statul român ar avea încă datorii neachitate către o clinică din Belgia unde a mai trimis în trecut pacienți arși, a menționat dr. Ciprian Isacu.

„Nu găsesc normal ca o țară din Comunitatea Europeană să își trimită arșii în străinătate sistematic”, a declarat Ciprian Isacu, joi seara, la Digi24.

În afară de aceasta, autoritățile medicale nici nu comunică și nici nu cer sfaturi. Mai mult, medicul român, care a semnalat aceste probleme de mai multe ori, spune că a fost înjurat și a fost acuzat că „se dă mare” și a povestit că a avut discuții în contradictoriu cu Sorina Pintea, fostul ministru al sănătății din guvernul PSD.

Pacientul ars care așteaptă transferul în Belgia este deja infectat

Mărturia revoltată a lui Ciprian Isacu a fost prilejuită de cazul pacientului electrocutat din Constanța, care ulterior a fost transportat la Iași cu elicopterul și de o săptămână aștepta să fie transferat în Belgia pentru a primi îngrijirile necesare. Familia i-a găsit un loc la o clinică din această țară.

Ghinioanele par însă a nu se mai termina pentru acest om aflat oricum pe buza prăpastiei. Autoritatile române abia miercuri au putut asigura transportul. Zborul a fost însă anulat, din cauza vremii. Joi, pacientul a plecat în cele din urmă spre Belgia, dar avionul s-a întors din drum la scurt timp din cauza unei defecțiuni. După încă o zi în tensiune, familia bărbatului a aflat că o aeronavă a armatei îl va transporta vineri dimineață în Belgia.

Dincolo de acest ghinion de conjunctură, rămân însă permanente problemele sistemului medical românesc, iar despre acest aspect a vorbit la Digi24 Ciprian Isacu, un medic român din Belgia, care s-a implicat și în acest caz, așa cum s-a implicat și în cazul pacienților de la „Colectiv”.

Dr. Ciprian Isacu a povestit că în așteptarea pacientului ars din România, nu a primit nici măcar datele medicale de care ar fi avut nevoie pentru a documenta cazul. Și-a făcut o idee numai din fotografiile trimise de familie. Abia joi seara a primit date tehnice de la Spitalul Floreasca, iar medicul Ciprian Isacu spune că pacientul are deja rănile infectate.

Mărturia unui medic: Mă înjură și zic că mă dau mare

„Cunoașteți toți basmul lui Christian Andersen cu regele gol în hainele noi. De ani de zile mă bat să joc rolul copilului care strigă: Regele e gol! Problema e mult mai complicată și, de fapt, simplă. Dacă n-ar fi tragic, ar fi rizibil. De ani de zile nu înțeleg de ce într-o țară europeană, din Europa comunitară, suntem singurii care trimitem marii arși, cu sau fără discernământ, în țări străine, pentru a fi tratați. M-am certat și cu fosta doamnă ministră, care a zis că acuz Guvernul, pentru că spuneam: Domnule, ți-e mai ușor să-l trimiți să moară în altă parte decât să ne ocupăm de ei!

Arsurile sunt patologii serioase, grave și se moare. Mi-au spus că nu sunt locuri. Ba sunt locuri! După aceea mi-au spus că nu știm să tratăm decât până la 50 la sută din arsură. Și i-am zis: Doamnă, dar sunt două volume? Și volumul doi, cu peste 50 la sută, nu l-ați primit? De ce?

Cum am spus, este o lipsă de bunăvoință.

Acum, au găsit loc la Floreasca. Acum 7-8 zile nu era loc la Floreasca.

Eu am spus, am 10 paturi și dacă am o urgență de stilul acesta, scot unul sau doi și-i duc într-o secție, pentru că nu sunt toți în același stadiu de gravitate, și-l iau. Deci, când spun Regele e gol - hai să încetăm să ne mai mințim!

De cinci ani de zile, de la „Colectiv”, am venit, eram în Franța. Lipsă de bunăvoință. Bani sunt. Au fost echipe să se specializeze. De ce tot timpul... Am auzit eu: Ne este frică că moare și că ne ceartă presa! Presa sunteți dvs, nu-i certați, dar e și normal că îi întrebați acum ce facem cu ei?

