Ministrul Sănătăţii: „Este exclus” să fie susţinută ideea ca bolnavii de cancer să pătească o parte din serviciile medicale

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că ”este exclus” să fie susţinută ideea de coplată în oncologie, deoarece este un domeniu unde orice întârziere sau orice barieră poate să coste foarte mult. Iniţiatorul proiectului legistativ, senatoul POT Gheorghe Vela, susţine că a urmărit, de fapt, protejarea pacienţilor neasiguraţi. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a anunţat, încă de la începutul anului, că pacienţii fără venituri înscrişi în programul naţional de oncologie sunt persoane asigurate şi beneficiază până la vindecarea afecţiunii oncologice de medicamente şi întregul pachet de servicii de bază acordat persoanelor asigurate.

„Am văzut în spaţiul public discuţii despre coplată în oncologie. Vreau să fie foarte clar: este exclus ca Ministerul Sănătăţii să susţină o astfel de abordare. În oncologie, orice barieră în plus înseamnă întârziere. Orice întârziere poate însemna pierderea unei şanse. Responsabilitatea este a sistemului, nu a omului care primeşte un diagnostic greu”, a scris, vineri, pe Facebook, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

Acesta a menţionat că direcţia pe care a urmat-o a fost creşterea accesului şi reducerea barierelor administrative, nu transferarea costurilor către pacient.

Ministrul reaminteşte că s-a extins accesul la tratament, 41 de medicamente noi fiind introduse pe lista de compensate şi gratuite, dintre care 11 terapii oncologice inovative, inclusiv pentru forme rare sau avansate de cancer, potrivit News.ro.

”Am scos prevenţia din zona declarativă şi am făcut-o funcţională: registrele naţionale de screening pentru cancerul de col uterin, sân şi colorectal sunt în transparenţă decizională. Fără date, prevenţia este slogan. Cu registre, devine politică publică, corectabilă şi evaluabilă. Am introdus decontarea sprijinului psihologic pentru pacienţii oncologici, pentru că tratamentul nu înseamnă doar scheme terapeutice, ci şi capacitatea reală a omului de a duce această luptă. Am integrat şi dezvoltat îngrijirile paliative în spitale, ambulatoriu şi la domiciliu, prin programe naţionale deja funcţionale, inclusiv pentru pacienţii oncologici, pe baza hotărârii de Guvern aflate în transparenţă”, a mai transmis ministrul.

Acesta adaugă că „în oncologie, discuţia corectă este despre şanse reale, oferite la timp. Asta este linia pe care o urmez şi de la care nu mă abat”.

Senatorul POT Gheorghe Vela a depus la Senat, la finalul anului trecut, proiectul „Legea privind drepturile, protecţia şi serviciile accordate pacientului oncologic în România".

Documentul preveded, între altele, ca pacienţii oncologici să achite o coplată de cel mult 5% din valoarea serviciilor medicale primite.

Într-un mesaj pe pagina de Faceboo, senatorul susţine că a avut în vedere „OCROTIREA în primul rând a persoanelor NE-asigurate care au fost «DEZBRĂCATE» de ASIGURARE de către Guvernul Bolojan.”.

„Ceea ce propun eu prin acest PL este tot o "gratuitate", dar "partială" şi mai ales "nemascată"...pentru oamenii nevoiaşi care suferă de cancer, fiindcă cei 5% pot fi plătiti în rate sau CHIAR DELOC, dacă aceşti oameni dovedesc că nu au venituri. Există persoane ne-asigurate CU venituri şi persoane ne-asigurate FĂRĂ venituri. Pe acesti oameni, care sunt cei mai necăjiti dintre toti care sunt ŞI ne-asiguraţi, dar şi FĂRĂ venituri, eu doresc să-i ajut cu prioritate. Fiindcă eu caut să-i aduc practic şi pe aceşti oameni în starea de a beneficia de tratamente oncologice ca şi cum ar fi şi ei asiguraţi”, a scris senatorul pe Facebook.

CNAS a explicat, însă, care sunt serviciile de care beneficiază, de la 1 ianuarie, persoanele înscrise în programele naţionale de sănătate, fie că sunt sau nu asigurate.

Potrivit CNAS, pacienţii fără venituri înscrişi în programul naţional de oncologie sunt persoane asigurate şi beneficiază până la vindecarea afecţiunii oncologice de medicamentele şi serviciile prevăzute în programul naţional respectiv și de întregul pachet de servicii de bază acordat persoanelor asigurate.

Editor : M.B.