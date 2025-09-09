La serbarea de deschidere a anului școlar, copiii dintr-o grădiniță din Satu Mare au fost îmbrăcați în șoimi și pionieri. Conducerea instituției a susținut că scopul nu a fost de a glorifica „Epoca de Aur”, ci de a le arăta copiilor cum arăta copilăria în perioada lui Ceaușescu. Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) a condamnat gestul educatoarelor prin care au transformat festivitatea „într-un spectacol de propagandă comunistă”. Poliția a deschis dosar penal, iar Prefectura și Inspectoratul Școlar Județean fac verificări.

Imaginile ajunse în mediul online au provocat indignare în Satu Mare. Copiii de grădiniță au fost filmați în timp ce recitau poezii specifice perioadei dinainte de 1989, îmbrăcați în șoimi ai patriei.

În curtea grădiniței a răsunat celebra melodie „Șoimii Patriei”, iar cei mici au fost întâmpinați cu eugenii și zâmbete largi de către „tovarășe”.

Poliția a deschis un dosar penal pentru că la acel eveniment au fost prezentate inclusiv autobiografii ale lui Nicolae Ceaușescu, fostul dictator comunist vinovat de crime împotriva umanității.

De asemenea, Prefectura Satu Mare și Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare au declanșat verificări.

Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare a luat act de informațiile apărute în spațiul public cu privire la activitatea desfășurată recent într-o grădiniță din municipiu, având ca temă copilăria de altădată.

„Subliniem că, în învățământul preșcolar, este esențial ca activitățile să fie adaptate nivelului de înțelegere al copiilor fiind strict interzise orice abordări cu conotație politică sau ideologică. Inspectoratul Școlar Județean analizează modul de desfășurare a acestei activități, în dialog cu unitatea de învățământ, pentru a se asigura că mesajele transmise sunt adecvate vârstei și respectă principiile curriculare”, a spus Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare, într-un comunicat de presă.

Inspectoratul Școlar „rămâne deschis dialogului cu părinții și comunitatea locală și sprijină cadrele didactice în derularea de proiecte educaționale care valorifică istoria locală sau națională într-un mod echilibrat, formativ și potrivit vârstei copiilor”.

În replică, educatoarele au spus că nu au încercat să glorifice acea epocă, ci doar să le prezinte celor mici, printr-o experiență practică, un fragment din istoria României care nu trebuie uitată, scrie portalsm.ro.

IICCMER: Astfel de manifestări nu trebuie să fie tolerate

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc „condamnă ferm gestul educatoarelor Grădiniței „Samus” din Satu Mare, care au transformat festivitatea de început de an școlar într-un spectacol de propagandă comunistă, plin de cântece și simboluri ale regimului ilegitim și criminal comunist. Încurajăm autoritățile și cadrele didactice să promoveze un înțeles corect și echilibrat al istoriei României și să respingă activități care glorifică perioada comunistă sau distorsionează adevărul istoric”.

IICCMER mai spune, în comunicatul de presă, că astfel de manifestări nu trebuie să fie tolerate, deoarece promovează valori și simboluri ce trebuie înțelese în context istoric, nu ca modele de urmat.

„România are nevoie de un program național de educare și informare cu privire la epoca ceaușistă, însă aceste informații trebuie prezentate în mod adecvat, adaptat fiecărui grup de vârstă și nivel de înțelegere. Promovarea simbolurilor comuniste în cadrul activităților școlare nu face decât să perpetueze confuzia și chiar nostalgia pentru o perioadă totalitară”, a declarat prof.univ.dr. Florin-Daniel Șandru, președintele executiv al IICCMER.

Organizația reamintește că în urma sondajului comandat de IICCMER în luna iunie a acestui an, a reieșit că un număr mare de tineri manifestă nostalgii comuniste, în ciuda faptului că nu au trăit în acea perioadă.

Această situație subliniază necesitatea de a educa și informa corect despre regimul comunist și consecințele sale, consideră sursa citată.

„Chiar dacă din acest an materia «Istoria comunismului în România» va fi predată elevilor din ultimul an al învățământului preuniversitar, pentru a asigura o înțelegere adecvată a evenimentelor, încurajăm toate școlile din România să ne contacteze pentru a obține materiale și informații corecte despre comunism, precum și pentru a colabora în organizarea de activități de informare, adaptate vârstei și nivelului de înțelegere al elevilor”, conchide sursa menționată.

