Avertismentul lui Mark Rutte: Dacă izbucneşte un război, SUA vor face tot posibilul pentru NATO, dar nu tot ce au promis

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat joi că nu poate spune că Statele Unite vor pune la dispoziţia NATO resursele militare pe care le-au promis, după ce Washingtonul a anunţat că îşi va ajusta contribuţia la planificarea forţelor, dar a dat asigurări că SUA vor face „tot ce le stă în putinţă” pentru Alianţă.

„Dacă izbucneşte un război, este clar că toţi aliaţii, inclusiv Statele Unite, vor face tot ce le stă în putinţă. Nu spun că pot îndeplini tot ce au promis în cadrul modelului de forţe NATO, dar cu siguranţă vor da tot ce au mai bun”, a declarat Rutte presei la sosirea la o reuniune a miniştrilor apărării aliaţi, care se desfăşoară la Bruxelles, informează EFE, potrivit Agerpres.

Rutte a mai declarat că reducerea contribuţiilor SUA la forţele de criză ale NATO a intrat în vigoare imediat şi a adăugat că alţi aliaţi îşi intensifică eforturile pentru a umple golurile lăsate de demersul SUA.

„Întrebarea de ieri a apărut: Este acest lucru cu efect imediat sau nu? Este cu efect imediat”, a explicat secretarul general al NATO.

Rutte a mai anunţat că preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski va participa joi, la sediul NATO din Bruxelles, la o reuniune a Grupului de Contact pentru Apărarea Ucrainei, o alianţă care oferă ajutor militar Kievului.

Editor : C.S.