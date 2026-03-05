Live TV

Adjunctul șefului Pentagonului își exprimă scepticismul cu privire la descurajarea nucleară europeană

DC: Elbridge Colby, under secretary of defense for policy, on Capitol Hill
Elbridge Colby , subsecretarul Apărării. Foto: Profimedia
„Descurajarea nucleară franceză este concepută pentru apărarea Franței”

Țările europene ar avea dificultăți în a oferi descurajare nucleară țărilor precum Polonia, a sugerat Elbridge Colby, subsecretarul american al Războiului, citat de TVPWorld.

Liderii polonezi de rang înalt, inclusiv președintele Karol Nawrocki, au discutat public posibilitatea dezvoltării unei capacități atomice independente.

În același timp, președintele francez, Emmanuel Macron, s-a oferit să aducă aliații europeni sub umbrela nucleară a țării sale, deși fără autoritate decizională asupra desfășurării acestora. Inculusiv România a fost invitată la discuții în acest sens.

Măsura vine în contextul în care dependența de protecția atomică a SUA, care durează de zeci de ani, este din ce în ce mai mult pusă sub semnul întrebării.

„Descurajarea nucleară franceză este concepută pentru apărarea Franței”

Întrebat despre această problemă de către grupul de reflecție din New York, Consiliul pentru Relații Externe, Colby și-a exprimat scepticismul.

„Nu am auzit informații credibile conform cărora guvernele europene ar lua în considerare achiziționarea independentă, încălcând obligațiile care le revin în temeiul Tratatului de neproliferare nucleară”, a declarat Colby miercuri.

„Din câte înțeleg, ceea ce se discută este mai degrabă... asumarea unui rol mai important de către europeni”, a continuat el, adăugând că arsenalele atomice britanice și franceze sunt recunoscute de mult timp ca o contribuție valoroasă la postura de descurajare nucleară a NATO.

„Este un lucru bun”, a spus el, subliniind că partenerii europeni ai Washingtonului înțeleg că scenariile propuse „nu înlocuiesc” protecția oferită de SUA.

„Ne-am chinuit timp de 75 de ani să găsim o soluție pentru descurajarea extinsă”, a spus el, subliniind că „descurajarea nucleară franceză este concepută pentru apărarea Franței”.

„Una este să schimbi politica declarativă și alta este să ai o descurajare nucleară credibilă pe care o poți extinde la țări aflate la sute de kilometri distanță”, a spus Colby.

Subsecretarul a concluzionat spunând că, deși nu „toarnă apă rece” asupra ideii de capacitate nucleară comună în Europa, „nu este atât de îngrijorat de această dinamică”.

