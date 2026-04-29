Un poliţist beat a provocat un accident în care au fost implicate trei mașini, pe DN 1C

Un poliţist în vârstă de 25 de ani, din judeţul Satu Mare, a provocat, în noaptea de marţi spre miercuri. un accident de circulaţie pe drumul naţional DN 1C, avariind alte două vehicule, acesta având o alcoolemie de 1.13 mg/l alcool pur în aerul expirat, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ).

„Din primele verificări, poliţiştii au constatat faptul că un tânăr de 25 de ani, din localitatea Medieşu-Aurit, în timp ce conducea un autoturism, pe sensul de mers Livada-Satu Mare, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare şi ar fi pătruns pe sensul opus de circulaţie acroşând un autoturism condus de un tânăr de 19 ani, din judeţul Harghita şi o autoutilitară condusă de un bărbat de 29 de ani, din judeţul Harghita. Conducătorii auto au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, iar în cazul tânărului de 25 de ani, a rezultat o concentraţie de 1.13 mg/l alcool pur în aerul expirat”, precizează sursa citată de Agerpres.

În urma impactului nu au existat victime, fiind înregistrate doar pagube materiale.

Poliţiştii continuă cercetările pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului.

Potrivit unor surse judiciare, şoferul de 25 de ani este poliţist.

