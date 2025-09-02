Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat, marți, într-o conferință de presă, cu ce deficit va încheia România în luna decembrie, dacă cele două pachete cu măsuri fiscale vor fi duse la capăt.

„Nu cred că putem încheia anul acesta cu un deficit care să fie sub 8%. Dar neavând datele în momentul acesta, Ministerul de Finanțe va comunica în perioada următoare estimările, odată cu rectificarea bugetară care se va face în cursul acestei luni”, a explicat Ilie Bolojan.

Acesta a precizat că a trecut doar o lună de la aplicarea măsurilor și încă nu se văd efectele lor.

„De asemenea, efectele vor fi pe anul viitor pentru că multe dintre ele își vor arăta într-o măsură mai mare rezultatele în bugetul de anul viitor”, a mai declarat el.

Guvernul a adoptat, în luna iulie, proiectul de lege privind unele măsuri fiscal-bugetare, care cuprinde măsuri pentru creşterea veniturilor, cu un impact bugetar suplimentar estimat de 9,5 miliarde lei în 2025 (0,5% din PIB) şi 35 miliarde lei în 2026 (1,71% din PIB) şi măsuri pentru reducerea cheltuielilor bugetare şi neintrarea în vigoare a unor cheltuieli suplimentare.

Executivul a estimat, în urma acestor măsuri, reducerea cheltuielilor bugetare cu 1,25 mld lei în 2025 (0,06%), respectiv 57,3 miliarde lei în 2026 (2,82 % din PIB).

Executivul a adoptat, pe 30 august, cinci dintre proiectele legislative care fac parte din al doilea pachet de reforme.

