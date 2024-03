Cucuteni este un loc celebru în România. Faima istorică, însă, nu-l ajută pe primar să convingă nici măcar un medic să vină în comună. Nici dispensarul renovat cu 800.000 de lei nu îl ajută în demersul său de a atrage cadre medicale. Între timp, în așteptarea unui medic, oamenii merg 10 kilometri până la oraș pentru o consultație sau o rețetă.

În Cucuteni, comună celebră pentru că aici s-au descoperit urmele uneia dintre cele mai vechi civilizații, oamenii nu mai au medic de familie de aproape șapte ani.

Dispensarul a fost modernizat recent

Dispensarul a fost modernizat recent, în încercarea autorităților de a convinge un medic să vină în comună. S-au investit aproape 800.000 de lei. Toate eforturile au fost în zadar, însă.

Localnic: „Mergem 10 kilometri până la Târgu, când avem nevoie de medicamente, de doctor. Așa e la noi, în România, care poate, poate, care nu piere acolo, pe loc.”

Localnic: „Acum e renovat. Avem un corp făcut nou acolo, bine, tot, frumos. Dacă nu-i medic! Cândva a fost medic, a plecat. Tot așteptăm, poate, poate se rezolvă.”

Localnică: „E greu că nu avem medic, până mă duc la Târg, până nu știu ce. Eu am 84 de ani, sunt șchioapă, cu un picior merg, cu unul nu. Și ce fac eu? Am 84 de ani, dar poate aș mai vrea să mai trăiesc, nu să mor.”

Pentru că drumul până la oraș înseamnă timp si bani, mulți recunosc că au renunțat la obiceiul de a merge la medic, indiferent de problema de sănătate pe care o au.

Localnic: „Am dieta mea! Rachiul dimineața cu miere de albine, cărnița. Eu când văd că tușesc îmi fac ceai, o cană de vin fiert, un rachiu fiert, mănânc o bucată de carne și mă culc și dimineața nu mai am nimic. Și dinții mi i-am scos singur. De frâna căruței, de stâlpul de la poartă. Mi-a pus o placă în fundul gurii, nici nu puteam să vorbesc. Am pus-o într-un borcan și stă acolo. 35 de milioane!”

Primarul spune că eforturile de a aduce un medic au eșuat

Primarul Pamfilică Brânză spune că toate eforturile de a aduce un medic au eșuat.

Pamfilică Brânză - primarul comunei Cucuteni: „Am facut eforturi și am renovat dispensarul, pentru că am zis că o să vină. Știți cum e, creezi condiții vine. După care am început căutările. Au venit vreo doi, trei medici tineri, le-a plăcut. Au zis că se mai gândesc, să vadă ce fac. Au găsit, probabil, în altă parte, cabinete cu pacienți mulți.”

Alexandru Rafila - ministrul Sănătății: „Ca să poată cineva să se înscrie la concurs, trebuie să-l atragă nu numai din punct de vedere salarial, ci din punct de vedere al condițiilor de lucru și al contextului mediului social în care trăiește medicul respectiv, să le asigure condiții, încât să-i atragă, să se prezinte la concurs.”

În comună sunt doar 800 de persoane care ar putea fi înscrise pe listă, iar medicii de familie sunt plătiți atât pentru serviciile prestate, cât și pentru fiecare pacient în parte, indiferent dacă aceștia vin sau nu la consultații.

Editor : B.C.