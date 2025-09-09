Live TV

Video&Foto „Șoimii patriei” la o grădiniță din Satu Mare. Poliția a deschis dosar penal. „Un spectacol de propagandă comunistă”, acuză IICCMER

Data publicării:
gradinita satu mare
Foto: portalsm.ro
Din articol
IICCMER: Astfel de manifestări nu trebuie să fie tolerate

La serbarea de deschidere a anului școlar, copiii dintr-o grădiniță din Satu Mare au fost îmbrăcați în șoimi și pionieri. Conducerea instituției a susținut că scopul nu a fost de a glorifica „Epoca de Aur”, ci de a le arăta copiilor cum arăta copilăria în perioada lui Ceaușescu. Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) a condamnat gestul educatoarelor prin care au transformat festivitatea „într-un spectacol de propagandă comunistă”. Poliția a deschis dosar penal, iar Prefectura și Inspectoratul Școlar Județean fac verificări.

Imaginile ajunse în mediul online au provocat indignare în Satu Mare. Copiii de grădiniță au fost filmați în timp ce recitau poezii specifice perioadei dinainte de 1989, îmbrăcați în șoimi ai patriei.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

În curtea grădiniței a răsunat celebra melodie „Șoimii Patriei”, iar cei mici au fost întâmpinați cu eugenii și zâmbete largi de către „tovarășe”.

Poliția a deschis un dosar penal pentru că la acel eveniment au fost prezentate inclusiv autobiografii ale lui Nicolae Ceaușescu, fostul dictator comunist vinovat de crime împotriva umanității.

De asemenea, Prefectura Satu Mare și Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare au declanșat verificări.

Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare a luat act de informațiile apărute în spațiul public cu privire la activitatea desfășurată recent într-o grădiniță din municipiu, având ca temă copilăria de altădată.

„Subliniem că, în învățământul preșcolar, este esențial ca activitățile să fie adaptate nivelului de înțelegere al copiilor fiind strict interzise orice abordări cu conotație politică sau ideologică. Inspectoratul Școlar Județean analizează modul de desfășurare a acestei activități, în dialog cu unitatea de învățământ, pentru a se asigura că mesajele transmise sunt adecvate vârstei și respectă principiile curriculare”, a spus Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare, într-un comunicat de presă.

Inspectoratul Școlar „rămâne deschis dialogului cu părinții și comunitatea locală și sprijină cadrele didactice în derularea de proiecte educaționale care valorifică istoria locală sau națională într-un mod echilibrat, formativ și potrivit vârstei copiilor”.

În replică, educatoarele au spus că nu au încercat să glorifice acea epocă, ci doar să le prezinte celor mici, printr-o experiență practică, un fragment din istoria României care nu trebuie uitată, scrie portalsm.ro.

IICCMER: Astfel de manifestări nu trebuie să fie tolerate

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc „condamnă ferm gestul educatoarelor Grădiniței „Samus” din Satu Mare, care au transformat festivitatea de început de an școlar într-un spectacol de propagandă comunistă, plin de cântece și simboluri ale regimului ilegitim și criminal comunist. Încurajăm autoritățile și cadrele didactice să promoveze un înțeles corect și echilibrat al istoriei României și să respingă activități care glorifică perioada comunistă sau distorsionează adevărul istoric”.

IICCMER mai spune, în comunicatul de presă, că astfel de manifestări nu trebuie să fie tolerate, deoarece promovează valori și simboluri ce trebuie înțelese în context istoric, nu ca modele de urmat.

„România are nevoie de un program național de educare și informare cu privire la epoca ceaușistă, însă aceste informații trebuie prezentate în mod adecvat, adaptat fiecărui grup de vârstă și nivel de înțelegere. Promovarea simbolurilor comuniste în cadrul activităților școlare nu face decât să perpetueze confuzia și chiar nostalgia pentru o perioadă totalitară”, a declarat prof.univ.dr. Florin-Daniel Șandru, președintele executiv al IICCMER.

Organizația reamintește că în urma sondajului comandat de IICCMER în luna iunie a acestui an, a reieșit că un număr mare de tineri manifestă nostalgii comuniste, în ciuda faptului că nu au trăit în acea perioadă.

Această situație subliniază necesitatea de a educa și informa corect despre regimul comunist și consecințele sale, consideră sursa citată.

