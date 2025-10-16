O învățătoare a avut în septembrie un salariu mai mic cu 700 de lei decât minimul pe economie: Cum încurajăm tinerii să vină în sistem?

O învățătoare suplinitoare necalificată, încadrată la plata cu ora după ultimele modificări din sistemul de Educație, a încasat în luna septembrie un salariu de 1.844 de lei, deși salariul minim net în România este de 2.574 de lei.

Învățătoarea de la o școală din județul Ilfov a explicat pentru Digi24.ro că a primit, practic, 1.844 de lei, calculați la 65 de ore lucrate, catalogate drept ore lucrate ca predare directă cu copiii.

Ea a exemplificat, însă, pentru Digi24.ro ce activitate a avut în luna septembrie:

Între 1 și 7 septembrie, înainte de începutul școlii, a participat la patru consilii profesorale. În acea săptămână a lucrat 8 ore pe zi, însă în regim de voluntariat, pentru că este suplinitoare.

Vineri, pe 5 septembrie, a plecat după ora 18:00 de la școală, fiind o zi pe care a petrecut-o pentru a aranja clasa (de exemplu, diverse mesaje adaptate pentru copii, lipite pe pereți);

În aceeași săptămână s-a ocupat cu semnarea unor contracte de sponsorizare, pentru a putea avea resurse în așa fel încât să cumpere materiale pentru copii sau să le asigure o masă caldă în timpul orelor de curs;

A început școala și perioada în care a avut efectiv ore în care a lucrat direct cu copii.

Pe lângă aceste ore, s-a ocupat de birocrația specifică (elaborarea de rapoarte după evaluările inițiale, completarea cataloagelor, semnarea proceselor verbale de siguranță cu copiii, etc ), de ședințele cu părinții.

10 ore, potrivit ei, le-a petrecut pentru completarea dosarelor de bursă și de ajutor social, iar alte 10 ore pentru diverse planificări pentru copii care provin din medii vulnerabile (clasa ei fiind compusă în totalitate din astfel de copii);

După ce a corectat evaluările inițiale, a elaborat constatări în baza acestora, a trimis recomandări în scris fiecărui părinte și a început să înscrie copiii în Programul remedial.

Pe lângă cele menționate mai sus, învățătoarea plătită cu 1.844 de lei s-a concentrat și pe proiecte suplimentare, cum ar fi aducerea Caravanei Sănătății de la Regina Maria în școală, pentru a face analize gratuite pentru zeci de elevi.

„Eu sunt un caz fericit, pot trece totul la contribuție voluntară și urmăresc să am impact pozitiv în viețile și educația elevilor mei, dar mă întreb cum sunt încurajați tinerii să vină în acest domeniu dacă sunt remunerați sub minimul pe economie?”, a adăugat învățătoarea, în mesajul transmis Digi24.ro.

Un profesor, chiar și necalificat, plătit mai prost decât un muncitor fără studii

În același oraș din Ilfov, în cadrul Primăriei există funcții pentru care nu este necesar un nivel minim de studii și care sunt plătite cu salariul de bază (adică fără sporuri) la un nivel minim pe economie (la început, pentru un angajat fără vechime).

Acest nivel minim pe economie presupune cu 700 de lei mai mult decât a primit învățătoarea, adică 2.500 de lei lunar.

Muncitor necalificat II

Muncitor necalificat I, îngrijitor

Alte funcții pentru care sunt necesare studii medii și care sunt plătite la un nivel minim pe economie (Adică doar promovarea examenului de Bacalaureat):

Muncitor calificat I

Șofer I

Referent debutant;

Salariul minim pe economie (2.500 de lei net) reprezintă, practic, „o protecție” pentru angajați și în zona privată este o obligație pe care angajatorul trebuie să o respecte.

Ministrul Educației spune că, după ce ne stabilizăm, va crește valoarea plății cu ora

Ministerul Educației, însă, a schimbat, începând cu 1 septembie 2025, sumele pe care le plătește profesorilor debutanți și profesorilor suplinitori, reducându-le aproape la jumătate.

Învățătoarea care a semnalat situația pentru Digi24.ro primea anul trecut 3.800 de lei.

În acest fel, profesorii suplinitori necalificați sunt plătiți cu 24,5 lei brut/oră, dar doar pentru orele de predare (deși, după cum a subliniat și învățătoarea care a semnalat situația la Digi24.ro, activitatea de profesor nu se reduce doar la orele predate).

„Aceste măsuri fiscal-bugetare, așa cum am anunțat până acum, sunt absolut necesare pentru a lua salariile și bursele. Trebuie să creștem și să gândim într-o logică de reformă și trebuie să gândim atent bugetul pentru anul viitor, inclusiv să corectăm, odată ce ne stabilizăm fiscal-bugetar, unele aspecte. Prioritățile principale, odată ce ne-am stabilizat fiscal-bugetar, primul pas sunt bursele studenților și valoarea plății cu ora în preuniversitar”, a declarat Daniel David, pentru Digi24, comentând protestele profesorilor.