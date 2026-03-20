Cazul ucrainenilor reținuți în Ungaria: injecție forțată pentru a-l obliga pe unul dintre bărbați să vorbească (surse The Guardian)

Agenții de securitate maghiari au administrat o „injecție forțată” unuia dintre ucrainenii reținuți la începutul acestei luni în timpul unui raid dramatic asupra vehiculelor unei bănci care transportau lingouri de aur și zeci de milioane de dolari și euro în numerar, potrivit unor surs citate de publicația britanică The Guardian.

Poliția antiteroristă TEK din Ungaria a reținut șapte ucraineni de la banca de economii de stat, Oschadbank, pe 5 martie. Aceștia însoțeau un convoi format din două mașini blindate de la Viena spre Ucraina, în timp ce acesta tranzita Ungaria, într-o operațiune pe care Kievul o consideră un transfer obișnuit de fonduri de stat. Oficialii maghiari au susținut că era vorba de bani destinați „mafiei de război ucrainene”, fără a oferi detalii.

Bărbații au fost reținuți mai mult de 24 de ore, petrecând mare parte din acest timp cu ochii legați și în cătușe, înainte de a fi expulzați în Ucraina. În acest timp, unuia dintre bărbați – un fost angajat al serviciului de securitate ucrainean SBU – i s-a administrat o injecție forțată, au declarat surse din domeniul securității de la Kiev.

Sursele au adăugat că, în opinia lor, injecția conținea un relaxant menit să-i facă pe subiecți mai vorbăreți în timpul interogatoriilor. Totuși, se pare că medicamentul l-a determinat pe bărbat, care este diabetic, să sufere o criză hipertensivă și să-și piardă cunoștința. În cele din urmă, el a fost dus la spital.

Una dintre sursele ucrainene a descris injecția forțată ca fiind o „metodă în stil rusesc” care amintește de așa-numitele seruri ale adevărului folosite în interogatoriile KGB din deceniile anterioare. Urme ale unui medicament din această categorie au fost descoperite în timpul analizelor de sânge efectuate după ce bărbații s-au întors în Ucraina, a declarat o altă sursă.

The Guardian nu a văzut rezultatele analizelor și nu a putut verifica afirmațiile. Cu toate acestea, Lóránt Horváth, avocatul maghiar al persoanelor în cauză, a confirmat că „uneia dintre persoane i s-a administrat o injecție cu conținut necunoscut, în ciuda obiecțiilor sale”. O sursă din cadrul poliției maghiare a declarat pentru The Guardian că auzise de la colegi că fusese administrată o injecție, dar nu știa ce conținea aceasta.

Un purtător de cuvânt al TEK a redirecționat întrebările către NAV, agenția fiscală și vamală a Ungariei, care nu a răspuns, în timp ce un purtător de cuvânt al Oschadbank a declarat că banca nu poate comenta afirmațiile, invocând motive de confidențialitate medicală. Cu toate acestea, a confirmat că una dintre persoanele arestate era „o persoană cu dizabilități, [care] are nevoie de o dietă specială și de medicamente regulate”. Starea de sănătate a acestei persoane s-a deteriorat, a declarat banca, iar „asistența medicală i-a fost acordată abia după ce și-a pierdut cunoștința”.

În ultimele zile, Oschadbank a depus o plângere penală împotriva autorităților maghiare pentru abuz în serviciu, precum și acțiuni penale și civile în numele celor șapte angajați, încercând să anuleze decizia de a-i expulza și de a le interzice accesul în spațiul Schengen, a spus Horváth. Banca solicită, de asemenea, restituirea fondurilor, care sunt încă sechestrate în Ungaria.

