Live TV

Rezultate LOTO - Duminică, 26 iulie 2026: Report mare la 6/49. La Joker sunt în joc aproape 490.000 de euro

Data publicării:
bile de loto
Foto: Loteria Română
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Numerele câștigătoare de duminică, 26 iulie: 

Duminică, 26 iulie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Reportul la 6/49 depășește 8,61 milioane de euro, iar la Joker, Loteria Română anunță că sunt în joc peste 489.500 de euro.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de duminică, 26 iulie: 

Loto 6/49: 

Noroc: 

Joker: 

Noroc Plus: 

Loto 5/40: 

Super Noroc: 

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 45,12 milioane de lei (peste 8,61 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste  3,48 milioane de lei (peste 664.800 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 2,56 milioane de lei (peste 489.500 de euro). La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 496.200 de lei (peste 94.700 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 792.700 de lei (peste 151.400 de euro), iar la categoria a II-a este în joc un report în valoare de peste 92.700 de lei (peste 17.700 de euro). La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 331.000 de lei (peste 63.200 de euro).

Câștiguri consistente înregistrate la tragerile de joi

La tragerile loto de joi, 23 iulie, Loteria Română a acordat peste 19.000 de câștiguri în valoare totală de peste 2,43 milioane de lei.

Astfel, la Joker, categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 534.906,02 lei. Biletul norocos a fost jucat online pe joaca.loto.ro.

La tragerea Noroc, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 155.050,32 lei. Biletul norocos a fost jucat la o stație de plată parteneră.

La tragerea Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au înregistrat 3 câștiguri a câte 117.682,45 lei fiecare. Două dintre biletele norocoase au fost jucate la agenții loto din Giurgiu și din Caracal, iar cel de-al treilea a fost jucat online pe bilete.loto.ro.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Viorel scripcariu a o sedinta
1
Reacția rectorului UMF Iaşi, după discursul critic al unei absolvente la ceremonia...
aeronava f-16
2
Dronă doborâtă în premieră deasupra României: mai multe fragmente au fost recuperate...
Supreme Eurasian Economic Council Meets In Minsk, Belarus
3
Reacția Moscovei, după ce președintele kazah a cerut „înghețarea conflictului” cu...
doua nave rusesti de razboi in pacific
4
Administrația Trump intervine după atacurile din Marea Neagră: Ucraina, avertizată să nu...
Nave în Strâmtoarea Ormuz
5
„Americanii caută o cale de ieșire”. SUA și Regatul Unit plănuiesc o conferință...
S-a sinucis la 38 de ani, chiar înainte de aniversarea căsniciei: ”Ai fost eroul nostru. Vom vorbi curând”. Avea 4 copii
Digi Sport
S-a sinucis la 38 de ani, chiar înainte de aniversarea căsniciei: ”Ai fost eroul nostru. Vom vorbi curând”. Avea 4 copii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
bile de loto
Rezultate LOTO - Joi, 23 iulie 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
bile de loto
Rezultate LOTO - Duminică, 19 iulie 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
bile de loto
Rezultate LOTO - Joi, 16 iulie 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
bile de loto
Rezultate LOTO - Duminică, 12 iulie 2026: Tragerile Speciale ale Verii, cu fonduri suplimentate la principalele jocuri
bile de loto
Rezultate LOTO - Joi, 9 iulie 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
Recomandările redacţiei
pilot f-16
Care sunt condițiile de neutralizare a unei drone, explicate de un...
Avion F-16
Generalul (r) Bălăceanu: Apar drone în țara noastră pentru că...
Patru cutremure în România în mai puțin de 24 de ore
incendii vegetatie spania
Situație fără precedent în Spania și Franța: sute de mii de persoane...
Ultimele știri
Cum doborară ucrainenii dronele rusești trăgând cu mitraliera dintr-un avion cu elice
Noul premier al Marii Britanii susține că este pregătit să-l critice pe Trump dacă este în interesul țării sale
Un mort şi 16 răniţi după ce o maşină a intrat în mulţime la parada Gay Pride de la Berlin. Suspectul este căutat
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A trecut printr-un accident și un divorț în doar un an. Andreea Ibacka: „Viața mea s-a schimbat la 180 de...
Cancan
Mr. Pink, DAT AFARĂ cu scandal din Beverly Hills: 'A trebuit să facem evacuarea'
Fanatik.ro
AC Milan, transfer de top din SuperLiga! „Diavolii” se luptă cu alte echipe importante pentru noua „perlă”
editiadedimineata.ro
Ce înseamnă atacul cibernetic al modelului OpenAI pentru securitatea din domeniul AI
Fanatik.ro
Ion Țiriac, succes uriaș în afaceri. A dat lovitura cu un contract încheiat cu cel mai mare operator de...
Adevărul
Un economist român, uluit de prețurile unor locuințe cu vedere la mare în Grecia: „Am recitit de trei ori”
Playtech
De ce capacul rezervorului este legat cu un șnur de mașină. Nu este doar ca să nu-l pierzi
volodimir zelenski face declaratii
Reacția furioasă a Iranului după un atac ucrainean asupra unei nave în Marea Caspică. Ce spune Zelenski
Digi Sport
Andrew Tate a spus ce trăiește în închisoare și o actriță celebră din SUA nu s-a putut abține
Pro FM
14 ani de căsnicie, doi copii și o siluetă perfectă. Elena Gheorghe impresionează în costum de baie, în prag...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Johnny Depp, de nerecunoscut la Comic-Con. Transformarea spectaculoasă a actorului i-a lăsat fără cuvinte pe...
Adevarul
Băsescu: „Trebuie negociat cu ucrainenii să nu se mai joace cu dronele”. Fostul președinte critică...
Newsweek
Ai fost în șomaj după anii 90? Află dacă perioada îți este recunoscută la calculul pensiei și câți bani iei
Digi FM
A aflat prea târziu că nu avea cancer. O femeie a murit după ce chimioterapia i-a provocat o altă boală
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Cea mai mare greșeală din viața mea a fost căsnicia”. Confesiunea tulburătoare a unei femei de 107 ani...
Digi Animal World
Cinci remedii care pot calma alergiile câinelui. Mulți stăpâni le au deja în casă
Film Now
Mama actorului Ben Affleck a murit la 83 de ani. Cea mai mare dorință a ei după ce a aflat că mai are doar...
UTV
Andreea Ibacka a vorbit despre anul dificil prin care a trecut după divorțul de Cabral. „Mi-am permis să...