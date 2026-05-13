Foto Anchetă în Suceava: rețea suspectată de vânzare ilegală de alcool, prejudiciu de aproape 900.000 de lei

Foto: IPJ Suceava preluată de News.ro
Alcool și bunuri confiscate

Poliţiştii din Rădăuţi au făcut trei percheziţii la locuinţele unor persoane suspectate că vindeau ilegal produse accizabile, în urma cărora au confiscat două autovehicule şi aproximativ opt tone de alcool, în valoare totală de aproape 900.000 de lei.

Potrivit IPJ Suceava, poliţiştii au efectuat trei percheziţii domiciliare, au confiscat aproximativ opt tone de alcool şi au indisponibilizat două vehicule într-un dosar penal cu un prejudiciu estimat la circa 900.000 lei, scrie News.ro.

„În perioada 11-12.05.2026, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Rădăuţi, cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală 3 Marginea, şi în cooperare cu poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuţi, au pus în executare trei mandate de percheziţie pe raza Municipiului Rădăuţi, în vederea completării probatoriului administrat într-un dosar penal, având ca obiect săvârşirea de infracţiuni privind Codul fiscal din 8 septembrie 2015. Astfel, probatoriul administrat a evidenţiat faptul că persoanele vizate derulau în mod constant activităţi de comercializare pe teritoriul României a produselor accizabile”, precizează sursa citată.

Foto: IPJ Suceava preluată de News.ro

Conform aceleiaşi surse, în urma percheziţiilor au fost descoperite şi ridicate, în vederea continuării cercetărilor, două autovehicule, în habitaclul cărora au fost găsite 138 de sticle de un litru asupra cărora există suspiciunea că ar conţine alcool etilic.

La aceeaşi locaţie, într-o încăpere, a fost descoperită cantitatea de 7.676 litri asupra căreia există suspiciunea că ar conţine alcool etilic.

Autovehiculele, evaluate în jurul sumei de 15.000 de euro, au fost indisponibilizate la sediul Poliţiei Municipiului Rădăuţi, iar alcoolul a fost confiscat, pentru efectuarea unei expertize de specialitate, cu scopul continuării cercetărilor.

Foto: IPJ Suceava preluată de News.ro

Valoarea totală a cantităţii de alcool etilic a fost evaluată la 898.610 lei.

În cauză poliţiştii continuă cercetările pentru „deţinerea de către orice persoană sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit prezentului titlu, cu excepţia celor deţinute în antrepozitul fiscal, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 ţigarete, 400 ţigări de foi de 3 grame, 200 ţigări de foi mai mari de 3 grame, tutun de fumat peste un kilogram, alcool etilic peste 40 litri, băuturi spirtoase peste 200 litri, produse intermediare peste 300 litri, băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri, peste 300 litri”.