N-am primit rezultate, n-am primit nimic.

Când eram mic, mama mă trimitea la prieteni cu șorțuleț, cu hăinuțe curate. Eu n-am primit o hârtie cu o analiză, cu ceva, să știu ce este cu omul ăsta. Familia mi-a trimis fotografii și eu după fotografiile acelea mi-am făcut o idee. După fotografii și după timpul acesta scurt, de pe 20.

Cred că e cineva acolo sus care îl iubește pe omul ăsta, pentru că este serios. Acum abia, în seara asta, am primit informații tehnice de la Spitalul Floreasca, iar omul acesta are o șansă. Am vorbit și cu dl. Arafat și știu că mâine (vineri - n.r.) o să vină un avion militar la Charleroi, o să-l primim și o să facem ceea ce știm să facem. O parte am învățat chiar în România.

Ministerul a spus: Da, domnule, nu suntem capabili, ți-l trimitem în străinătate. Au făcut o procedură, au făcut un acord cu Spitalul Militar din Bruxelles. Cu noi au ezitat, pentru că n-au vrut să facă plăți și directorul pe bună dreptate s-a supărat chiar și s-a acroșat cu fosta ministră (Sorina Pintea - n.r.), nu știu acum cine este (ministru - n.r.). Au făcut asta, a apărut o doamnă la televizor, mă uitam întâmplător, care a spus că nu știm, că o să vedem, că am căutat. Păi, de ani de zile e stabilit: îi trimitem afară! Urgența în arsură este 48 de ore. Și-așa se infectează oriunde, și în România, și în Belgia, nu-i asta o problemă. De altfel, acest pacient este infectat. Dar să facă repede!

Vă dau cuvântul meu, am sunat eu și când au fost ceilalți, minerii, eu am sunat la minister, nu știau că sunt acolo! Acum am sunat la Casă, pentru formularul acela formidabil, și m-au întrebat: Ce o să-i faceți? Păi, ce-o să-i fac, o să-i pun o pană la pălărie! Este un ars, pe care îl iau, ca să încerc să-l salvez, să-l redau familiei.

Când faceți un protocol, mai ales că familia s-a descurcat cu patronul și au plătit tot, unde e problema?

La Constanța au făcut niște fasciotomii, pentru că e o arsură electrică. E mult mai gravă ca o arsură termică, pentru că este arsura pe de o parte și este efectul Joule, care afectează organele, leziuni interne. Deci, ce-au făcut? Că nu s-a putut, că a fost ghinion, că n-a zburat avionul, că era prea mic, că era zăpadă, asta era o altă problemă, dar ce-au făcut acolo? Așa am pățit și acum un an sau doi cu pacientul din Piatra Neamț, pe care din păcate l-am pierdut. Suntem colegi, suntem medici, sunt român. Hai, domnule, un telefon, uite așa, așa, așa, eu nu știu să fac mai mult, ce-aș putea face? Hai să-l trimitem, am înțeles că a fost o comisie care să-l trimită.

Am fost de „n” ori, am adus aici o grămadă de pacienți de la Colectiv, au fost trimiși minerii, le-am spus în țară, am fost la congres. Ce mi-au spus? Mă înjură și zic că mă dau mare. Eu am o vârstă, nu mai trebuie să fac dovezi că știu sau nu știu, întâmplător sunt bun. Deci, nu mă mai interesează nici bani, nici gloria, nici nimic, și-așa n-am avut nici măcar un mulțumesc. Dar nu asta este problema. Tot ce fac este pentru că sunt român. Sună pompos, așa, dar realitatea asta este: am tot ce-mi trebuie aici unde sunt, am și mama în România, am și-n Franța, și-n Belgia, nu-i o problemă. Dar vreau să fac pentru că merită oamenii ăștia și încă o dată vă spun: nu găsesc normal ca o țară din Comunitatea Europeană - pot să mi se suie toți în cap - să își trimită arșii în străinătate sistematic”, și-a încheiat medicul Ciprian Isacu intervenția de la Digi24.

Editor : Luana Pavaluca