Directorul CFR Călători dă asigurări că trenurile vor fi sigure în sezonul estival: Mă aștept la incidente zero

Directorul general al CFR Călători Traian Preoteasa a dat asigurări că trenurile sunt sigure pentru sezonul estival și a spus că nu se așteaptă la alte incidente precum cele din Galați sau Teleorman, adăugând că misiunea companiei este să asigure securitatea călătorilor și a angajaților.

Directorul CFR Călători a fost întrebat de starea trenurilor, în contextul accidentului din Galați, când o locomotivă a lovit un vagon de călători, ducând la moartea conductoarei și rănirea a trei călători, dar și a accidentului din Teleorman, când un tren de călători a lovit din spate un tren de marfă, după ce conductorul nu a frânat la timp.

"Mă aştept la incidente zero. CFR Călători este creată să asigure în primul rând securitatea călătorilor şi a angajaţilor. Este adevărat că am mai avut... Aştept şi eu rezultatul anchetelor să văd exact ce s-a întâmplat la fiecare. Noi avem şi bănuieli, avem şi nişte verificări, nu vi le pot spune deocamdată, de aia aştept rezultatul anchetelor. Eu mă aştept la evenimente zero. Că mai apare o degajare de fum datorită vechimii cablajului, o frânare controlată...", a spus Traian Preoteasa.

Directorul CFR Călători a fost întrebat dacă este posibil un nou accident precum cel din Galați.

"Nu mă aştept la un incident tip Galaţi pentru că nu s-a întâmplat niciodată, nu am rezultatele tehnice ale anchetei. Am căzut de acord să scoatem toate locomotivele cu acest sistem de acţionare. Nu mă aştept să se întâmple un accident ca la Galaţi. Vom vedea ce s-a întâmplat la Galaţi, dacă mecanicul putea să facă mai mult, dacă locomotiva avea probleme", a declarat Traian Preoteasa.

Acesta a adăugat că locomotiva din Galați, care ieșise din revizia tehnică în dimineața zilei accidentului, a trecut prin probe "statice" unde tensiunea folosită este de 380 de volți.

"Una este la 380, cum se fac probele static, şi una este la tensiune de 27.000 de volţi, nu sunt aceleaşi probe. Targetul nostru este zero incidente", a mai spus directorul CFR Călători.

Editor : D.R.