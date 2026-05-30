Un copil de 2 ani a murit după un incident pe un tobogan gonflabil, la Zilele Oraşului Satu Mare

Un copil de 2 ani a murit, vineri seară, după un incident petrecut pe un tobogan gonflabil, la Zilele Oraşului Satu Mare. Primăria Satu Mare a luat decizia de a opri toate caruselele şi locurile de joacă din locaţiile dedicate evenimentului.

Presa locală a scris că trei copii se aflau, vineri seară, pe un tobogan gonflabil, în zona destinată copiilor din cadrul evenimentului Zilele Oraşului Satu Mare.

Nu este clar ce s-a petrecut, dar se pare că cei trei copii s-ar fi lovit unul de altul, iar cel mic a avut nevoie de îngrijirile medicilor, potrivit News.ro, care preia presasm.ro.

El a fost resuscitat mai mult de o oră, dar fără rezultat.

„Primăria Satu Mare a decis ca, de Ziua Oraşului, toate caruselele şi locurile de joacă din locaţiile dedicate evenimentului să fie oprite. Mai mult, pe viitor, acest tip de divertisment va fi eliminat complet”, a anunţat Primăria Satu Mare.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Deocamdată, autorităţile nu au anunţat date oficiale cu privire la incident, dar evenimentul este cercetat.

Zilele Oraşului Satu Mare, ediţia cu numărul 28, anul acesta are loc în perioada 29 - 31 mai.

Zilele Oraşului Satu Mare, organizate de Primăria Municipiului Satu Mare şi Centrul Cultural G.M. Zamfirescu, reprezintă unul dintre cele mai aşteptate evenimente de peste an.

Editor : B.P.