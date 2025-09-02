„Nu cred că putem încheia anul acesta cu un deficit care să fie sub 8%. Dar neavând datele în momentul acesta, Ministerul de Finanțe va comunica în perioada următoare estimările, odată cu rectificarea bugetară care se va face în cursul acestei luni”, a explicat Ilie Bolojan.
Acesta a precizat că a trecut doar o lună de la aplicarea măsurilor și încă nu se văd efectele lor.
„De asemenea, efectele vor fi pe anul viitor pentru că multe dintre ele își vor arăta într-o măsură mai mare rezultatele în bugetul de anul viitor”, a mai declarat el.
Guvernul a adoptat, în luna iulie, proiectul de lege privind unele măsuri fiscal-bugetare, care cuprinde măsuri pentru creşterea veniturilor, cu un impact bugetar suplimentar estimat de 9,5 miliarde lei în 2025 (0,5% din PIB) şi 35 miliarde lei în 2026 (1,71% din PIB) şi măsuri pentru reducerea cheltuielilor bugetare şi neintrarea în vigoare a unor cheltuieli suplimentare.
Executivul a estimat, în urma acestor măsuri, reducerea cheltuielilor bugetare cu 1,25 mld lei în 2025 (0,06%), respectiv 57,3 miliarde lei în 2026 (2,82 % din PIB).