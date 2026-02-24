Când oboseala nu e doar „de la tratament”, ci un semn măsurabil

În oncologie, simptomele se suprapun adesea: boala, tratamentele și organismul aflat sub stres pot produce manifestări similare. Tocmai de aceea, unele probleme trebuie căutate activ, pentru că există soluții ce pot schimba semnificativ toleranța la terapie. Despre afectarea hematologică la pacienții oncologici aflăm mai mult de la Dr. Sonia Antohi, medic specialist hematologie.

Anemia înseamnă scăderea hemoglobinei și, implicit, a capacității sângelui de a transporta oxigen. La pacientul oncologic, anemia poate apărea prin inflamație cronică, deficit de fier, sângerări, afectarea măduvei osoase sau ca efect advers al unor tratamente. În anemie, simptomele includ oboseală disproporționată, lipsă de aer la efort, palpitații, amețeală și scăderea capacității de concentrare. Evaluarea corectă urmărește tipul anemiei și cauza dominantă, pentru a evita tratamente empirice ineficiente.

Tratamentul pentru cancer poate contribui la apariția sau agravarea anemiei, atât prin efect direct asupra măduvei osoase, cât și prin impact asupra alimentației și absorbției. În funcție de context, managementul poate include corectarea deficitelor, ajustarea terapiei, tratament specific al anemiei sau, în anumite situații, transfuzie, când este necesar clinic. Deciziile de tratament pentru cancer trebuie să țină cont de starea hematologică, pentru a menține intensitatea optimă a terapiei și a limita întreruperile. Monitorizarea regulată a hemogramei rămâne un instrument simplu, dar esențial, în practica oncologică.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.