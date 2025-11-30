Live TV

Consultantul financiar Adrian Asoltanie a declarat în emisiunea „În fața ta” că în prezent, cu ajutorul inteligenței artificiale, „orice gunoi” poate fi vândut pe rețelele sociale și a avertizat cu privire la fraudele cu investiții. El a explicat că a documentat și trimis link-uri cu platforme de tranzacționare de pe TikTok și Instagram către Autoritatea de Supraveghere Financiară, care i-a răspuns să le trimită la poliție. Interviul integral poate fi urmărit duminică, de la ora 14:00, la Digi24. 

Întrebat dacă societatea românească a evoluat din punctul de vedere al educației financiare, expertul a răspuns: „Cu siguranță că a evoluat, și fiecare inițiativă educațională a ajutat foarte mult. Și voi aveți inițiative în zona asta la Digi24, inițiative în zona de educație financiară. Aveți emisiuni dedicate pentru asta. Ușor, ușor se construiește ceva și se lipește ceva. Din păcate, mi-aș dori ca exact nișa de persoane care au veniturile mai mici și care sunt primele care intră în dificultate și sunt afectate și de inflație, și creșteri de taxe, și de concedieri, și așa mai departe, aici este un mare paradox din punct de vedere al gestionării banilor, sunt ultimii. Eu vă zic din perspectiva unui om care ține cursuri în companii, și în companii de IT, dar eu țin cursuri și în companii de tip retail.

Adică eu mă întâlnesc și cu cei care pun produsele pe rafturi în magazine, mă întâlnesc cu oamenii din depozite, am fost în fabrici, am stat de vorbă cu oamenii care sunt pe linia de producție. Acolo ar fi cea mai mare nevoie de educație financiară, astfel încât omul să înțeleagă deciziile financiare pe care le ia: cum se face un buget, cum poți să-ți faci niște plăți anticipate la un credit ipotecar, astfel încât să-l scurtezi și să folosești banii mai înțelept. Cum să eviți, de exemplu, niște capcane foarte periculoase, cum sunt schemurile de investiții. Sunt foarte mulți din acești oameni care pierd economiile lor, le pierd în tot felul de scam-uri”, a explicat el.

Adrian Asoltanie a avertizat că inteligența artificială facilitează inclusiv fraudele cu investiții pe rețelele sociale. 

„Acum o lună și jumătate, a fost un val pur și simplu și pe Tiktok, și pe Instagram, de platforme de tranzacționare, pentru că, sub umbrela inteligenței artificiale, poți să vinzi orice gunoi. Da, și atunci s-au promovat tot felul de platforme de tranzacționare. Eu am luat link-urile, am documentat puțin procesul ăsta. Erau vreo trei platforme de genul ăsta promovate, sute de mii de like-uri, de share-uri, de împărtășiri și așa mai departe. Eu am făcut o listă cu vreo 20 de link-uri, filmulețe și așa mai departe, pe care le-am trimis la ASF. Răspunsul a fost: trimiteți mailul către poliție”, a mai spus acesta. 

Consulatul financiar a vorbit și despre modul în care ar trebui să ne organizăm bugetul în aceste perioade de crize multiple și are câteva recomandări.

„Greu de vorbit de buget pe 25 noiembrie când oamenii se gândesc la Moș Nicolae, oamenii și-au umplut coșurile prin online. A trecut Black Friday, care a fost un măcel financiar, după părerea mea. Înțeleg că, din nou, cea mai vândută categorie de Black Friday sunt televizoarele. Eu știu că suntem la o televiziune, dar, dacă e vreun lucru care nu lipsește din casele românilor, acestea sunt televizoarele.

Și, dacă ar fi să ne întoarcem la cum ar trebui să facem lucrurile corect, întotdeauna începem cu un buget. Este ca și când te doare ceva sau vrei să îmbunătățești ceva la starea ta și te duci la un medic și spui nu mă simt bine. Evident că medicul n-o să te bage în ghips în secunda doi, ci o să zică hai să facem niște analize de sânge, hai să facem o radiografie, să vedem.

Bugetul e exact această radiografie care îți permite ție să înțelegi ce bani îți intră în casă. Și nu doar să pui pe o bucată de hârtie, ci să și analizezi puțin ce-ți spun cifrele respective. Și vă dau doar câteva exemple. Când pui pe hârtie veniturile pe care le ai, în primul rând calculează-ți veniturile pe un an de zile, ca să înțelegi ce bani îți trec, de fapt, în mână într-un an de zile”, spune acesta.

Adrian Asoltanie spune că e fundamental să nu ne bazăm pe o singură sursă de venit.

„Numărul doi e să înțelegi pe câte picioare financiare stai, cum zic eu. Adică câte surse de venit ai. Și o recomandare pe care eu o fac, nu prea place, dar asta este cu atât mai actual în perioada asta este să nu stai niciodată ca o barză într-un picior. Adică să nu te bazezi niciodată exclusiv pe o singură sursă, pentru că, iată, trăim niște vremuri în care lucrurile se schimbă foarte repede.

Vorbim de disponibilizări și la stat, și la privat, iarăși. Cred că nu trece zi în care să nu avem o companie care anunță faptul că reduce, disponibilizează, taie sau pleacă cu totul din România. Guvernul, iarăși, în durerile facerii astea cu optimizarea posturilor și a cheltuielilor cu personalul. Și atunci, să nu stai în o singură sursă de venit, să nu depinzi de un singur loc. E foarte important, după aceea, să spui problema: Ce ar putea să-ți afecteze sursele de venit, dacă ești cumva într-un domeniu de risc”, adaugă el. 

