Ministerul Sănătății cere pază sporită în spitale, după amenințările primite de mai multe unități medicale din țară

Data publicării:
ministerul sanatatii

Ministerul Sănătății a solicitat unităților sanitare publice și private să dispună de urgență măsuri preventive pentru siguranța pacienților, aparținătorilor și a personalului medical pentru perioada următoare, în contextul amenințărilor primite astăzi, prin e-mail.

Cabinetul ministrului Sănătății cere impunerea următoarelor măsuri:

  • întărirea controlului accesului în unitățile sanitare prin verificarea atentă a persoanelor care intră și a motivului prezenței lor acolo
  • asigurarea unei bune funcționări a serviciilor de pază și supraveghere
  • raportarea de urgență către autoritățile competente și către Ministerul Sănătății a oricăror situații atipice care pot constitui riscuri la securitatea fizică.

Autorităţile au demarat verificări în mai multe unităţi de învăţământ și spitale din Bucureşti, după ce s-au primit e-mailuri de ameninţare pe adresele oficiale.

„Voi intra în şcoală cu două pistoale Beretta”, se arată în mesaj. „Voi provoca un adevărat masacru”, a adăugat persoana care a trimis e-mailul.

Poliţia Capitalei precizează că nu au fost identificate indicii care să confirme că ameninţarea ar fi una reală.

Zeci de mailuri cu aceste mesaje au fost trimise către instituții școlare și medicale din țară, iar forțele de ordine asigură patrule în zonele respective.

Reprezentantul IGPR Georgian Drăgan a dat, luni, la Digi24, asigurări că nu este vorba de o amenințare reală care să pună în pericol oamenii din zonele vizate iar autoritățile verifică cine este autorul mesajelor.