Raidul a avut loc în contextul apropierii unor alegeri parlamentare cruciale în Ungaria. Sondajele sugerează că liderul naționalist Viktor Orbán riscă să-și piardă puterea după 16 ani. Orbán, al cărui guvern are contacte regulate cu Moscova, a fost cel mai pro-rus lider al UE și, înainte de alegeri, a încercat să prezinte Ucraina și pe președintele acesteia, Volodimir Zelenski, ca fiind cea mai mare amenințare pentru Ungaria. Numeroase rapoarte au susținut că Rusia lucrează activ pentru a sprijini campania lui Orbán.

Surse ucrainene au declarat că, odată cu închiderea spațiului aerian ucrainean din cauza războiului Rusiei, transferurile de fonduri guvernamentale pe cale terestră au devenit o practică obișnuită. Acestea au acuzat Budapesta că caută un pretext pentru a escalada conflictul dintre cele două țări. Multe transporturi similare au traversat Ungaria anterior, a spus o sursă, care a susținut că autoritățile din Budapesta erau întotdeauna informate cu privire la traseu. Uneori, era asigurată o escortă de poliție, deși nu și de această dată.

De data aceasta, ofițerii de la TEK au așteptat convoiul format din două mașini și l-au oprit în timp ce se deplasa pe autostradă, îndreptând armele spre vehicule. Ucrainenii au coborât în cele din urmă din mașini și au fost arestați. Kievul a descoperit locația convoiului deoarece un dispozitiv de urmărire GPS dintr-una dintre mașini a arătat că se afla pe teritoriul TEK, dar au trecut câteva ore până când Ungaria a recunoscut că i-a capturat pe bărbați. În timpul interogatoriului, ucrainenii au fost ținuți în cătușe timp de ore întregi și nu li s-a pus la dispoziție un interpret ucrainean, ci doar unul vorbitor de limba rusă.

Sursa din cadrul poliției maghiare a declarat:

„Întreaga operațiune a fost foarte neprofesionistă și nu toți cei de la TEK au fost mulțumiți că au trebuit să o desfășoare. Nici măcar nu știau că în mașină se aflau dispozitive de urmărire GPS. Și-au dat seama că ucrainenii știau unde erau reținuți bărbații abia când au auzit la știri”.

Târziu în seara următoare, cei șapte bărbați au fost duși la granița cu Ucraina, expulzați și li s-a interzis intrarea în spațiul Schengen. Maghiarii le-au reținut bunurile, care au fost trimise în Ucraina abia mai târziu; autoritățile maghiare încă dețin banii și aurul.

Ungaria a deschis un dosar de spălare de bani cu privire la fonduri și a susținut că acestea erau destinate „mafiei de război” din Ucraina. Povestea a fost mediatizată pe larg în mass-media controlată de stat, unde narațiunea preelectorală a lui Orbán este că Bruxelles și Kiev încearcă să atragă Ungaria în războiul din Ucraina și că Ucraina este o gaură neagră coruptă care înghite fondurile trimise de Europa. Joi, Orbán a refuzat să-și retragă veto-ul asupra unui împrumut UE de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina.

Răspunzând la amenințările anterioare de a-și exercita dreptul de veto asupra împrumutului, Zelenski a declarat în aceeași zi în care a avut loc confiscarea vehiculului bancar că ar putea să dea adresa lui Orbán armatei ucrainene. „Să-l sune și să vorbească cu el în propria lor limbă”, a spus el. Comentariile au fost rapid încorporate în mesajele guvernului maghiar privind Ucraina, Orbán susținând că ucrainenii îi vizează familia.

Oschadbank a declarat că prioritatea sa era asigurarea eliberării fondurilor. Horváth, avocatul maghiar al ucrainienilor, a subliniat comentariile publice ale ministrului transporturilor și aliatului apropiat al lui Orbán, János Lázár, care păreau să sugereze că confiscarea banilor era o reacție motivată politic la reticența Kievului de a repara o conductă care transportă gaz rusesc prin Ucraina către Ungaria. „Dacă ne șantajează... nu vom restitui banii. Deocamdată, banii rămân aici”, a declarat Lázár în cadrul unui eveniment de campanie.

Editor : B.E.