Live TV

BNS îi cere lui Nicușor Dan să convoace consultări cu liderii partidelor pentru o formulă de guvernare stabilă

Data actualizării: Data publicării:
Din articol
Blocul Național Sindical îi cere președintelui Nicușor Dan, într-o scrisoare deschisă, să demareze consultări cu liderii partidelor parlamentare pentru negocierea unei formule de guvernare stabile, credibile și responsabile, capabile să implementeze un program de stabilizare economică și socială. „În absența unei voințe politice reale pentru constituirea unei astfel de coaliții, BNS consideră că singura soluție democratică și legitimă rămâne organizarea de alegeri anticipate”, mai spune documentul.

Scrisoarea deschisă este adresată Administrației Prezidențiale și liderii PSD, PNL, USR, UDMR, AUR, POT și SOS România.

„România traversează dezechilibre macroeconomice majore”

În scrisoare, BNS atrage atenția că economia României se confruntă cu presiuni semnificative, într-un context internațional și intern dificil.

„Economia României traversează o perioadă de dezechilibre accentuate, pe fondul unui context internațional extrem de volatil”, se arată în document.

Sindicaliștii invocă inclusiv reducerea prognozei de creștere economică: „conducerea Fondului Monetar Internațional a redus prognoza de creștere economică a României la 0,7% pentru 2026”.

Totodată, BNS subliniază că România „înregistrează în prezent cel mai ridicat deficit bugetar din Uniunea Europeană” și o inflație de „9,9% în martie 2026”.

„România este „campioana” în UE la rata inflației”, mai afirmă organizația sindicală.

Costuri mari ale datoriei și împrumuturi controversate

BNS avertizează asupra creșterii costurilor cu datoria publică:

„cheltuielile cu dobânzile s-au ridicat la peste 50 de miliarde de lei”, iar estimările indică o creștere la „circa 70 de miliarde de lei”.

Sindicaliștii ridică semne de întrebare și privind finanțările externe: „negocierile privind împrumuturi externe, inclusiv cele în valoare de aproximativ 16,7 miliarde de euro prin programul european SAFE (...) ridică semne de întrebare legitime”.

De asemenea, este menționat și un alt împrumut, cel de la Banca Mondială în valoare de 650 de milioane de dolari.

BNS critică nivelul fiscalizării muncii și situația pieței muncii.

„România continuă să aibă una dintre cele mai ridicate taxări pe muncă: peste 43% din salariul brut”, mai spune sursa menționată.

Organizația susține că există „aproximativ 700.000 de persoane care prestează muncă nedeclarată”, la care se adaugă „alte 800.000 de persoane cu forme atipice de angajare”.

„O criză politică profundă”

În document este semnalată și instabilitatea politică.

„O criză politică profundă (...) accentuează incertitudinea și reduce capacitatea statului de a răspunde coerent și eficient”, precizează scrisoarea BNS.

BNS avertizează că „această combinație de crize – economică, financiară, energetică și politică – creează un risc sistemic major pentru România”.

Apel către președinte: dialog național și consultări politice

Sindicaliștii îi cer președintelui Nicușor Dan să intervină: „să vă exercitați pe deplin rolul constituțional de mediator (...) prin inițierea de urgență a unui dialog național real”.

Totodată, BNS solicită „inițierea de consultări directe cu liderii formațiunilor politice parlamentare, în vederea negocierii unei formule de guvernare stabile”.

Posibilitatea alegerilor anticipate

În lipsa unui consens politic, BNS avertizează că „singura soluție democratică și legitimă rămâne organizarea de alegeri anticipate”.

În finalul scrisorii, președintele BNS, Dumitru Costin, transmite un mesaj ferm: „România are nevoie de decizii ferme, asumate și coordonate, iar responsabilitatea pentru inițierea acestui proces revine, în mod esențial, instituției prezidențiale.”

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

