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Video Cum au ajuns medicii ucraineni reper mondial în chirurgia reconstructivă. O experiență unică, care depășește practica din multe țări

Data publicării:
Cardiac Surgery With Ferrazzi Procedure - Ukraine
Chirurgie. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Din articol
Exemplul pacientului cu leziune gravă Abordarea ucraineană diferă de practica din multe țări occidentale Intervenție unică, de extragere a unei grenade din picior

Până la 70-80% dintre rănile de luptă suferite de militarii ucraineni sunt traumatisme ale membrelor. Cele mai multe dintre acestea sunt provocate de atacurile cu drone, scrie Ukrinform.

Totuși, esențială nu este doar acordarea primului ajutor, ci și recuperarea ulterioară a pacienților, în care chirurgia plastică și microchirurgia joacă un rol-cheie. Medicii ucraineni au acumulat deja o experiență unică, care depășește astăzi practica din multe țări ale lumii.

Într-un interviu acordat Ukrinform, medicul militar ucrainean Ihor Pali, lector la Academia Medicală Militară a Ucrainei, a declarat că „epidemia războiului este, în esență, o epidemie a traumatismelor membrelor, existând o categorie foarte numeroasă de răniți care necesită ulterior tratament reconstructiv”.

„Primele etape - stabilizarea și restabilirea circulației sangvine - sunt extrem de importante, însă, după acestea, rămân numeroase probleme care trebuie rezolvate în continuare” - a afirmat Pali. Ca exemplu al posibilităților chirurgiei reconstructive moderne, medicul a prezentat cazul unui pacient cu o leziune gravă la nivelul umărului.

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Exemplul pacientului cu leziune gravă

„Era o plagă extinsă și nu era clar cum putea fi tratată. Am transplantat un lambou musculo-fasciocutanat de mari dimensiuni și am acoperit dintr-o singură intervenție aproape întregul defect al membrului. În plus, pacientul avea antebrațul amputat. Omul suferise enorm și se confrunta cu foarte multe probleme" - a povestit chirurgul. Pali a subliniat că principala misiune a chirurgiei reconstructive nu este doar închiderea rănii sau refacerea țesuturilor, ci și ajutarea pacientului să revină la o viață normală.

„Toate acestea sunt făcute pentru ca omul să nu se piardă pe sine, să se poată recupera și să fie în continuare om” - a subliniat medicul. Acesta a precizat că, înainte de a efectua astfel de intervenții, s-a specializat în Statele Unite, însă războiul le-a oferit medicilor ucraineni o experiență pe care astăzi aproape nicio altă țară nu o are.

„Ținând cont de experiența pe care am acumulat-o și de ceea ce am văzut acolo, pot spune că medicina noastră este mai bună. Suntem cu un pas înainte nu doar în ce privește experiența militară, ci și în tratarea răniților.

Medicii noștri au acumulat o experiență uriașă. Ei (cei din afară, n.r.) nu au astfel de răniți și nu știu ce se poate face în asemenea cazuri” - a remarcat Ihor Pali. În opinia sa, specialiștii ucraineni nu ar mai trebui doar să preia experiența internațională, ci și să-i instruiască pe colegii lor din alte state.

„Cred că deja colegii noștri ar trebui invitați să le arate și să le explice altora cum trebuie tratate astfel de răni. A venit timpul să vorbim despre acest lucru” - a subliniat medicul ucrainean.

Abordarea ucraineană diferă de practica din multe țări occidentale

Totodată, Pali a remarcat că abordarea ucraineană diferă semnificativ de practica din multe țări occidentale, unde deciziile medicale sunt influențate adesea de considerente economice. „La ei, sistemul de asigurări medicale este în mare măsură legat de bani.

Dacă tratamentul nu este rentabil, se recurge la amputare. La noi, amputarea este ultimul pas: atunci când pacientul și-a pierdut speranța, când nu unul, ci mai mulți medici au epuizat toate posibilitățile, iar omul a trecut prin trei-patru ani de tratament și este clar că membrul nu mai este funcțional” - a explicat chirurgul militar.

Intervenție unică, de extragere a unei grenade din picior

Pali este și unul dintre medicii care, în 2017, au realizat o intervenție unică pentru extragerea unei grenade VOG-17 din piciorul unui militar rănit. Din cauza riscului de explozie, medicii au lucrat împreună cu geniștii, intrând în sala de operație pe rând, câte unul.

"Înțelegeam că, în orice clipă, grenada putea exploda și că toți puteam muri. Totuși, am extras grenada VOG, am montat un aparat de fixare externă, iar dispozitivul exploziv a fost preluat de geniști. După operație, ne-am îmbrățișat cu toții și ne-am mulțumit unii altora" - și-a amintit chirurgul. Pentru această intervenție, Ihor Pali a fost decorat cu Ordinul Național "Pentru Curaj". 

Editor : M.C

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