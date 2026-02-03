Live TV

Exclusiv Pacient în „spitalul morții”: Bolnavi de cancer tratați în frig și igrasie, într-o clădire-ruină. „Îți vine s-o iei la fugă urlând”

Foto: Captură video Digi24
Clădire veche de un secol are risc seismic „Este numit spitalul morții”

În România anului 2026, bolnavii de cancer și cei cu afecțiuni renale nu luptă doar cu boala, ci trebuie să îndure și condițiile din spitalele în care sunt tratați. Clădiri vechi, igrasie, frig. O realitate cunoscută de autorități și tolerată ani la rând. Un astfel de exemplu se află chiar în centrul țării, în Brașov, unde secțiile de oncologie și nefrologie ale Spitalului Județean funcționează într-o clădire veche de aproape un secol, cu risc seismic, dar, paradoxal, autorizată an de an. Într-un nou episod „Pacient în România” vedem cum sunt tratați bolnavii în unele unități care sunt spitale doar cu numele.

Dr. Mariana Sporiș, șefa secției Oncologie: E greu când ajungi aici, numai când vezi scările. Când vezi holul zici - nu pot să continui aici.

Cezar Irimia, președinte al Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer: După ce pacientul este deprimat din cauza bolii, mai intră și în acea cladire, nu se vede ieșind decât între patru scânduri de acolo. 

Clădirea în care funcționează secțiile de oncologie și nefrologie ale Spitalului Județean Brașov arată din afară ca un imobil abandonat. A fost construită în 1930 și pare că s-a blocat în timp acolo.

Clădire veche de un secol are risc seismic

Pacientă: Nu-ți vine bine când intri și vezi ușa stricată. Pereții vai de capul lor, asta e situația, noi nu putem face nimic, suntem mici.

Exteriorul dezolant al clădirii nu este decât prefața unui lung șir de probleme care fac din acest loc orice mai puțin un spital. Oameni cu afecțiuni grave, chinuiți de boli, sunt tratați în saloane dezolante, în care unora chiar le e teamă să intre. Și acolo unde s-au încercat renovări, rezultatul e departe ceea ce înseamnă condiții normale. Sunt 41 de paturi și o singură baie.

Medic șef oncologie: Baia a fost renovată, a durat ceva până a fost renovată, încă nu e așa cum ne-am dori. Sunt două toalete bărbați si femei, este un duș care este funcțional. Aici e ciment, da, pentru că nu s-au finalizat, s-a făcut parțial.

Carla Tănasie, jurnalist Digi24: Chiar fac pacienții duș aici?

Medic: Nu așa des cum și-ar dori, vedeți că sunt deschise geamruile. Geamurile nu se închid bine, iarna nu e chiar o bucruie să faci duș aici.

Pacient internat, întrebat dacă face duș în spital a răspuns: „Nu, doamne fereste!”

Clădirea spitalului este încadrată în clasa 2 de risc seismic, ceea ce înseamnă că în cazul unui cutremur poate suferi degradări structurale majore.

Medic șef oncologie:  Aici avem liftul care probabil o să ajunga apoi la muzeu, e unul dintre cele mai vechi din țară. 

„Este numit spitalul morții”

Femeia din imagini și-a pierdut anul trecut tatăl în acest spital. A sesizat Ministerul Sănătății despre condițiile în care sunt tratați pacienții, dar nimeni nu a luat nicio măsură.

Femeia cu tatăl mort: Este numit spitalul morții, îți vine să o iei la fugă. Și fugi nu plângând, fugi urlând. Nu poți să nu te întrebi dacă autoritățile ar sta internate în acest spital chiar și o singură noapte.

Alternativa pacienților sunt spitalele private. Însă cine nu are bani de privat...

Cezar Irimia, președintele FABC: Aspectul saloanelor și a ceea ce există în salaone acum, paturi vechi, mizerabile, lupta cu sistemul de sănătate și în ultimul rând cu boala.

Deși condițiile sunt departe de ceea ce ar trebui să însemne îngrijire medicală, spitalul este autorizat an de an de autorități. Conducerea spitalului are termen ca până în vară să îmbunătățească circuitele medicale și condițiile iginico-sanitare.

Diana Popescu, purtătoare de cuvânt DSP Brașov: În cazul în care nu sunt respectate termenele, unitatea sanitară trebuie să depună o notă justificativă pentru neaducerea la îndeplinire a programului și se va face o nouă evaluare.

La ultimul control al DSP de anul trecut au fost date 2 avertismente și o amenda de 2.000 de lei pentru condiții de igienă precară și nerespectarea circuitelor. Spitalul este în subordinea Consiliului Judetean Brașov, însă această clădire nu aparținea instituției până în urmă cu 2 ani. Așa ca a fost lasă de izbeliște. Acum, managerul spitalului și autoritățile anunță ca au un plan de modernizare cu ajutorul unei fundații.

Dan Grigorescu, managerul spitalului: Am solicitat și Consiliului Județean sumele necesare pentru cele 2 niveluri în care își desfășoară activitatea și secția de oncologie. Aceste sume sunt prevăzute deja în proiectul de buget.

Adelina Văsioiu, director economic, Consiliul Județean Brașov: Pe termen scurt obligativitatea Spitalului clinic Județean de Urgență este de a aduce aceste spații la confirmitate din punct de vedere igienico-sanitar.

Medicii spun că de ani de zile vorbesc public despre starea spitalului și mereu au primit promisiuni. Așa că le e greu să creadă că situația se va schimba.

Medic oncolog- șeful secției: Vocea noastră se aude de 4-5 ani din ce în ce mai acut și pare că degeaba. 

Femeia căreia i-a deceda tatăl: Poate daca vom începe să ne sesizam fiecare și fiecare vom spune povestea lui, prin ceea ce a trecut, sperăm că lucrurile se vor schimba.

Majoritatea spitalelor din România funcționează în clădiri foarte vechi, unele cu risc seismic. În ultimii 37 de ani au fost construite doar două spitale noi.

 

