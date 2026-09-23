Cât consumă un bec LED față de unul clasic. Diferența care se vede pe factura la energie

Un bec LED poate furniza aceeași cantitate de lumină ca unul incandescent, folosind însă o putere electrică mult mai mică. Înlocuirea unui model clasic de 60 W cu unul LED de aproximativ 6-11 W poate reduce consumul acelui punct de iluminat cu peste 80%. Economia reală depinde de eficiența produsului și de numărul de ore în care acesta funcționează.

Alegerea unei surse de iluminat presupune compararea mai multor caracteristici tehnice, de la cantitatea de lumină emisă și eficiența energetică până la durata de utilizare și nuanța luminii.

Cât consumă un bec LED care înlocuiește unul clasic de 60 W

Comparația trebuie făcută între surse care oferă un flux luminos apropiat. Un bec incandescent de 60 W furnizează, în mod obișnuit, aproximativ 800 de lumeni, în timp ce un LED poate asigura un nivel comparabil folosind între 5,9 și 10,5 W, potrivit datelor publicate de Departamentul american al Energiei. Intervalul este orientativ și se referă la anumite produse certificate, astfel că puterea poate varia în funcție de model.

Dacă este ales, de exemplu, un LED de 9 W care produce aproximativ 800 de lumeni, acesta consumă 9 kWh în 1.000 de ore de funcționare. În același interval, varianta incandescentă de 60 W utilizează 60 kWh. Diferența este de 51 kWh, echivalentul unei reduceri de 85%.

(Lumenul (lm) este unitatea de măsură care arată cantitatea de lumină emisă de un bec și, implicit, cât de puternic luminează acesta.)

Departamentul american al Energiei estimează că tehnologia LED poate folosi cu până la 90% mai puțină energie și poate avea o durată de funcționare de până la 25 de ori mai mare decât iluminatul incandescent tradițional.

Important: Aceste valori reprezintă limite orientative, nu performanțe garantate pentru orice produs.

Cum se calculează consumul unui bec

Energia facturată se măsoară în kilowați-oră, prescurtat kWh. Pentru determinarea consumului, puterea becului exprimată în wați se înmulțește cu numărul de ore de funcționare, iar rezultatul se împarte la 1.000. Un produs de 10 W lăsat aprins timp de 100 de ore consumă 1 kWh. În aceleași condiții, unul incandescent de 60 W ajunge la 6 kWh.

Puterea înscrisă pe ambalaj indică ritmul în care sursa utilizează energia electrică. Aceasta nu trebuie confundată cu totalul înregistrat pe factură, care rezultă din putere și durata efectivă de funcționare.

Lumeni sau wați: ce trebuie urmărit la cumpărare

În perioada în care becurile incandescente dominau piața, consumatorii asociau frecvent valorile de 40, 60, 75 sau 100 W cu luminozitatea. Apariția tehnologiilor mai eficiente a făcut ca această comparație să nu mai fie suficientă.

Watul măsoară puterea electrică utilizată, în timp ce lumenul indică fluxul luminos, respectiv cantitatea de lumină emisă. Pentru alegerea unui înlocuitor potrivit trebuie urmărit mai întâi numărul de lumeni, apoi consumul necesar pentru obținerea acelui nivel.

Un bec incandescent de 40 W furnizează aproximativ 450 de lumeni, unul de 60 W ajunge la circa 800, iar modelele de 75 W și 100 W corespund unor valori de aproximativ 1.100, respectiv 1.600 de lumeni.

În cazul variantelor LED, Departamentul american al Energiei indică intervale orientative de 4,5-7 W pentru 450 de lumeni, 5,9-10,5 W pentru 800 de lumeni, 9,5-14 W pentru 1.100 de lumeni și 10,5-18 W pentru 1.600 de lumeni. Valorile pot diferi în funcție de eficiența și construcția fiecărui produs.

Diferența de consum într-un an

Pentru un bec utilizat cinci ore în fiecare zi, durata anuală de funcționare ajunge la 1.825 de ore. În aceste condiții, modelul incandescent de 60 W consumă 109,5 kWh, iar un LED de 9 W, aproximativ 16,43 kWh.

Înlocuirea generează astfel o economie de aproape 93 kWh pe an pentru fiecare sursă de iluminat. Calculul presupune că ambele produse furnizează o cantitate comparabilă de lumină și sunt folosite în aceleași condiții.

Valoarea economisită pe factură poate fi estimată prin înmulțirea diferenței de consum cu prețul final achitat pentru fiecare kWh. La un tarif ipotetic de 1 leu/kWh, economia ar fi de aproximativ 93 de lei pe an. Calculul este orientativ și nu include eventualele componente fixe ale facturii.

Rezultatul se modifică proporțional cu durata utilizării. Dacă becul este aprins numai două ore pe zi, diferența anuală va fi mai mică. Într-o încăpere iluminată opt sau zece ore, avantajul modelului eficient devine mai important.

De ce tehnologia LED folosește mai puțină energie

Becul incandescent produce lumină prin încălzirea unui filament până la o temperatură foarte ridicată. O parte importantă din energia utilizată este eliberată sub formă de căldură, nu de lumină vizibilă.

Produsele LED funcționează diferit. Acestea folosesc diode electroluminiscente, componente semiconductoare care emit lumină atunci când sunt traversate de curent electric. Tehnologia permite obținerea unui flux luminos comparabil cu cel al becului tradițional la o putere considerabil mai mică.

Un LED degajă, în general, mai puțină căldură decât un model incandescent, dar nu rămâne neapărat rece în timpul funcționării. Carcasa și componentele sale electronice se pot încălzi, iar temperatura ridicată acumulată în corpurile de iluminat închise poate influența performanța și longevitatea produsului. Pentru asemenea instalații trebuie verificată compatibilitatea indicată pe ambalaj sau în fișa tehnică.

Unele modele permit reglarea intensității luminoase, însă funcția nu este disponibilă în mod automat pentru toate produsele. Becul trebuie să fie marcat drept „dimmable/dimabil” și să fie compatibil cu variatorul instalației electrice.

Ce informații arată eticheta energetică

În Uniunea Europeană, sursele de lumină sunt încadrate pe o scară de la A, clasa cea mai eficientă, până la G. Eticheta indică încadrarea produsului și consumul în regim de funcționare, exprimat în kWh la 1.000 de ore. Sistemul actual este reglementat prin Regulamentul delegat (UE) 2019/2015.

Codul QR de pe eticheta imprimată pe ambalaj permite consultarea modelului în Registrul european al produselor pentru etichetare energetică, EPREL. Acolo pot fi verificate informații precum fluxul luminos, temperatura de culoare și tipul soclului.

Durata de viață influențează costul total

Consumul redus nu este singurul element care diferențiază cele două tehnologii. Sursele LED au, în general, o durată de utilizare mai mare, astfel încât necesită înlocuiri mai rare.

În cazul acestei tehnologii, durata utilă nu este raportată neapărat la momentul în care produsul încetează complet să funcționeze. Departamentul american al Energiei (energy.gov) explică faptul că longevitatea unui LED este descrisă, de regulă, prin numărul de ore după care acesta mai emite 70% din fluxul luminos inițial. Pentru produsele de bună calitate, instituția indică o durată estimată de 30.000-50.000 de ore sau chiar mai mult.

Durata efectivă depinde însă de calitatea componentelor, numărul ciclurilor de pornire și oprire, temperatura de funcționare și modul în care este disipată căldura. Din acest motiv, costul total trebuie evaluat luând în calcul atât energia consumată, cât și frecvența cu care sursa trebuie înlocuită.

Editor : C.S.