„Chiar dacă din acest an materia «Istoria comunismului în România» va fi predată elevilor din ultimul an al învățământului preuniversitar, pentru a asigura o înțelegere adecvată a evenimentelor, încurajăm toate școlile din România să ne contacteze pentru a obține materiale și informații corecte despre comunism, precum și pentru a colabora în organizarea de activități de informare, adaptate vârstei și nivelului de înțelegere al elevilor”, conchide sursa menționată.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
soldat rus într-un sat din Kursk după retragerea trupelor ucrainene
1
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din Kursk...
INSTANT_PROTEST_EDUCATIE_SET_2_17_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Profesorii cer demisia ministrului Daniel David și amenință cu greva generală. „Să...
sticle de plastic pe plaja
3
„Afacere” pe plajă: la cules de ambalaje reciclabile. Ce spun turiștii despre cei care...
profimedia-1034794824
4
„Operațiunea Tensiune Joasă”. Mărturia unui muncitor de la fabrica Hyundai despre raidul...
mercenari romani aeroport
5
Ministrul Apărării: Cei din DGIA care au știut că militarii români luptă în Congo nu vor...
Victor Pițurcă a făcut anunțul, la 69 de ani: ”Am renunțat!”. Care e ocupația fostului selecționer: ”Îmi spun: `Nu, nu, nu`”
Digi Sport
Victor Pițurcă a făcut anunțul, la 69 de ani: ”Am renunțat!”. Care e ocupația fostului selecționer: ”Îmi spun: `Nu, nu, nu`”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
qatar
Israelul a bombardat mai multe ținte Hamas în capitala Qatarului...
Alexandru Bălan este adus de către jandarmi la sediul central al DIICOT din București, 9 septembrie 2025. Foto: Inquam Photos / George Călin
Fostul șef din serviciul de informații al R. Moldova, acuzat că ar fi...
Berlin, Deutschland, 17.05.2024: Bundeskanzleramt: Empfang der Staatsprsidentin von Moldawien durch den deutschen Bundeskanzler: Maia Sandu vor einer Fahne der Europischen Union *** Berlin, Germany, 17 05 2024 Federal Chancellery Reception of the Presiden
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul...
Proiectile obuze 155mm
Rheinmetall a deschis cea mai mare fabrică de proiectile de 155 mm...
Ultimele știri
Polonia închide granița cu Belarus în timpul exercițiului militar Zapad coordonat de Rusia
Meloni, criticată pentru că și-a petrecut un weekend cu fiica sa, în străinătate. Ce spune șefa guvernului italian
VIDEO Momentul în care o mașină sparge fațada unui magazin de bijuterii, apoi 15 hoți intră și fură tot ce prind
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
doctor da o reteta pacientului
Exodul medicilor de la stat la privat. Spitalul județean din țară care a rămas cu un singur medic pe o secție întreagă
Palmieri Zanzibar
Peste 30 de persoane din Satu Mare, înșelate cu vacanțe fictive în Zanzibar. La cât se ridică prejudiciul
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc IICCMER
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului îi cere lui Nicușor Dan să o decoreze post-mortem pe Rodica Coposu
mâncare de la spitalul de urgenta din satu mare
Pozele cu mâncarea pacienților au declanșat un scandal între Spitalul Satu Mare și ministrul Sănătății. Rogobete trece la amenințări
BUCURESTI - AUDIERE MINISTRI - COMISII DE SPECIALITATE - 23 IUN
Ministrul Culturii explică de ce duc românii dorul comunismului: „Când se înrăutățește situația economică, apare un val de naționalism”
Partenerii noștri
Pe Roz
Haos, revelații și schimbări neașteptate. Ce aduce Uranus retrograd în Gemeni pentru fiecare zodie
Cancan
Elena Udrea se angajează! Unde va activa fosta blondă de la Cotroceni, la 2 luni după ce a fost eliberată din...
Fanatik.ro
Cine este, de fapt, Claudiu Crețu, directorul ELCEN, vizat într-un dosar de corupție la DNA. Averea...
editiadedimineata.ro
Un tip de muzică ar putea fi un remediu pentru răul de mișcare
Fanatik.ro
Mircea Lucescu i-a anunțat pe jucători la prânz ce prim 11 va intra pe teren în Cipru – România. Mulți au...
Adevărul
Motivele pentru care mulți generali români sunt fani Călin Georgescu. Adevărul incomod spus de un expert...
Playtech
Regulile oficiale privind accesul părinților în școli: când ai voie să intri și când nu în unitățile de...
Digi FM
Un bărbat rămas blocat într-un lift din Germania, eliberat după patru zile. Autorităţile spun că a fost...
Digi Sport
FOTO A ajuns ”de nerecunoscut” după ce și-a stors un coș: ”Imaginile sunt oribile”
Pro FM
Prietenii lui Britney Spears, îngrijorați de condițiile în care locuiește: „Casa ei este o harababură. Nu...
Film Now
Un debut global impresionant. „The Conjuring: Last Rites” înregistrează cifre excelente pentru franciză, la...
Adevarul
Merită să cumperi vechime în muncă? Pensia socială este cu 268 de lei mai mare decât asigurarea retroactivă
Newsweek
Pensionar trecut la „limită de vârstă&quot;: pensie 6.000 lei/luna și 5.000 lei bonus. Cât a lucrat?
Digi FM
Țara în care Crăciunul a fost devansat la 1 octombrie. Președintele spune că apără "dreptul la fericire"
Digi World
Legătura la care nu te-ai fi gândit între farfurie și somn. Ce schimbare simplă în alimentație îți poate...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Ce a răspuns Julia Roberts când i s-a cerut să numească șapte persoane pe care le-ar invita în oraș...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea