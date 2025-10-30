Live TV

REZULTATE LOTO - Joi, 30 octombrie 2025. La 6/49, reportul depășește 8,78 milioane de euro. Mesaj important al Loteriei pentru jucători

Data publicării:
bile de la loto
Foto: Loteria Română
Din articol
Numerele câștigătoare de joi, 30 octombrie:  Mesaj important al Loteriei Române pentru jucători

Joi, 30 octombrie 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 26 octombrie, Loteria Română a acordat 29.990 de câștiguri în valoare totală de peste 3.296.707,94 milioane de lei. Loteria Română are un mesaj important pentru jucători: în mediul online au loc tentative de înșelăciune și dezinformare.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de joi, 30 octombrie: 

Loto 6/49: 

Noroc: 

Joker: 

Noroc Plus: 

Loto 5/40: 

Super Noroc: 

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 44,67 milioane de lei (peste 8,78 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,46 milioane de lei (peste 682.100 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 36,70 milioane de lei (peste 7,22 milioane de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 140.300 de lei, iar la categoria a II-a, reportul este de peste 126.200 de lei. La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 26.900 de lei.

Câștiguri înregistrate la tragerile de duminică

La tragerea Joker s-au câștigat premiul la categoria a II-a în valoare de 154.082,65 de lei și premiul la categoria a III-a a în valoare de  87.429,21 de lei. Biletele norocoase au fost jucate pe aplicația mobilă AmParcat.ro și pe bilete.loto.ro.

La tragerea Noroc s-a câștigat premiul la categoria a II-a în valoare de 386.593,20 de lei Biletul norocos a fost jucat la o agenție din București, Sectorul 5.

Mesaj important al Loteriei Române pentru jucători

Loteria Română atrage atenția asupra unor tentative de înșelăciune și dezinformare care circulă în mediul online.

Au fost identificate mai multe modalități prin care persoane rău-intenționate folosesc numele și identitatea vizuală a companiei pentru a atrage utilizatori și a-i determina să joace sau să investească bani pe o falsă aplicație de tip cazino, care nu are nicio legătură cu Loteria Română.

Reamintim publicului că informațiile oficiale și sigure despre Loteria Română și jocurile pe care le organizează sunt disponibile exclusiv pe website-ul oficial www.loto.ro, precum și pe paginile oficiale de Facebook (facebook.com/LoteriaRomana) și Instagram (instagram.com/loteria_romana).

Editor : Liviu Cojan

