REZULTATE LOTO - 2 noiembrie 2025. Aproape 9 milioane de euro, reportul la 6/49. Multe milioane în joc și la Joker

Data publicării:
bile de la loto
Foto: Loteria Română
Din articol
Numerele câștigătoare de duminică, 2 noiembrie:  Mesaj important al Loteriei Române pentru jucători

Duminică, 2 noiembrie 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 30 octombrie, Loteria Română a acordat 29.247 de câștiguri în valoare totală de peste 2,15 milioane de lei.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de duminică, 2 noiembrie: 

Loto 6/49: 

Noroc: 

Joker: 

Noroc Plus: 

Loto 5/40: 

Super Noroc: 

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 45,57 milioane de lei (peste 8,96 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,57 milioane de lei (peste 703.100 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 37 milioane de lei (peste 7,27 milioane de euro). La Noroc Plus reportul la categoria I este de peste 24.200 de lei.

La Loto 5/40, la categoria a II, se înregistrează un report în valoare de peste 158.800 de lei (peste 31.200 lei), iar la Super Noroc se înregistrează, la categoria I, un report în valoare de peste 31.300 de lei.

Premii acordate la tragerile de joi

La tragerea Loto 5/40 s-a câștigat premiul la categoria a I în valoare de 205.613 lei. Biletul norocos a fost jucat pe joaca.loto.ro.

La tragerea Joker s-a câștigat premiul la categoria a II-a în valoare de 68.051,42 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din București, Sectorul 2.

Mesaj important al Loteriei Române pentru jucători

Loteria Română atrage atenția asupra unor tentative de înșelăciune și dezinformare care circulă în mediul online.

Au fost identificate mai multe modalități prin care persoane rău-intenționate folosesc numele și identitatea vizuală a companiei pentru a atrage utilizatori și a-i determina să joace sau să investească bani pe o falsă aplicație de tip cazino, care nu are nicio legătură cu Loteria Română.

Reamintim publicului că informațiile oficiale și sigure despre Loteria Română și jocurile pe care le organizează sunt disponibile exclusiv pe website-ul oficial www.loto.ro, precum și pe paginile oficiale de Facebook (facebook.com/LoteriaRomana) și Instagram (instagram.com/loteria_romana).

Editor : Liviu Cojan

