VIDEO. Infernul de la Vama Nădlac. Ce se întâmplă acum, la 24 de ore după o situație cu mare risc epidemiologic

Au trecut trei zile de la încetarea stării de urgență și instituirea stării de alertă și există deja o situație periculoasă, cu risc mare epidemiologic: aglomerația infernală de la Vama Nădlac, care a început sâmbătă și a continuat și duminică. Situatia a părut scăpată de sub control acolo, deși au fost trimiși în vamă si jandarmii. Sunt sute de oameni care au stat 24 de ore pur si simplu claie peste grămadă, fără să respecte niciun fel de precautie împotriva coronavirusului.

Abia redeschis traficului rutier, punctul de trecere a frontierei de vest este plin de mașini, atât pe sensul de ieșire, cât și pe cel de intrare în țară. La Vama Nădlac mii de oameni au stat înghesuiți unul într-altul, fără niciun fel de distanțare. Autoritățile române și maghiare au decis deschiderea punctului de trecere a frontierei Borș ca urmare a situației din Vama Nădlac I.

Vama Nădlac, ziua a doua. Cine sunt românii care vor să vină în țară

„Huooo, huooo” - în huiduieli și claxoane a început și a doua zi a marii înghesuieli de la vama din Arad.

Mii de oameni sunt înghesuiți unul într-altul, fără niciun fel de distanțare, la punctele de trecere a frontierei. Sunt românii care vor să revină în țară, odată ce carantina nu mai e obligatorie.

„Pe mine mă duc în carantină acum, după condițiile astea, mă duc cu virusul acasă. Poate m-am ferit în Anglia să nu-l iau și mă duc acasă să dau la familie”, spune înfuriat unul dintre românii care așteaptă să treacă granița.

- De cât timp așteptați?

- Sunt 15 ore, spune o femeie. Eu am plecat în Austria la copii. Nu mai am pastile, nu mai am nimic.

- Suntem rușinea Europei, am venit din Italia, noi în România ne facem de râsul lumii, spune supărată o altă femeie.

„La frontierele Romaniei s-au prezentat foarte multe persoane pentru a intra în țară. La ora actuală, pe sensul de intrare în Nadlac I se lucrează pe 11 artere pentru traficul de persoane și mai avem încă 5 artere pentru traficul de autoturisme. Încercăm să le explicăm la oameni să păstreze distanța de minim un metru între ei, după cum vedeți și dumneavoastră, nu prea ascultă”, se plânge Marin Bondar, șef al Inspectoratului teritorial.

La fel de aglomerat e și pe sensul de ieșire din țară. Timpul de așteptare, pe ambele sensuri, depășește 5 ore, iar situația devine tot mai tensionată.

Situație ameliorată la Nădlac, după mai bine de 24 de ore

După mai bine de 24 de ore de la instalarea haosului la Nădlac I, duminică în jurul orei 18:00, situația părea să fie ceva mai bună. Au fost instalate garduri despărțitoare, iar oamenii au fost conviși în sfârșit să stea la distanță unul de celălalt. Atmosfera nu mai este așa de tensionată, sunt și mai puțini oameni care așteaptă să treacă granița pe jos, după ce poliția de frontieră a suplimentat considerabil numărul lucrătorilor din vamă, transmite corespondentul Digi24.

Fiecare persoană este verificată de un medic de la DSP, i se ia temperatura, apoi completează și o declarație. Dacă o persoană are temperatura prea mare, merge pe un circuit separat.

Iată imagini de la fața locului:

În ceea ce privește cozile de mașini de la Nădlac, acestea în continuare se întind pe mai mulți kilometri, iar nervii șoferilor sunt întinși la maximum, pentru că și la ei durează destul de mult triajul epidemiologic și completarea tuturor formalităților.

Aglomerație și în Vama Borș

Cozile de mașini s-au format încă de la primele ore ale dimineții și în punctul de trecere a frontierei Borș.

Vama Borș a fost deschisă duminică dimineață pentru tranzitul persoanelor, după ce la Nădlac I s-au format cozi kilometrice.

„De la 9:00 am așteptat, până acum. Cam o oră jumate - două. Venim din Germania, mi-a expirat contractul, am stat două luni”, povestește un român.

- Cât a durat?

- O oră.

- De unde veniți?

- Din Germania.

„În ultimele 24 de ore au intrat aproximativ 2.700 de persoane, cu 1.700 de mijloace de transport”, spune comisarul-șef Laura Bondar, purtător de cuvânt ITPF Oradea.

În cazul în care nu prezintă simptome ale bolii, cei care revin în țară trebuie să semneze declarația pe proprie răspundere, după care își continuă drumul spre casă. Mulți dintre ei au ajuns la Borș cu autocare sau mașini mici, așa că trec vama pe jos după care își caută un mijloc de transport până acasă.

„Ne-au adunat, ne-au luat buletinele, am intrat câte 20 de inși și am completat formulare”, a povestit unul dintre cei care așteptau să intre în țară.

Românii care vor să iasă din țară prin punctele de trecere a frontierei din vest trebuie să aibă un document care să ateste că vor fi primiți în țara de destinație. Acesta poate fi un permis de ședere sau un contract de muncă. În caz contrar, vor fi întorși din drum.

Medicii avertizează că toate gesturile iresponsabile se vor vedea peste o săptămână-două, când vom avea un nou val de infectări. Ministrul Sănătății spune fără ocolișuri că dacă numărul îmbolnăvirilor crește alarmant, România revine la restricții mai dure. Duminică a fost convocată o ședință a Comitetului Național de Urgență, la care participă premierul Ludovic Orban, ministrul de Interne Marcel Vela, ministrul Sănătății Nelu Tătaru și Raed Arafat, șeful DSU. Rămâne de văzut ce decizii vor lua pentru ca astfel de situații să nu se mai repete.

