Rezultate LOTO - Joi, 30 iulie 2026: Report de peste 8,89 milioane de euro la 6/49. Sumă importantă în joc la Joker

Joi, 30 iulie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. Peste 8,89 milioane de euro sunt în joc la 6/49, iar la Joker reportul depășește 535.000 de euro.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de joi, 30 iulie:

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 46,57 milioane de lei (peste 8,89 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,54 milioane de lei (peste 677.000 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 2,80 milioane de lei (peste 535.300 de euro). La Noroc Plus se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 543.000 de lei (peste 103.700 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 902.400 de lei (peste 172.300 de euro). La Super Noroc este în joc la categoria I un report în valoare de peste 332.700 de lei (peste 63.500 de euro).

Premii câștigate la tragerile de duminică

La tragerile loto de duminică, 26 iulie, Loteria Română a acordat 29.840 de câștiguri în valoare totală de peste 2,89 milioane de lei.

La tragerea Noroc, la categoria a III-a s-a înregistrat un câștig în valoare de 174.132,24 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Satu Mare.

La tragerea Loto 6/49, la categoria a II-a s-au înregistrat opt câștiguri a câte 60.451,76 lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la agenții loto din Cluj-Napoca, Năvodari, Podu Iloaiei – jud. Iași, Vaduri – jud. Neamț, Focșani, București – Sector 1 și online pe amparcat.ro și joaca.loto.ro.

La tragerea Joker de duminică, la categoria a II-a s-a înregistrat un câștig în valoare de 51.796,64 lei. Biletul norocos a fost jucat online pe joaca.loto.ro.

Editor : Liviu Cojan